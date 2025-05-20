Международная vs американская школа бальных танцев: профессиональный танцор Илья Иванов рассказал об их особенностях и различиях

В отличие от других направлений, бальные танцы имеют строгие правила и систему, которую необходимо соблюдать, чтобы иметь возможность участвовать в турнирах и чемпионатах.

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Об особенностях главных стилей бальных танцев — международного и американского — рассказал украинский профессиональный танцор, призер многих соревнований, как европейских, так и американских, бывший солист Севастопольского академического театра танца Илья Иванов.

За плечами у Ильи участие в десятках турниров, во многих он занимал призовые места или входил в топ-10 участников. Одними из последних значительных достижений являются пятое место на Blackpool Dance Championship Professional Rising Star Latin 2022 (Блэкпул, Великобритания) и третье место на International Dance Championship Professional Rising Star Latin 2022 (Лондон, Великобритания) — конкурсе, который ежегодно собирает сильные пары из более чем 40 стран.

В становлении Ильи как артиста важную роль сыграла многолетняя работа в Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Елизарова — одном из самых известных хореографических коллективов постсоветского пространства. Под руководством народного артиста Украины Вадима Елизарова труппа реализовывала масштабные танцевальные постановки, где сочетались академическая выразительность и сценическая динамика. В этом театре Илья исполнял ведущие партии в спектаклях Нотр-Дам де Пари, Кармен, Пигмалион, а также сольные номера в шоу-программах Fantastica, Love Story, Cabaret, Broadway, которые демонстрировались на самых известных площадках Украины, Европы и Азии. Работа в этом театре требовала универсальности, актерской глубины и высокой выносливости, а каждое выступление было не просто шоу, а настоящим художественным высказыванием.

Показательным примером международного признания стали гастрольные туры с театром в Китай и Францию. В 2015–2016 годах труппа выступала в КНР на таких престижных сценах, как Shanghai Grand Stage, Shanghai Olympic Theatre, Chaoyang Theatre (Пекин), National Centre for the Performing Arts и Xuzhou Concert Hall. Во многих залах, таких как Shanghai Grand Stage, где вместимость превышает 6 тысяч человек, спектакли проходили при полном аншлаге. Зрители, восхищенные постановкой Notre-Dame de Paris, встречали финал овациями стоя — это были эмоционально заряженные моменты, которые остаются с артистом навсегда. Постановка Cabaret и другие шоу-программы также пользовались большим успехом у местной публики, для которой синтез европейского танцевального искусства и яркого театра стал настоящим открытием.

Не менее знаковым был и тур по Франции, где в течение 35 дней труппа дала более 30 выступлений на сценах таких площадок, как Palais des Congrès в Париже, Opéra Bastille, Grand Opéra, Théâtre de la Ville и Le Zénith. Танцевальное шоу Dance of the World, в котором Илья исполнял сольные партии, стало настоящей визитной карточкой театра — его энергетика, разнообразие культурных мотивов и точность хореографии покорили зрителей. Каждый зал — от 2000 до 5000 мест — был заполнен до последнего, а финальные поклоны каждый раз сопровождались шквалом аплодисментов.

Международная и американская программы: основные различия и особенности

В соревновательные бальные танцы входят четыре дивизиона: международный стандарт, американский смус (Smooth), международный латиноамериканский и американский ритм. В программы входят танцы с одинаковыми названиями, но в зависимости от стиля они выглядят по-разному.

Например, в американский Smooth входят четыре танца: вальс, танго, фокстрот и венский вальс. И несмотря на то, что они происходят от европейских танцев, в этом стиле танцоры имеют больше свободы, они могут использовать больше пространства на паркете.

В международный стандарт также входят четыре танца: вальс, фокстрот, квикстеп и танго. Все они выполняются в более закрытых позициях, танцоры должны соблюдать строгие стандарты движений и позиций.

Также отличаются программы и американского ритма и международного латиноамериканского стиля. В первый входят ча-ча, румба, свинг, болеро и мамбо, для которых характерно особое движение бедер. В международный стиль входят также пять танцев: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. И хотя эти танцы такие же чувственные, как и в американской программе, они характеризуются быстрой работой ног.

Работа в разных программах: личный опыт

Долгое время Илья работал по международной программе, в которой достиг значительных результатов. Идеально изучив базу и отработав до автоматизма все технические нюансы, танцор перешел к изучению американской программы.

Переехав в 2017 году в США, Илья начал новый этап своей танцевальной карьеры, адаптируя европейскую хореографическую школу к американским стандартам. Именно в США он смог расширить свой репертуар, сочетая четкость техники с характерной для американской программы свободой самовыражения и театральностью. Успешная интеграция в новую сцену не заставила себя ждать — уже в 2018 году Илья занял первое место на American Star Ball, а в 2019 — стал победителем одного из самых престижных турниров страны Empire Dance Championship, который ежегодно собирает сильнейшие пары США, Канады, Италии, Израиля и Великобритании.

Первой студией, с которой Илья начал свой путь в Нью-Йорке, стала легендарная Paul Pellicoro's DanceSport, расположенная в самом сердце Манхэттена — в здании Empire State Building. Это культовое место с особой атмосферой, где учились многие звезды Голливуда, а основатель студии Пол Пеликоро известен широкой публике как хореограф сцены аргентинского танго из фильма «Запах женщины» с Аль Пачино. В течение года сотрудничества Илья активно работал как преподаватель, артист и участник соревнований — именно этот период ознаменовал первые громкие победы на американской сцене. Кроме уже упомянутых, пара попала в финал Millennium Dance Championship, а также приняла участие в ряде престижных перформансов и шоу под эгидой студии.

Из года в год Илья продолжал укреплять свои позиции в международном танцевальном сообществе. Его портфолио пополнили победы и финалы на соревнованиях, имеющих мировую репутацию. Среди них — легендарный Blackpool Dance Festival в Великобритании, признанный одним из старейших и авторитетнейших чемпионатов мира, ежегодно собирающий танцоров из более чем 60 стран. Также в его активе участие в The International Championships в городе Джиллингеме (Англия), входящем в «большую тройку» международных турниров вместе с UK Open и British Open.

В США Илья неоднократно становился финалистом и победителем таких соревнований, как Tri-State DanceSport Championships в Стемфорде (Коннектикут), Manhattan Dance Championships, Ohio Star Ball, а также New York Dance Festival (NYDF) — престижного турнира, который проходит в центре Нью-Йорка и собирает участников из десятков стран мира. Участие в каждом из этих чемпионатов требовало высокого уровня подготовки, выдержки и постоянного совершенствования техники, что еще раз подтверждает профессионализм Ильи и его признание на международном уровне.

Сегодня Илья продолжает свою спортивную карьеру, а также передает знания ученикам. Спортсмен готовится к открытию своей студии и активно набирает учеников разного уровня. Многие уже показывают значительные результаты. Например, в 2022 году ученица Ильи заняла первое место на престижном американском чемпионате USDC среди сеньоров в латинской программе.