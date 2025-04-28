Засновник українського бренду Kompozit Дмитро Остапенко: запуск на американську ринку та тренди індустрії

Один з небагатьох українських брендів, які не лише впроваджують інновації, а й успішно конкурують на міжнародній арені — лакофарбова компанія Kompozit. Їм вдалось першими запровадити європейські стандарти якості, створювати власні формули та змінити підхід до виробництва фарб в Україні.

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Засновник компанії — підприємець Дмитро Остапенко. Є одним із засновників Асоціації виробників лакофарбової продукції України і відігравав ключову роль у переході галузі на європейські стандарти.

Бизнесмен за освітою, він брав участь у створенні нових формул. Його інноваційні розробки, зокрема Kompozit PRIME AIR з технологією FORMASHIEL та теплоізоляційні фарби, забезпечують безпеку й енергоефективність будівель, та стали справжнім проривом у галузі.

У 2021 році Дмитро розширив бізнес у США, відкривши Kompozit LLC і запустивши виробництво у Флориді. Його продукція вже використовується найбільшими торговими компаніями США, а він продовжує створювати передові рішення для покращення якості життя мільйонів людей.

Поговорили з Дмитром про те, які виклики виникають під час відкриття та ведення бізнесу, про ключові продукти компанії, які допомогли Kompozit успішно вийти на міжнародний ринок, а також, про подальший розвиток бізнесу в США.

Основні труднощі під час запуску бізнесу та їх подолання

Свою першу компанію я заснував в Україні багато років тому. Це був шлях, повний викликів, але тоді я добре знав ринок і його особливості. А ось запуск бізнесу в США — зовсім інший досвід. І мова не про юридичні відмінності чи особливості оподаткування. Побудувати працюючий бізнес на незнайомому ринку, особливо такому, як американський — це зовсім новий рівень.

В умовах жорсткої конкуренції, найскладніше — зробити так, щоб про твою продукцію заговорили і завоювати прихильність покупців. Це дуже кропітка робота, яка вимагає терпіння, часу та ресурсів. Без чітко вибудуваного плану дій, зрозумілої стратегії виходу на ринок і команди, яка поділяє твої цілі, неможливо домогтися реального успіху. Ми проходимо цей шлях зараз і вже бачимо перші значущі результати.

Оцінка розвитку розвитку компанії за останні 5-10 років та вирішальні моменти

Останні роки були для багатьох підприємств непростим випробуванням. Тим не менш, Kompozit залишається лідером індустрії і виходить на нові ринки.

Це був трансформаційний період у багатьох сенсах. Глибокі зміни на всіх етапах виробництва, масштабне зростання і закріплення на міжнародній арені вимагають багато гнучкості у прийнятті рішень, але в той же час рішучості та наполегливості у досягненні поставлених цілей.

На мою думку, на розвиток компанії найбільший вплив мали три чинники. По-перше, це створення Асоціації українських виробників лакофарбової продукції (АУВЛП), яка була заснована у 2009 році. Ця організація об'єднала провідних гравців ринку з метою підвищення стандартів якості та просування екологічно безпечної продукції.

Разом з Асоціацією наша компанія приймала активну участь у розробці нових національних стандартів (ДСТУ), які були б сумісними з нормами Європейського Союзу. Це дало українським виробникам можливість вперше офіційно експортувати лакофарбові матеріали на ринок ЄС — раніше це було практично неможливо через невідповідність вимогам. Крім того, ми домоглися посилення регулювання щодо використання шкідливих хімічних речовин, що підвищило безпеку продукції для споживачів і поліпшило екологічну стійкість галузі загалом.

По-друге — мій досвід роботи на громадських засадах як радника заступника голови Київської міської адміністрації. Ми багато чого змогли досягти, наприклад запровадили систему фарбування мостів з антикорозійним захистом. Це був важливий досвід, зокрема щодо взаємодії з підрядниками та міськими службами.

І, третім ключовим фактором я вважаю створення низки інноваційних продуктів, які стали основою нової продуктової стратегії компанії. Це і Prime Air, теплоізоляційна фарба, Kompozit ONE і лінійка художніх матеріалів ART Kompozit. Ці розробки не тільки виділили нас серед конкурентів, а й визначили вектор розвитку всієї галузі.

Про запровадження технології виробничого процесу, для поліпшення якості продукції

Kompozit відома своїми інноваційними розробками. З самого початку, ми не слідуємо за ринком, ми намагаємося його сформувати. За останні роки нам вдалося впровадити низку технологічних рішень, які суттєво підвищили якість нашої продукції та ефективність роботи.

По-перше, це технологія FORMASHIELD, яка використовується в складі фарби Prime Air. Ця формула ефективно зв'язує формальдегід — один із найнебезпечніших летючих канцерогенів, присутніх у багатьох будівельних матеріалах. Завдяки цій технології Prime Air підтримує стабільну якість повітря в приміщенні понад п'ять років і значно знижує ризики хронічних захворювань дихальних шляхів, включно з онкологічними. Це робить її особливо актуальною для житлових приміщень, дитячих установ, медичних центрів.

