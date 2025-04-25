От Запорожья до Silicon Valley: украинский разработчик Юра Абгарян покоряет мировую ИТ-сцену

Программный инженер поделился тем, как оставаться востребованным в ИТ-индустрии, где растет конкуренция и наступает эра искусственного интеллекта.

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Искусственный интеллект меняет мир программирования: по прогнозам OpenAI, уже к концу года 99% кодинга будет автоматизировано. Это заставляет крупные компании сокращать штаты, но эксперты Всемирного экономического форума (WEF) уверены: вместо исчезновения профессии программиста нас ждет появление 97 миллионов новых рабочих мест. Особенно востребованными станут специалисты в области разработки ПО и науки о данных, где креативность и нестандартное мышление остаются за человеком.

Но как оставаться востребованным в такой динамичной и конкурентной среде? Ответ на этот вопрос знает Юра Абгарян — программный инженер из Запорожья , который сейчас работает в США над проектами для мировых гигантов — Cisco, Uber и Walmart. Юра не только успешно адаптируется к изменениям в индустрии, но и активно делится своим опытом: он автор пяти научных статей, судья международных хакатонов, член Ассоциации разработчиков IAENG и преподаватель ИТ-курсов для детей. Его история — это пример того, как можно не просто удержаться на плаву в условиях растущей конкуренции и автоматизации, но и достичь международного успеха. В интервью Юра рассказал, как конкурировать с коллегами, почему не стоит бояться искусственного интеллекта и что помогает ему оставаться на передовой ИТ-индустрии.

— Юра, вы пришли в профессию в 2019 году, когда ИИ только начинал влиять на индустрию. Сейчас, когда он становится все более мощным, многие опасаются, что он заменит программистов. На ваш взгляд, в какой мере ИИ угрожает разработчикам, и как вы видите будущее профессии в условиях растущей автоматизации?

— На мой взгляд, искусственный интеллект — это не угроза, а новый этап эволюции нашей профессии, который меняет правила игры. Да, он может автоматизировать некоторые рутинные задачи, но это дает нам больше времени для креативной работы и решения более сложных проблем.

Мы будем больше сосредотачиваться на дизайне, архитектуре и создании инновационных решений. ИИ — это инструмент, который помогает нам работать эффективнее. Например, в моей практике использование ИИ-инструментов помогает быстрее тестировать гипотезы и находить неочевидные решения. Вместо того чтобы бояться автоматизации, мы должны учиться работать с ней и использовать ее в своих интересах — использовать для роста. Главное — оставаться гибким и готовым к новым вызовам. Я уверен, что в ближайшие годы возможности для программистов только расширятся, особенно для тех, кто умеет мыслить нестандартно и умеет адаптироваться.

— Профессия IT-специалиста сегодня одна из самых конкурентных: по данным портала DOU, в 2025 году в Украине количество разработчиков превысило 200 тысяч человек. На международном уровне конкуренция обостряется. В США, например, — за счет сокращения вакансий, по данным FRED, на 70% за последние три года. Расскажите о вашем пути: что вдохновило вас стать разработчиком, как начинали, какие стратегии помогают вам развиваться?

— Я интересовался технологиями с детства. В 14 лет я начал изучать программирование и понял, что это именно то, что мне нравится. После окончания университета в Запорожье в 2019 году я устроился на свою первую работу в разработке ПО. Уже тогда я старался браться за сложные задачи. Например, я подключился к проекту, связанному с синхронизацией двух баз данных, который долго не могли завершить из-за его сложности. Важную роль в моем развитии сыграло также участие в хакатонах. Они помогли мне прокачать технические навыки, научиться работать в команде и мыслить в условиях ограниченного времени. Я всегда считал, что в ИТ важно не останавливаться на достигнутом. Поэтому я постоянно слежу за новыми технологиями, изучаю современные инструменты и подходы. Это позволяет мне не только выдерживать конкуренцию, но и участвовать в интересных и значимых проектах, которые действительно влияют на индустрию.

— Вы не раз подчеркивали, что ключ к успеху в ИТ — это готовность браться за сложные задачи и искать нестандартные решения. Например, в одном из ваших проектов для сферы недвижимости вы успешно решили проблему синхронизации двух баз данных, с которой долгое время не могли справиться другие разработчики. Расскажите подробнее, как вы подошли к этой задаче и каких результатов удалось достичь?

— Когда я столкнулся с задачей синхронизации двух независимых баз данных, я понимал, что это не просто техническая проблема, а вызов, который нужно было решить креативно. Мне нужно было перенести данные из одной базы в другую, чтобы синхронизировать их. Сложность состояла в том, что при переносе большого количества данных работа сайта и приложения останавливается примерно на 5–10 часов. Чтобы решить эту проблему, прежде всего, я изучил существующие методы и понял, что предыдущие попытки провалились из-за того, что использовался устаревший подход, который требовал слишком много времени и ресурсов.

Я решил применить Google Cloud Platform, используя функции Cloud Functions для обработки данных. Это позволило мне создать решение, которое могло постепенно извлекать данные из одной базы и аккуратно записывать их в другую, не блокируя при этом доступ к базе данных. Результатом этой работы стало значительное улучшение производительности. Теперь процесс синхронизации происходил плавно и без задержек, что в конечном итоге спасло нашу команду от больших потерь времени и ресурсов. Это решение не только упростило работу для наших инженеров, но и повысило общую эффективность продукта.

— Сейчас вы работаете в США, где стали частью команды одной из американских компаний. Какой опыт вы получили, переехав в новую среду, и с какими вызовами и возможностями столкнулись?

