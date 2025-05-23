"Вишиті сенси": як ветеранська родина перетворила волонтерство на власну справу і вийшла на міжнародний рівень

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У відповідь на виклики повномасштабного вторгнення двоє підприємців із Київщини перетворили волонтерський порив на бізнес, що відновлює традиції та підтримує ветеранів. Завдяки гранту "Власна Справа" їхня справа швидко масштабувалась: від домашньої майстерні — до власного виробництва, магазину у Львові та представництва в Торонто.

Грантова програма "Власна Справа" реалізується Міністерством економіки України за підтримки програми "Партнерство за сильну Україну" — багатосторонньої донорської ініціативи, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Від IT-дизайнера до української вишиванки

До 2022 року Яна працювала 3-D візуалізатором і веб-дизайнером — створення 3-D об’єктів, анімація, UI/UX-проєкти приносили задоволення та стабільний дохід. Однак з початком повномасштабного вторгнення її спеціалізація втратила актуальність.

У лютому–березні 2022 року Яна Ткачук та її чоловік приєдналися до волонтерського руху в Софіївській Борщагівці: сортували гуманітарну допомогу, готували їжу для військових, чергували на блокпостах. "Ми з чоловіком зв’язувалися зі знайомими за кордоном, приймали допомогу, а в знак вдячності дарували вишиванки — як символ української культури", — згадує засновниця.

Незабаром волонтерський досвід виявив суттєву прогалину: нестача готових вишиванок потрібних розмірів, довгі терміни пошиття (1,5–2 місяці) і відсутність гнучких варіантів. Ідея перетворити проблему на бізнес виникла спонтанно, але зародилася всерйоз: "Ми хотіли робити щось потрібне та корисне, розвивати нашу культуру, особливо коли російська пропаганда заперечувала існування України як нації".

Автентичність у поєднанні з сучасністю

Вишиванка — живий код національної ідентичності, проте її традиції еволюціонували з часом. "За радянської окупації вишивки знецінили, багато технік було втрачено або русифіковано. У моїй сім’ї не лишилося жодного автентичного екземпляра: прадідів репресували за будь-які прояви національної ідентичності", — розповідає Наталія, котра родом з Черкащини.

Водночас дизайнерка відзначає: "Візерунки ніколи не були сталими. Кожна епоха вносила свої корективи. Я досліджую традиційні символи, правила поєднання елементів, щоб створити нові авторські дизайни, які шанують дедалі змінювану стилістику української вишивки".

Виробництво та команда

Дизайн породжується довгими місяцями вивчення етнографічних джерел і поїздок до музеїв. Вишивка — переважно машинна: одна сукня може містити понад 2 млн стібків, що в ручну зайняло б 3–6 місяців. Виробництво стало соціальною ініціативою: вишивальниками працюють ветерани війни, які проходять перекваліфікацію на підприємстві.

Команда бренду зросла з двох засновників у 2022 році до 16 працівників сьогодні. Окрім місцевих, у складі є майстрині з Харкова, Маріуполя та Запоріжжя.

Процес створення нового дизайну займає 2–3 тижні: від ескізу в програмі, пошиття тестових заготовок, розробки лекал до фінального шиття і прасування.

Індивідуальні замовлення як цінність

Першопричиною відкриття власного виробництва стала потреба у повноцінних розмірах: більші розміри і особливі параметри під час волонтерства замовляли індивідуально. Бренд зберігає це ядро — пошив за індивідуальними мірками до п’яти робочих днів: "Це дорого, але результат вартий зусиль — багато клієнтів цінують швидкість і якість".

Грант "Власна Справа": старт та розвиток

Засновниця дізналася про програму "Є-робота" однією з перших: інформаційна кампанія 2022 року широко висвітлювала грант. Спочатку вона скептично сприйняла ідею держпідтримки, навіть пройшла триденні курси при Центрі зайнятості, щоб розібратися у "підводних каменях". Після позитивного рішення ФОП відкрили вже після отримання грантових коштів.

Грант дозволив закупити швейну техніку та сировину: українські льняні та бавовняні тканини, нитки. До цього бізнес існував як інтернет-магазин у форматі самозайнятості.

Через два роки після початку власного виробництва компанія:

• масштабується до власного цеху та торгової точки у Львові;

• виходить на Etsy і відкриває представництво в Торонто;

• бере участь у міжнародних виставках і модних показах.

Згодом прибуток реінвестували та залучили кредитні програми 5-7-9%, що дозволило первинне виробництво збільшити в 5 разів.

Соціальний вплив та збереження культури

Кожна вишиванка — "крок до збереження культури та самобутності". Особливо цінують реконструйовані автентичні візерунки іноземці, які обирають вишиванки з регіонів, де живуть їхні друзі, демонструючи підтримку Україні.

Завдяки бренду у колекціях з’явилися рушники, ранери, лялечки (декілька екземплярів навіть у дітей принца Гаррі), шеврони.

Плани на майбутнє

На найближчий рік команда планує:

• відтворити 15–20 нових вишиванок,

• збільшити штат до 22–25 осіб,

• відкрити магазин у Києві,

• запустити продажі на Amazon для популяризації українського етноодягу за кордоном.

Паралельно розвивають напрямок БПЛА літакового типу, залучивши оборонні кредитні програми.

Поради початківцям

"Бізнес із нуля — це завжди виклик. Наполегливість, впертість і постійна праця часто важливіші за компетентність, яку можна здобути в процесі. Обирайте справу, яку любите, і готові приділяти їй увесь час — тоді неодмінно досягнете успіху".

Цей кейс доводить: навіть у кризі можна відродити традиції, створити соціально-відповідальний бізнес і вивести його на міжнародну арену. Головне — чітка ідея, зосередженість на якості та віра у свої цілі.