Другий напрямок — теплоізоляційна фарба. Ми подали заявку на патент на унікальний склад, який відбиває сонячне випромінювання і знижує температуру поверхні. Це дає істотну економію на охолодженні будівель і робить продукт незамінним у спекотному кліматі. Сьогодні ця фарба вже застосовується на об'єктах у південних штатах США, зокрема у Флориді, де розташоване наше виробництво.

Окремо хочу відзначити Kompozit ONE — продукт, в якому ми реалізували концепцію універсальності без компромісів за якістю. Це перша фарба, що забезпечує повноцінне покриття як всередині, так і зовні приміщень, з можливістю нанесення всього в один шар. Цього вдалося досягти завдяки новому типу сполучних речовин, підвищеній пігментації та поліпшеній адгезії до різних поверхонь. Цей продукт став справжнім проривом для професійного та побутового застосування, заощаджуючи час і ресурси при збереженні високої зносостійкості.

Що стосується художніх рішень, то наші ART Kompozit — це, по суті, адаптація промислових технологій для арт-індустрії. Фарби розроблені з урахуванням вимог до атмосферостійкості, колірної стабільності та вологозахисту. Вони вже застосовуються у вуличних муралах і арт-проєктах у містах України та США, де від матеріалів вимагається максимум надійності.

Кожна з цих технологій — результат багатьох років моєї власної дослідницької роботи. Я особисто займався розробкою формул, проводив прикладні дослідження, одна з тем лягла в основу моєї наукової статті. Важливо відзначити, що деякі рішення ми впроваджували спільно зі світовими лідерами, включно з DOW. Я продовжую активно інвестувати в НДДКР (Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) і впевнений, що саме міцна технологічна база, побудована на науковому підході та постійному тестуванні, є ключем до стійкого успіху.

Зміни на ринку лакофарбової продукції за останні роки та адаптація компанії

Ринок лакофарбової продукції зазнав грандіозних змін за останні роки, і ми також постійно адаптуємося, подекуди навіть випереджаючи ці зміни.

Наприклад, зараз на передній план вийшла екологічність. Як споживачі, так і регулюючі органи вимагають продукції з мінімальним вмістом шкідливих речовин і низьким рівнем викидів. Ми відреагували на цей тренд випуском Prime Air з технологією FORMASHIELD, що зв'язує формальдегід і забезпечує довгострокову чистоту повітря в приміщеннях.

По-друге, ринок дедалі більше тяжіє до функціональних рішень. Фарба вже не просто має «фарбувати», вона має захищати, зберігати, покращувати. Ми впровадили теплоізоляційну фарбу, яка відбиває сонячне тепло і допомагає економити на кондиціонуванні, особливо актуальну для спекотних регіонів, таких як Флорида.

Третя важлива зміна — прагнення до універсальності та швидкості. Сучасний ринок вимагає рішень, що заощаджують час і ресурси. Саме тому ми розробили Kompozit ONE — продукт, який дає якісне покриття в один шар і підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.

І, звичайно це стрімке зростання онлайн-торгівлі. Покупець пішов в інтернет, і ми разом з ним. Сьогодні продукція Kompozit представлена на таких майданчиках, як Amazon і Walmart, де щомісячні онлайн-продажі досягли десятків тисяч доларів. Це дало нам змогу розширити географію продажів і стати ближчими до кінцевого споживача.

Майбутнє компанії в довгостроковій перспективі. Міжнародне розширення та вихід на нові ринки

Попереду багато роботи. Але вже зараз Kompozit LLC — діючий бізнес із виробництвом, клієнтами, партнерствами та стійкими продажами на американському ринку. Ми відкрили власне виробниче приміщення у Флориді площею понад 1,100 м², забезпечили локальні поставки сировини та налагодили незалежний виробничий цикл. Це дає нам повний контроль над якістю продукції, логістикою та ціноутворенням.

Навіть на цьому етапі ми бачимо стійке зростання і плануємо вивести виробництво на повну потужність — до $3 мільйонів продукції на місяць. Ми вже заключили стратегічне партнерство з такими лідерами, як DK Hardware і BRAIT Capital, що відкриває для нас масштабні канали дистрибуції по всій території США.

Також у планах ще більше активізувати онлайн-продажі на Amazon і Walmart. Паралельно працюємо над оптимізацією маркетингової стратегії.

Що стосується довгострокової стратегії, то ми плануємо відкрити виробничі потужності в Міннесоті та Каліфорнії, а також розглядаємо Юту як потенційну локацію. Крім того, вже ведуться переговори з приватними інвесторами для залучення $12 мільйонів венчурного капіталу до 2026 року.

Моя кінцева мета — вивести Kompozit на IPO і закріпити за компанією звання лідера індустрії лакофарбової продукції не тільки в США, а й за її межами. Ми вже показали, що вміємо рости, масштабуватися і впроваджувати інновації.