Академія кави WOG: навчання, власна справа та підтримка

Академія кави WOG — це освітній некомерційний проєкт компанії WOG та партнерів для ветеранів, ветеранок та членів їхніх роднин, що дає можливість опанувати нову професію баристи та отримати знання, які необхідні для відкриття власної кав'ярні. Ініціатива була започаткована в 2023 році. Навчання пройшли вже понад 200 студентів, а це чотири потоки. Відкрито 11 кав'ярень по всій країні. Партнерами проєкту стали соціально відповідальні бізнеси та підприємці, а також організація Veteran Hub.

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"Місією проєкту є не лише здобуття знань для відкриття власної кав'ярні, започаткування бізнесу, а й створення спільноти ветеранів, яких об'єднала кава. WOG, як трендсетер кавової справи з 12-річним досвідом, знає, що успіх у такому бізнесі потребує не тільки якісного продукту та обладнання, а й ширших знань. Тому ми створили Академію кави — освітній проєкт, який дає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам не лише професійні навички бариста, а й практичні інструменти для запуску власної справи, які вони зможуть реалізувати та монетизувати в майбутньому", — коментує директор із маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Навчальна програма Академії кави складається з теоретичних і практичних модулів та побудована за принципом комплексного підходу. Студенти вивчають історію кави від зерна до чашки, техніку приготування кавових напоїв, правила роботи з кавомашинами та суперавтоматами. Дізнаються як правильно обрати солодощі, снеки, сендвічі та випічку для своєї кав`ярні, що таке система НАССР та чому важливе її запровадження. Знання, як вести бухгалтерський облік, підключити фіскалізацію у своєму закладі та для чого потрібен геомаркетинг, а також як правильно подаватися на державні гранти та як просувати свій заклад в соцмережах, студенти отримують згідно навчальної програми курсу. Загалом учасники отримують близько 30 годин максимально корисної та прикладної інформації.

Ініціатива об’єднала відповідальні бізнеси з різних сфер. Проєкт підтримала компанія з комплексного обслуговування кав`ярень United Kyiv Roasters, молочна компанія "Галичина", банк "Ощадбанк", дистриб`ютор кавомашин Franke "Оптіма Классік", виробник заморожених хлібобулочних виробів "Мантінга Україна", українська компанія з автоматизації закладів Poster, одна з найбільших агенцій із діджитал-маркетингу країні Promodo, консалтингова компанія "Якість гарантовано"; підприємець, громадський діяч та благодійник Степан Калюжний, бізнес-консультантка, підприємиця та викладачка Київської школи економіки Тетяна Ізмайлова.

Особливістю проєкту є те, що ми даємо змогу пройти навчання кожному та не розділяємо учасників за статусом — ветерани й ветеранки, військовослужбовці, родини полеглих захисників, родичі тих, хто зараз перебуває в полоні. Це спільнота однодумців, які об`єднані спільними цінностями та любов'ю до кавової справи.

Більше 200 ветеранів та ветеранок та членів їхніх родин вже пройшли навчання. На сьогодні 11 закладів випускників Академії кави є у Вінниці, Долині, Києві, Краматорську, Кривому Розі, Львові, с. Софіївська Борщагівка Київської області, смт Перегінське, Івано-Франківської області.

Наразі кавову справу опановує п’ятий потік студентів, навчання якого стартувало на початку квітня.

Підтримка працевлаштування ветеранів

WOG налічує 355+ автозаправних комплексів по всій Україні, у мережі працює понад 7 тисяч співробітників. Компанія повністю забезпечує підтримку та повернення працівників із ЗСУ, зберігаючи робочі місця, забезпечуючи навчання та адаптацію.

На початку 2024 року WOG підписав меморандум про співпрацю з Львівською міською радою, БФ UNBROKEN та ще 18 великими підприємствами щодо працевлаштування ветеранів та ветеранок. У межах ініціативи відбулися заходи — "День карєри" та "Можливості", де захисники мали змогу дізнатися про актуальні вакансії, відвідати майстер-класи, отримати практичні поради щодо підготовки до співбесіди, складання резюме, а також приділили увагу тому, як бойовий досвід може бути корисним у цивільному житті, зокрема — у пошуках роботи.

Національна програма Армія+

У лютому 2025 року WOG доєднався до національної програми підтримки військовослужбовців Плюси у застосунку Армія+, надаючи військовослужбовцям спеціальні пропозиції: знижки на пальне, їжу та товари в мережі АЗК WOG.