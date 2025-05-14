ОТП БАНК предлагает аграриям широкий выбор программ для обеспечения финансовых потребностей в нынешних условиях — П.Гузырь

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В условиях военного времени банковский сектор остается основным источником привлечения дополнительного финансирования в АПК Украины, в том числе для модернизации производства, обновления парка с/х техники и развития переработки. Об этом рассказал руководитель альтернативных каналов продаж, Агро Фабрика, АО "ОТП БАНК" Павел Гузырь во время международной конференции Black Sea Grain. Kyiv — 2025, организованной компанией УкрАгроКонсалт.

В панельной дискуссии "Острые углы и зигзаги в регулировании аграрного экспорта 2024-2026" эксперт Банка принял участие вместе с заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Оксаной Осьмачко, главой представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Еленой Волошиной и представителями аграрного рынка.

"Безусловно банковский сектор занимает лидерскую позицию среди источников дополнительного финансирования для агросектора. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в прошлом году банки профинансировали украинский аграрный бизнес на 100 млрд грн. При этом 52% было выдано банками с иностранным капиталом. ОТП БАНК как один из лидеров финансирования аграриев предлагает широкий выбор программ для бизнеса. Все наши программы мы условно разделяем на два больших направления: пополнение оборотного капитала и инвестиционное кредитование. Первое — позволяет привлечь средства на текущие цели, в том числе для закупки средств для проведения посевной, закупки зерна и другого агросырья для трейдинга и переработки, экспортно-импортных операций и тому подобное. В рамках этого направления Банк предоставляет финансирование по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9", стандартных ставок финансирования в гривне и валюте, партнерских компенсационных программ, торгового факторинга и документарных операций. Второе направление включает в себя программы для привлечения финансирования на обновление парка сельскохозяйственной техники, грузового транспорта, модернизацию элеваторного оборудования, а также на развитие перерабатывающих мощностей. Также ОТП БАНК является лидером среди банков по финансированию агропроизводителей под финансовые аграрные расписки. Сейчас Банк активно участвует во внедрении нового финансового инструмента — аграрных нот, которые в Украине внедряет IFC при поддержке Швейцарской Конфедерации", — сказал П. Гузырь.

Он добавил, что украинские аграрии все больше интересуются банковскими программами и активно привлекают кредитование под различные цели. В частности, ОТП БАНК наблюдает рост интереса от бизнеса в привлечении средств в энергоэффективные решения, которые обеспечивают энергонезависимость предприятий. Банк реализует специальную программу в рамках которой кредитует бизнес для установки солнечных электростанций, генераторов, когерационных установок и другого энергоэффективного оборудования. Эта программа также предусматривает до 15% кэшбека от суммы финансирования при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Вместе с этим, ОТП БАНК предоставляет финансирование сроком до 7 лет агропредприятиям на покупку земли сельскохозяйственного назначения. "Аграрии активно интересуются этой кредитной программой. Сейчас Банк рассматривает несколько десятков запросов от сельхозтоваропроизводителей, которые стремятся получить финансирование для покупки с/х земли в разных регионах Украины", — отметил П.Гузырь.

Он отметил, что ОТП БАНК также является участником государственных программ поддержки агросектора, в частности программы "Сделано в Украине", которая предусматривает до 25% компенсации стоимости сельскохозяйственной техники от отечественного производителя. "Эта программа имеет огромный успех среди украинских аграриев. Думаю, что ее в любом случае нужно продолжать и расширять. "Сделано в Украине" — это успешный пример поддержки отечественного производителя со стороны государства, ведь это стимулирует производство как сельскохозяйственной продукции так и аграрной техники и оборудования", — отметил П.Гузырь.

Больше о программах финансирования агробизнеса от ОТП БАНК читайте в колонке Павла Гузыря для Agravery: https://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=bankivske-kredituvanna-ak-osnovne-dzerelo-dla-zalucenna-dodatkovih-kostiv-v-agrosektor-v-umovah-vijni