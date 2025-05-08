Нидерланды получили новый корабль военного назначения, созданный из украинской стали Метинвеста Ахметова

Новый корабль боевого обеспечения Нидерландов, Den Helder, официально прибыл в свой домашний порт и был интегрирован в Королевский флот. При строительстве судна было использовано 4760 тонн стали металлургического комбината Азовсталь Группы Метинвест — ее привезли еще до начала полномасштабного вторжения, в 2020-2021 годах. Кроме этого, в конструкции корабля Den Helder применено 240 тонн продукции итальянского завода Metinvest Trametal.

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Об этом говорится на официальном сайте Группы Метинвест.

Den Helder имеет длину почти 180 метров и рассчитан на основной экипаж из 76 человек, с возможностью размещения еще 80. Он способен одновременно обслуживать до шести кораблей, транспортирует более восьми миллионов литров топлива, а также значительные объемы продовольствия, воды, боеприпасов и других критически важных ресурсов.

Строительство корабля стартовало в декабре 2020 года. А официально вступит в состав флота он вступит 1 октября 2025 года под названием HNLMS Den Helder. Полноценное развертывание судна планируется на середину 2026 года.

"Особенно ценно, что для строительства была использована сталь с мариупольского комбината Азовсталь Группы Метинвест. Это не просто металл, это символ несокрушимости украинцев и вклад в усиление обороноспособности наших партнеров. Это один из последних проектов, в которых использована сталь Азовстали, и такие новости для нас особенно важны — как напоминание о значении работы нашей команды и доброе упоминание о Мариуполе и нашем предприятии, разрушенном врагом во время полномасштабной войны", — говорит начальник отдела внешних закупок Метинвест-СМЦ Наталья Кривошей.

Напомним, из мариупольской стали Метинвеста также построен будущий флагман Военно-морских сил ВСУ — корвет "Гетман Иван Мазепа". Для него была поставлена продукция комбинатов Азовсталь и им. Ильича. В конце прошлого года судно вышло на ходовые испытания в море.