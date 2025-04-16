СЕО из Биосферы, Метинвеста, ДТЭК, Филип Моррис и ПУМБ — в ТОП-5 лучших по версии delo.ua

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и портал delo.ua объявил рейтинг лучших руководителей украинских компаний.

Related video

Рейтинг опубликован на портале delo.ua.

Среди топ-5 лучших СЕО — Андрей Здесенко, основатель и СЕО Биосферы, Юрий Рыженков, генеральный директор Метинвест Холдинг, Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, Максим Барабаш, генеральный директор "Филип Моррис Украина", Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Среди победителей в 15-ти специальных номинациях — руководители таких компаний, как ДТЭК, Метинвест, Филип Моррис Украина, МХП, ТАС-Агро, NOVUS, АТБ и другие.

Максим Барабаш, генеральный директор "Филип Моррис Украина", получил награду в номинации "Ответственный инвестор", Борис Марков, гендиректор корпорации "АТБ" — в номинации "Лидер поддержки украинского производителя", Алена Банницына, СЕО L'Oréal Украина, — в номинации "Лидер индустрии красоты" и др.

Определение победителей проходило в два этапа. На первом этапе путем онлайн голосования были определены первые 50 руководителей, которые имели наибольший показатель узнаваемости.

На втором этапе экспертное жюри оценивало руководителей компаний по таким критериям, как стаж на руководящих должностях в отрасли; навыки антикризисного менеджмента; использование новаций во время работы; лидерский потенциал; компетенция по управлению изменениями.