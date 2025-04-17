Главные вызовы украинской металлургии — это тарифы госмонополий, дефицит лома и нехватка кадров, — СОО Метинвеста

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Среди вызовов, которые мешают украинским металлургам нарастить производство, главными остаются тарифы государственных монополий на энергоресурсы и логистику, которые за последние годы выросли в разы. Об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко на Business Wisdom Summit 2025, прошедшем в Киеве.

Стоимость передачи электроэнергии с 2021 года выросла в 2,3 раза, тариф на транспортировку газа — в четыре раза, а железнодорожные тарифы — в 1,7-2,4 раза, напомнил Мироненко. Именно из-за высокой себестоимости (в частности энергоресурсов и логистики), которая не перекрывается ценами на экспортных рынках, находится в простое Ингулецкий ГОК.

"Неэффективность государственных монополий оборачивается дополнительными затратами для бизнеса — они просто перекладывают свои финансовые проблемы и специальные обязанности на небытовых потребителей. Это существенный вызов для нас. Нужно пересматривать эту политику и искать общий язык с государственными монополиями. Сейчас мы ведем диалог с "Укрзализныцей", которая планирует на 37% повысить железнодорожные тарифы, что в случае принятия это уничтожит национального производителя", — сказал он.

Другая проблема — дефицит лома для металлургии, которая обостряется из-за постоянного увеличения объемов экспорта этого стратегически важного сырья из Украины. В 2024 году экспорт лома вырос почти в 6 раз по сравнению с 2022 годом. "Мы продаем стратегическое сырье за рубеж по $250 за тонну, тогда как сталь — по $550-600", — подчеркнул Мироненко.

При этом, использование 1 тонны лома для производства и экспорта стали приносит Украине дополнительные $1,2 тыс. валютной выручки и 15 тыс. грн налогов. "Экспорт лома экономически невыгоден для государства. Мы должны ограничить экспорт лома, который нужен украинским металлургам для увеличения внутреннего производства стали", — считает операционный директор Метинвеста.

Третьим болезненным вызовом для Метинвеста является дефицит кадров, который составляет 10-15% от общего количества персонала. "Поскольку большинство работников — мужчины, это еще большая проблема, ведь сейчас только 50% из них можно забронировать. Мы трудоустраиваем людей официально, но они часто становятся ресурсом для ТЦК, что сразу их забирают в армию. Это отпугивает людей от работы на наших предприятиях. Сейчас мы ведем диалог с Министерством обороны, чтобы найти компромисс и не парализовать производство. Если не будет работать экономика, армия не будет иметь ресурсов для борьбы", — отметил он.

Напомним, Метинвест Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.