Українці відродили крафтовий сидр Monbar, який робили тамплієри на Закарпатті

Український крафтовий сидр Monbar відродив середньовічні рецепти тамплієрів, які робили сидр в замку-монастирі на Закарпатті. Про знайдені середньовічні секрети ви прочитаєте в цій статті.

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Раніше ми теж думали, що справжній яблучний сидр робиться тільки в Нормандії, але в Україні століттями робили цей легендарний напій. Яна Матвійчук, відома як співвласниця Young Business Club, та власник бренду соків "Коник" Андрій Мелеш, обєднали свої зусилля, щоб відродити сидроробство на Закарпатті. Результатом співпраці стало створення бренду крафтового сидру Monbar та будівництво сучасного заводу для його виробництва.

Натхнення крафтового сидру Монбар — в історичному корінні

Назва "Monbar" виникла не випадково. Досліджуючи історію виробництва сидру на Закарпатті, засновники бренду натрапили на легенду, пов'язану зі Сторожницьким замком, розташованим неподалік виробничих потужностей.

Сторожницький замок

Є дослідження, що у середньовіччі цей замок належав Ордену Тамплієрів. За переказами, саме тут лицарі виробляли сидр з місцевих закарпатських яблук. Так це чи ні, проте відомо точно: напій мешканці замку таки виробляли, і рецептура його була саме австрійською. Вона базується на використанні свіжих, а не ферментованих чи перезрілих фруктів. Це в результаті робить смак сидру м’яким та збалансованим.

Тож бренд отримав свою назву на згадку про славетну частину історії регіону, а також на честь Андре де Монбара — одного із засновників та Великих Магістрів Ордену Тамплієрів. Навіть логотип бренду — вершник зі щитом та мечем — нагадує родинний герб роду Монбарів.

Сучасний погляд на австрійські традиції сидроробства

Завод для виробництва сидру Monbar збудований поряд з садами фермерського господарства "Коник". Мова йде про понад 150 га садів, де росте більше ніж 700 тисяч яблучних та інших фруктових дерев. Тож перша стратегічна перевага для клієнтів Монбара — власні свіжі фрукти, вирощені в Закарпатті.

Є і друга перевага — величезні спеціалізовані сховища для фруктів. Ідеальний баланс температури та вологості гарантує збереження свіжості на термін до 12 місяців без додавання жодної хімії. Тож у періоди, поки новий урожай формується і зріє, виробник продовжує працювати з якісною та свіжою сировиною.

Сидр Monbar виготовляється так, як це роблять в австрійських селах. Зі свіжих, митих яблук віджимається сік, який потрапляє в чани для бродіння.

"В чому особливість австрійського рецепту? У використанні виключно свіжих, ретельно відібраних та чистих фруктів", — коментує Яна Матвійчук.

В цьому основна відмінність австрійського сидру від нормандського, який більш звичний для українців. Нормандська традиція базується на використанні ферментованих (гнилих) яблук. Вони тривалий час ферментуються (простіше кажучи — гниють). Далі з цієї маси вичавлюють сік, кілька разів фільтрують та пастеризують в умовах високих температур. Результат — дуже акцентований, помітний смак: щільний, гіркуватий, терпкий.

Виробництво сидру в Нормандії

"Якби ви завітали до традиційної сидроробні у Нормандії, ви були б не в захваті від неприємного виду та запаху, що там панує. Яблука без будь-якого сортування закидають у прес звичайними лопатами. Багато бруду. Багато гнилих плодів. Звичайно ж, пастеризація знищує всі бактерії, але все одно цей підхід для нас дивний і чужий", — зазначає Яна Матвійчук.

Саме тому засновники бренду Monbar вирішили працювати за австрійською традицією. Проте пошук ідеальної технології та рецепту зайняв багато часу. Кілька років і десятки спроб — аж поки не стало зрозуміло, що ідеальний баланс смаку та свіжості знайдений в австрійських селах.

За лаштунками Monbar: секрети створення сидру

Свіжі, відсортовані та ретельно помиті фрукти на підприємстві Monbar перетворюють на сік за допомогою центрифуги. Такий спосіб допомагає зберегти аромат та корисні властивості плодів.

Свіжовіджатий сік негайно потрапляє у спеціальні чани для бродіння. Завдяки точно контрольованим умовам та спеціальному австрійському та бельгійському обладнанню, яке контролює температуру, сік природним шляхом бродить протягом 15-20 днів, — аж поки не досягає міцності 4-6%.

Співзасновники зазначають: до сидру Monbar не додають цукор, спирт, штучні ароматизатори чи хімічні домішки. Це 100% натуральний продукт, виготовлений виключно з фруктового соку.

Після бродіння сидр проходить процеси очищення та газації. Розлитий у пляшки напій обробляють за технологією "лагідної пастеризації" при невисоких температурах. Це дозволяє знищити потенційно шкідливі бактерії, але зберегти максимум вітамінів та мікроелементів, властивих свіжим фруктам.

"Смак сидру Monbar — свіжий, фруктовий, з приємними бульбашками. У ньому відсутні неприємні акценти. Він більше схожий на вишуканий газований напій, ніж на алкоголь: легкий, витончений, освіжаючий", — зазначає Яна Матвійчук.

Продукт поза конкуренцією?

Співзасновники бренду впевнені: вихід сидру Monbar на ринок створює суттєві виклики для інших гравців: в першу чергу для невеликих крафтових виробників. Та й промислові гіганти теж ризикують поступитися часткою ринку.

В чому причина? В першу чергу — у чистому, свіжому та м’якому смаку напоїв. По суті, яблучний сидр Monbar один з небагатьох брендів, який взяв за основу саме австрійський традиційний рецепт. Доступ до власної сировини, сучасне обладнання і стабільна якість — можливості, які виробник має вже зараз.

Крім того, власники позиціонують Monbar як антитезу індустріальним псевдо сидрам. Ці напої часто містять доданий цукор, спирт, концентровані соки, воду та штучні добавки. Тож назва "сидр" для них суто умовна: вони не мають жодного відношення до традиційної рецептури.

"Натомість сидр Monbar — це чесний крафтовий продукт, виготовлений зі 100% соку прямого віджиму. Ми не просто виробляємо напій. Наш бренд — заява про відродження традицій, а також демонстрація потенціалу українського агробізнесу та промисловості", — підкреслює Яна Матвійчук.

Сидр Monbar вже продається онлайн на офіційному сайті бренду — https://monbar.com.ua/, а також доступний на полицях мережі супермаркетів "Сільпо". Покупці можуть обирати серед шести смаків: від традиційних яблучних (напівсухого та напівсолодкого) до цікавих поєднань яблук з бузиною, черешнею, грушею, абрикосом. На сайті Монбар, якщо ви купуєте ящик (12 пляшок), то отримуєте знижку 10% та безкоштовну доставку.

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