Іщенко Микола: Успішний бізнес-менеджер, підприємець, член журі престижних міжнародних конкурсів

Експерт у сфері управління бізнес-процесами та розвитку підприємництва поділився досвідом реалізації масштабних проектів, суддівством на глобальних конкурсах та баченням майбутнього в бізнесі.

Related video

У світі, що стрімко змінюється, здатність впроваджувати інновації, керувати командою та складними процесами є запорукою успіху. Іщенко Микола — саме такий лідер. Його професійний шлях — приклад поєднання стратегічного мислення та підприємницької стійкості.

– Пане Миколо, ви здобули репутацію одного з найуспішніших бізнес-менеджерів в агропромисловій галузі. Розкажіть, як почався ваш шлях у ТОВ «Кернел-Трейд»?

Я приєднався до ТОВ «Кернел-Трейд» у 2020 році як керівник департаменту з розвитку бізнес-процесів. Це був виклик — трансформувати масштабну структуру в більш ефективну, гнучку та сучасну. Ми впровадили CRM-системи, автоматизацію логістики, модернізували процеси закупівель і підвищили ефективність усіх відділів. За рік нам вдалося збільшити прибуток на 17% і зменшити операційні витрати на 12%.

– Якими були основні напрямки вашої роботи в компанії?

Управління департаментами менеджменту, продажів, логістики, ІТ та закупівель. Моїм завданням було не просто контролювати, а й розвивати команди, впроваджувати сучасні рішення, створювати стратегічні плани, навчати працівників генерувати нові ідеї і рішення. Також ми активно працювали над залученням інновацій — автоматизували процеси, посилили аналітичну складову та підвищили інформаційну безпеку.

– Ви були суддею міжнародного конкурсу «Магія Утра». Як потрапили до складу журі?

Мене запросили завдяки моєму досвіду у сфері бізнес-інновацій. Суддівство вимагало об’єктивності та знань: ми оцінювали лідерство, прибутковість, новизну підходів лідерів галузі. Це велика відповідальність і водночас — можливість безпосередньо докласти зусилля для визначення ТОП лідерів галузі і бізнес середовища.

– У 2025 році ви також стали суддею міжнародного конкурсу. Розкажіть про нього.

Так, я був запрошений у журі European Digital Creative Marketing Awards (EDCMA). Це світова платформа, яка визначає найкращі компанії за інновації, маркетинг і цифрову трансформацію. Участь у такому конкурсі — не тільки визнання, а й можливість поділитися досвідом, підтримати нові ідеї та познайомитися з майбутніми лідерами ринку.

– Ви стали переможцем престижного конкурсу Фонду розвитку інновацій та отримали грант на реалізацію проекту RiseMe. Як виникла ідея створити цей продукт?

Так, для мене це велике визнання і стимул рухатися далі. Ідея народилася з особистого досвіду. Я часто працював у складних умовах, де важко було зосередитися. Зрозумів, що музика справді допомагає, але стандартні плейлисти не завжди ефективні. Тому виникла ідея створити інструмент, який за допомогою штучного інтелекту генерує персоналізовану музику, що адаптується до емоційного стану людини. Так з’явився RiseMe.

– Чим ваше рішення відрізняється від інших музичних сервісів?

RiseMe — це не просто черговий музичний додаток. Його головна відмінність — у глибокій персоналізації. Ми аналізуємо індивідуальні дані користувача: рівень стресу, активність протягом дня, біоритми, музичні вподобання — і на основі цього штучний інтелект генерує музику в режимі реального часу. Це не звичайний плейлист, а «розумний саундтрек», який адаптується до стану конкретної людини в конкретний момент.

Такий підхід дозволяє значно підвищити концентрацію, зменшити тривожність, покращити настрій і, що найголовніше, — підвищити продуктивність. Саме тому додаток вже активно купують керівники компаній, HR-директори та керівники департаментів для використання в корпоративному середовищі.

RiseMe стає частиною програм благополуччя та турботи про співробітників, допомагає зменшити рівень вигоряння та підтримати ментальне здоров’я команд. Компанії, що впровадили RiseMe, вже відзначили покращення робочих результатів, вищу залученість працівників та зростання загального ефективного часу. Це стратегічний інструмент для тих, хто інвестує у своїх людей і прагне будувати відповідальний бізнес нового покоління.

– Як ви бачите майбутнє штучного інтелекту у сфері бізнесу?

Штучний інтелект уже сьогодні трансформує бізнес на всіх рівнях — від стратегічного управління до операційної ефективності. Він перестає бути просто інструментом — натомість стає повноцінним елементом бізнес-екосистеми, здатним приймати рішення, оптимізувати процеси та генерувати нові можливості для зростання.

AI відкриває нову еру підприємництва. Бізнеси можуть автоматизувати рутинні завдання, впроваджувати персоналізовані сервіси, глибше розуміти потреби клієнтів завдяки аналізу великих обсягів даних у реальному часі. Штучний інтелект дозволяє масштабувати бізнес-моделі швидше й ефективніше, знижуючи витрати та підвищуючи точність стратегічних рішень.

Особливо важливо, що AI стає точкою входу для нових підприємців. Відтепер, щоб запустити інноваційний продукт чи сервіс, не обов’язково мати великі ресурси — достатньо правильно застосувати інтелектуальні алгоритми. Це робить підприємництво доступнішим і гнучкішим, відкриваючи шлях для креативних стартапів і нових рішень.

Упевнений, що в найближчі роки AI стане не просто доповненням, а ядром сучасного бізнесу. Його вплив ми побачимо не лише у великих корпораціях, а й у малому та середньому бізнесі, де швидкість, персоналізація і аналітика відіграють вирішальну роль.

– Дякуємо за розмову, пане Миколо! Бажаємо подальших успіхів у всіх ваших ініціативах.

Щиро дякую! Сподіваюся, що мій досвід надихне інших на впровадження інновацій в бізнесі, розвиток особистої продуктивності та відкриття нових можливостей підприємництва.