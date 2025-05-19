Виталий Мирошниченко: "Будущее за малыми интернет-провайдерами"

Сооснователь и руководитель разработки компании, которая предлагает решения нового поколения для телекоммуникационной отрасли, рассказал, что поможет небольшим интернет-провайдерам в США работать эффективнее.

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Телекоммуникационная отрасль США сталкивается с серьезными вызовами. В то время как крупные провайдеры доминируют на городских рынках, более 10,8 миллиона американцев зависят от независимых интернет-провайдеров (ISP), работающих за пределами мегаполисов. Такие данные приводит Федеральная комиссия по связи (FCC). Но при этом главная проблема небольших компаний – высокие эксплуатационные расходы, сложное управление инфраструктурой и устаревшие системы. Как их решить, знает сетевой инженер Виталий Мирошниченко, имеющий 15-летний опыт в создании и масштабировании интернет-провайдеров. Он курировал более 50 крупных телекоммуникационных проектов и перевел целые сети с устаревших систем на современную технологию GPON. Как сооснователь и руководитель разработки Evolutic Software LLC, компании, разрабатывающей решения нового поколения для телекоммуникационной отрасли, Мирошниченко предлагает инновационные управленческие решения, способные изменить работу небольших провайдеров.

Формирование основ в телекоммуникациях

Развитие телекоммуникационного рынка всегда сталкивалось с серьезным вызовом: в то время как крупные города хорошо обеспечены интернет-услугами, пригородные и сельские районы напротив не могут похвастаться таким же уровнем доступа к интернет-услугам и испытывают значительный недостаток в качестве и скорости соединения. Именно в этой нише Мирошниченко увидел перспективу для развития. В 2009 году, получив степень магистра в области компьютерных систем и сетей, он основал собственного интернет-провайдера, сфокусировавшись на обслуживании территорий, которыми пренебрегали крупные операторы.

Одним из ключевых достижений стало полное переключение сети с Wi-Fi на GPON - этот масштабный проект по модернизации инфраструктуры потребовал тщательного планирования и позволил существенно улучшить качество услуг. Этот подход оказался успешным – уже на первом этапе работы провайдер привлек более 1000 пользователей, доказав жизнеспособность бизнес-модели, ориентированной на недостаточно охваченные территории. Этот масштабный проект по модернизации инфраструктуры потребовал тщательного планирования и продемонстрировал необходимость комплексных управленческих решений, которые могли бы поддерживать технологические трансформации, сохраняя при этом эффективность операций.

Системный подход и масштабируемая инфраструктура позволили провайдеру расти. За 12 лет клиентская база компании увеличилась до 2200 пользователей, что позволило глубже понять трудности, с которыми сталкиваются малые и средние операторы. Этот опыт подтвердил важность надежных систем управления для поддержания качества сервиса в условиях быстрого роста.

Став соучредителем компании «Мелитопольская телекоммуникационная компания» в должности технического директора, а затем генерального директора, он курировал реализацию более 50 крупных телекоммуникационных проектов, используя оборудование таких мировых брендов, как Cisco, MikroTik, Ubiquiti и Juniper. Под его руководством компания демонстрировала стабильный ежегодный рост и расширила команду до 25 профессионалов.

Инновации в управлении интернет-провайдерами

Работая над созданием и развитием телекоммуникационных систем, Мирошниченко выявил критическую проблему отрасли — отсутствие доступных управленческих решений для небольших провайдеров. Существующие корпоративные BSS/OSS-платформы, хоть и мощные, оказываются слишком дорогими для региональных интернет-операторов. Эта проблема затрагивает более 3000 малых и средних телекоммуникационных компаний, обслуживающих от 500 до 2000 клиентов.

Опыт Мирошниченко в оптимизации работы провайдеров помог ему понять, что проблема не только в высокой стоимости. У таких операторов зачастую нет ресурсов для внедрения и обслуживания сложных корпоративных систем, что становится серьезным препятствием для технологического развития и повышения эффективности.

