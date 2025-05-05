Чешская компания RSE s.r.o. заявила о попытке дискредитации и подтвердила стабильную работу

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Чешская RSE s.r.o. производит когенерационные модули и является официальным партнером Caterpillar Energy Solutions и немецкого бренда MWM. Компания опровергла сообщения о своем банкротстве и подтвердила стабильную работу на европейском и украинском рынках, написало агентство "Українські новини".

В апреле неизвестный истец подал в чешский суд заявление о банкротстве RSE s.r.o., но на следующий день заявление отозвали, а производство закрыли, сообщило агентство. По его данным, 15 апреля региональный суд города Брно признал дело безосновательным, а 24 апреля решение вступило в силу. Все записи о банкротстве компании изъяли из официального реестра Чешской Республики.

В компании назвали инцидент "рейдерской атакой", спланированной недобросовестными конкурентами с российско-белорусскими связями.

"Одновременно с юридическим давлением против RSE s.r.o. была запущена информационная кампания: чешская консалтинговая компания SEVEn разослала украинским энергетическим компаниям сообщение с предупреждением о "рисках сотрудничества" с RSE. В RSE обращают внимание, что SEVEn имеет задекларированное сотрудничество с организациями из РФ и РБ, что ставит под сомнение объективность ее выводов", — говорится в заявлении на сайте компании.

За последние два года RSE s.r.o. изготовила более 200 энергетических модулей для заказчиков в Европе, в том числе для собственных клиентов в Украине, отметили "Українські новини". В марте компания доставила в Харьков пять когенерационных установок мощностью 2,3 МВт каждая. Установки работают на немецких двигателях MWM и обеспечивают одновременную генерацию тепла и электроэнергии, что критически важно для объектов инфраструктуры в условиях обстрелов.

Представители компании заявили, что за информационными атаками против нее и фейковым иском о банкротстве стоят конкуренты корпорации, которые не выдерживают честной конкуренции.

"На наш взгляд, такие действия были призваны подорвать доверие к компании со стороны украинских заказчиков и попытки повлиять на принятие решений в некоторых процедурах публичных закупок. В частности по международным правилам, которые сейчас находятся на решающей стадии", — говорится в обращении компании RSE s.r.o.

В компании подчеркнули, что сотрудничают с украинскими муниципалитетами, коммунальными предприятиями и частным бизнесом, и во время полномасштабного вторжения Украина стала одним из главных направлений работы RSE. Попытки дискредитировать RSE или сорвать поставки являются попытками сорвать восстановление энергетической независимости Украины.

"Мы уверены, что RSE s.r.o. и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером для украинских энергетических компаний. Мы работаем открыто, честно и в рамках европейских стандартов. И ни одна грязь нам не помешает выполнять свои обязательства перед украинскими заказчиками", — подчеркнул директор компании Владимир Махновец.