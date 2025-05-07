"Эти люди от имени государства судят других", — эксперт рассказал как судья-миллионер ВАКС Галабала требовал снижения до 1 грн алиментов на единственного сына

Судья ВАКС Маркиян Галабала с месячным доходом 250 тыс. грн пытался уменьшить алименты на единственного сына до 1 грн. Суд не поддержал его иск и принял решение в пользу бывшей жены.

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Об этом написал политический эксперт Олег Постернак, пишут Українські Новини.

"Судья ВАКС с доходом 250 тыс. грн в месяц судился с бывшей женой за алименты на единственного сына — хотел платить 1 грн", — написал Постернак, — "Маркиян Галабала в 2023-2024 гг. судился с бывшей женой за уменьшение размера алиментов на содержание сына с 22 720 до 1 (!) грн (дело 760/10525/23). Вроде бы у него не было возможности контролировать целевое использование средств, поэтому платить не надо совсем. Суд, естественно, отказал.

Эксперт уточнил, что согласно декларации Габалы, у судьи ВАКС зарплата за год составила 2,5 млн грн, еще полмиллиона — доход от процентов и отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. "То есть 3 млн грн только доходов за год — 250 тыс. в месяц. Алименты на единственного сына, соответственно, составляют менее десятой части зарплаты. А еще есть сбережения на более 1,6 млн грн", — подчеркнул он.

И если судье безразлично на несовершеннолетнего сына, то вряд ли нас удивят их решения в пользу преступников, когда в воздухе запахнет возможной материальной выгодой. В конце концов, это еще не все — об очень интересных подробностях дела судьи Галабалы я вскоре расскажу отдельно", — добавил Постернак.