— Переезд в США стал для меня важным этапом в карьере. Среди вызовов, с которыми я столкнулся были необходимость адаптироваться к различным рабочим культурам и подходам к разработке. Американский рынок, как вы верно отметили раньше, действительно отличается высокой конкуренцией, но именно это открыло для меня новые горизонты. Я получил доступ к передовым технологиям и возможность участвовать в масштабных международных проектах. Работа в команде с талантливыми специалистами со всего мира вдохновляет и мотивирует продолжать развиваться. Особенно ценю, что в США большое внимание уделяется инновациям и скорости внедрения идей. Это создает динамичную атмосферу, где можно не только применять свои навыки, но и вносить вклад в проекты, которые действительно влияют на жизни людей. Такой опыт помогает мне расти как профессионалу и находить новые способы решения сложных задач.

— Один из ваших важнейших проектов — решение для рекрутеров и HR-департаментов, которое вы переписали с нуля. В итоге продукт принес бизнесу 2 миллиона долларов дохода всего за три месяца. Что стало основными факторами такого успешного запуска?

— На момент, когда я присоединился к продукту, было готово только 10% кода. Я начал с тщательного анализа существующего решения и понял, что нужно создать что-то более современное и оптимизированное. Я полностью писал код, на мне был технический дизайн, проектная документация, я улучшил скорость обработки данных, сократив время выполнения запросов с нескольких минут до секунд, что значительно улучшило производительность и повысило удобство использования. Также важным моментом было то, что мы смогли запустить продукт без больших затрат на рекламу, используя уже существующую базу клиентов нашей компании. Это дало на возможность быстро получить обратную связь и адаптировать решение к реальным потребностям пользователей. В результате, когда продукт вышел на рынок, он уже имел хорошие отзывы и спрос. Благодаря этому мы привлекли шесть крупных клиентов и получили такие внушительные доходы в первые три месяца.

— Ваша разработка помогает выявлять слабые места в процессе найма и ускорять поиск кандидатов. Расскажите каким образом?

— Система помогает рекрутерам увидеть, где они могут улучшить процесс найма. Она показывает, сколько времени тратится на весь процесс: поиск кандидатов, какое количество претендентов откликнулись, как долго рассматривались заявки, продолжительность собеседования. Визуализация данных в виде графиков по нескольким вакансиям позволяет быстро выявить области для улучшения. Это помогает сосредоточиться на ключевых аспектах, что значительно сокращает время поиска и найма сотрудников. Наши клиенты отмечают, что использование продукта ускоряет процессы и делает их более эффективными. Использование этой аналитики позволяет им значительно сократить время на поиск и найм сотрудников.

— Еще одна ваша разработка "Talent Rediscovery" уже используется такими крупными компаниями, как Cisco, Uber и Walmart. Как именно она помогает рекрутерам находить идеальных кандидатов и упрощает процесс поиска и набора персонала?

— Программное решение значительно упрощает работу рекрутеров, автоматизируя анализ и подбор кандидатов на основе их навыков, опыта и других важных критериев. Благодаря использованию искусственного интеллекта система быстро сортирует и оценивает большое количество резюме, что экономит время и повышает качество отбора. Это позволяет компаниям быстрее находить подходящих специалистов на нашей платформе, снижать затраты на найм.

— Помимо работы над проектами, вы также активно участвуете в профессиональном сообществе: входите в жюри международных хакатонов, такого как "Raptors Hackathon", и являетесь членом международной Ассоциации разработчиков IAENG. Как это помогает вам оставаться на передовой технологий и развиваться как эксперту?

— Это дает мне возможность быть в курсе последних тенденций и технологий, а также расширять мои профессиональные связи. Участие в качестве жюри хакатонов – уникальная возможность обмениваться опытом с другими экспертами и молодыми разработчиками. Это помогает улучшать свои навыки и оставаться актуальным в быстро меняющемся мире технологий. Кроме того, такая активность укрепляет мой авторитет в профессиональном сообществе, что открывает новые возможности для роста и сотрудничества.

— Вы также активно делитесь своим опытом, через научные статьи и блог. Какие темы освещаете в своих работах и почему считаете важным делиться знаниями, несмотря на растущую конкуренцию?

— В своих статьях и блоге я фокусируюсь на темах, которые помогают разработчикам решать сложные задачи и улучшать свои навыки. Например, я пишу о микросервисной архитектуре, алгоритмах агрегации данных и реализации шестигранной архитектуры в Node.js. Эти темы особенно актуальны в современных условиях, когда ИТ-индустрия требует от специалистов постоянного обучения и адаптации.

Что касается важности обмена знаниями, я уверен, что это необходимо даже в условиях высокой конкуренции. Делиться опытом — это не только способ помочь коллегам, но и возможность глубже разобраться в теме самому. Когда ты объясняешь что-то другим, ты лучше понимаешь детали и находишь новые подходы к решению задач.

— Вы добились успеха сами, помогаете коллегам и еще ведете ИТ-курсы для школьников. Какие ключевые навыки и качества, по вашему мнению, должны развивать будущие разработчики, чтобы успешно конкурировать в динамичной индустрии?

— Обучая школьников, я акцентирую внимание на трех ключевых аспектах. Во-первых, это практические навыки: умение работать с современными технологиями, такими как языки программирования, фреймворки и инструменты разработки. Во-вторых, это soft skills — командная работа и коммуникация, ведь большинство проектов требуют слаженного взаимодействия с коллегами. И наконец, это критическое мышление и способность решать сложные задачи, которые помогают адаптироваться к вызовам индустрии. Технологии меняются очень быстро, и только те, кто готов учиться и адаптироваться, смогут стать востребованными специалистами. Именно эти качества — техническая грамотность, умение работать в команде и критическое мышление — помогут будущим разработчикам успешно конкурировать в ИТ.