Осознание этих проблем вдохновило Мирошниченко на создание Evolutic ISP BSS/OSS Platform — проекта, направленного на демократизацию доступа к передовым инструментам управления. Используя свой опыт в автоматизации процессов и модернизации сетевой инфраструктуры, он разработал концепцию платформы для управления клиентами и телекоммуникационной инфраструктурой на основе облачной технологии.

“На мой взгляд, будущее за малыми интернет-провайдерами. В отличие от крупных компаний, которые часто связаны жесткими корпоративными структурами и процессами, малые провайдеры могут оперативно реагировать на потребности клиентов, внедрять новые технологии и предлагать уникальные решения”, – говорит Виталий Мирошниченко.

Разрабатываемая система включает в себя ИИ-мониторинг сети, автоматизированные системы поддержки клиентов и интегрированное управление биллингом — все те функции, которые Мирошниченко определил как жизненно важные на основе многолетней практики. Планируемая SaaS-модель позволяет избавиться от затрат на локальные серверы, а гибкая система оплаты по мере использования сделает платформу доступной для операторов разного масштаба.

Архитектура будущей платформы учитывает современные требования телекоммуникационной отрасли. Используя облачные вычисления и искусственный интеллект, система предоставит функции, ранее доступные только крупным провайдерам. Среди них — автоматизированный мониторинг сети, предиктивное обслуживание и интеллектуальное управление клиентским сервисом.

Аналитики отрасли отмечают, что подобные решения могут оказать значительное влияние на развитие регионального телекоммуникационного рынка. Снижение сложности управления и эксплуатационных расходов поможет небольшим интернет-провайдерам конкурировать с крупными компаниями, одновременно улучшая качество связи в малообеспеченных районах.

Внедрение инноваций в американский рынок телекоммуникаций

Ценным для разработки Evolutic стал опыт создания OSS системы мониторинга и автоматизированного контроля для компании "Югтелегрупп". Именно здесь была отработана концепция круглосуточного автоматизированного контроля, которая легла в основу системы мониторинга сети в Evolutic Platform. Опыт создания надежной инфраструктуры для критически важных систем безопасности помог сформировать подход к разработке отказоустойчивых решений для интернет-провайдеров, где любой простой может привести к значительным потерям.

Опыт модернизации клиентской поддержки и внедрения биллинговых систем в различных сферах продемонстрировал значительный потенциал автоматизации для телекоммуникационного рынка США. Работая с системами экстренного реагирования, Мирошниченко разработал методы быстрого масштабирования и эффективного распределения ресурсов — навыки, которые особенно актуальны для американских условий.

Для небольших интернет-провайдеров в США решения Мирошниченко могут стать ключом к равной конкурентной борьбе. Объединяя надежную техническую архитектуру с оптимизированными бизнес-процессами, его подход решает как текущие операционные задачи, так и долгосрочные. В то время как тысячи региональных провайдеров работают над устранением цифрового неравенства в Америке, решения Мирошниченко могут существенно ускорить этот процесс сразу по нескольким направлениям. Во-первых, внедрение мониторинга состояния работы сети с помощью AI-алгоритмов и автоматизированной обработки клиентских обращений позволит существенно снизить операционные затраты, так как система заменяет необходимость в большом штате сотрудников - несколько человек смогут полноценно управлять всем бизнесом.. Во-вторых, автоматизация процессов биллинга и технической поддержки даст возможность небольшим операторам предоставлять сервис уровня крупных телеком-компаний без раздувания штата. В-третьих, использование облачных технологий избавит провайдеров от необходимости инвестировать в дорогостоящую серверную инфраструктуру, что особенно важно на начальном этапе развития. Наконец, встроенные инструменты аналитики помогут операторам оптимизировать использование ресурсов сети и предугадывать потребности в масштабировании, что критически важно для стабильного роста в условиях ограниченного финансирования.

Таким образом, фокус на создании доступных и масштабируемых инструментов позволит модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру, сохраняя при этом эффективность работы небольших интернет-провайдеров.