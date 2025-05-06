Автотравень – 2025: ОТП БАНК виступить партнером фестивалю KYIV CAR FEST
АТ «ОТП БАНК» виступить фінансовим партнером найгучнішого автомобільного івенту цього року KYIV CAR FEST, що збере на своїх локаціях представників різних субавтокультур. Захід відбудеться у вихідні – 10 та 11 травня, з 12:00 до 20:00, у ТРЦ Retroville.
Цьогорічний фестиваль створений у співавторстві з відомим майстром автомобільної графіки і дизайну Олександром Літутою, який вже понад 15 років розробляє унікальні проєкти для особливих авто та кращих автогонщиків планети. Тому KYIV CAR FEST vol.5 присвячений автомобільному дизайну, а на івенті наживо будуть створюватись мистецькі шедеври різних стилів та напрямків. Художники та художниці з'їдуться з усієї України, щоб продемонструвати свої найкращі роботи учасникам та відвідувачам фестивалю.
ОТП БАНК буде представлений на зовнішній і внутрішній локаціях. Максимальна насиченість подіями очікується на зовнішній локації: у гостей буде унікальна можливість просто на івенті оформити кредит на автомобіль з пробігом з-поміж тих, що будуть виставлені на продаж на фестивалі. Також можна буде подати заявку на кредит, щоб замовити авто з пробігом із США чи інших країн або у партнерів Банку чи на маркетплейсі Ponova by OTP Bank.
Крім того, тут відбудуться особливі розіграші – присутні зможуть виграти знижку на ставку свого кредиту на авто з пробігом під час фестивалю.
Зрозуміти, на яку суму можна розраховувати при оформленні кредиту, гостям допоможе спеціальний чат-бот, зайти у який можна буде при скануванні QR-коду. За 1 хвилину і цілком конфіденційно автолюбителі дізнаються свою суму кредиту. Там же надаватимуться відповіді на питання щодо кредитування авто з пробігом від фахівців Банку.
Щоб підвищити градус емоцій на максимум, ОТП БАНК надаватиме гостям можливість посидіти за кермом крутезного електромобілю, а безкоштовні миттєві фото надовго збережуть спогади про яскраві вихідні.
Шанс виграти 1 млн грн: усі кредити на авто з пробігом на суму від 30 000 грн, оформлені під час фестивалю чи після нього – аж до 31 травня включно, візьмуть участь в акції «Лям на тачку». Клієнти Банку одержать неймовірну нагоду отримати мільйон гривень на придбання авто своєї мрії – просто під час прямого ефіру, що відбудеться 10 червня.
Чекаємо вас на KYIV CAR FEST, це має бути епічно!
Розіграш квитків KYIV CAR FEST: ОТП БАНК регулярно проводить акції та унікальні промо, щоб дарувати клієнтам нові можливості та яскраві емоції. На нашій сторінці в Instagram розпочався розіграш квитків на фестиваль – переходьте та дізнавайтеся всі умови участі! Не пропустіть шанс отримати незабутні враження разом з ОТП БАНК.