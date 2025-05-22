Отвечает чат GPT на примере водки GreenDay, премиального бренда, который не экономит на своем качестве.

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Когда на полке магазина рядом стоят бутылки водки — за 90 гривен, а другие за 130-140, возникает логичный вопрос: а в чем разница, у похожих по крепости напитков? Мы считаем, что потребитель имеет право знать, за что он платит. И почему дешевая водка — это не экономия, а риск.

1. Цена начинается с честного спирта

Все водки изготавливаются из спирта, но спирт — разный. И это очень важно! GreenDay — это спирт исключительно класса "Люкс", который проходит строгий контроль по органолептике, химическому составу и уровню примесей. А теперь простой вопрос: можно ли залить в бутылку спирт "Люкс", оплатить акциз, упаковать, доставить и при этом продать за 90 гривен, 45-70 % из которых может быть наценка торговой сети, и еще и остаться в плюсе? Ответ очевиден.

2. Акциз: 26,66 гривен на старте

На каждую бутылку 0,5 л с крепостью 40% государство начисляет акциз — около 27 гривен, без НДС.

Посчитайте:

НДС 20%

Стоимость спирта

Вода (а это отдельная технология подготовки)

Фильтрация (мы применяем многоуровневую)

Стеклобутылка

Этикетка с защитой

Зарплаты, логистика, амортизация

Наценка торговой сети, которая может достигать 45-70%

И тогда становится понятным: цена 90 гривен либо означает убыток производителю, либо экономию на качестве.

3. Фильтрация имеет значение

Водка — это не просто спирт и вода. Это вкус. Это отсутствие жжения. Это утро без головной боли. Green Day использует многоуровневую систему фильтрации, включая угольную, серебряную и мембранную. Это делает напиток мягким, сбалансированным и безопасным для организма. Вы когда-нибудь слышали, чтобы такая технология укладывалась в 90 гривен?

4. GreenDay выбирает не цену — GreenDay выбирает человека

GreenDay — для тех, кто ценит себя. Green Day не экономит на вашем здоровье, потому что уважает своих потребителей. GreenDay не боится конкуренции, потому что знает, что вкус, мягкость и качество — это то, что нельзя подделать по низкой цене. Да, это не самая дешевая бутылка на полке. Но вы можете быть точно уверены, что производитель производит водку, за которую не стыдно.

5. Green Day — выбор ответственного потребителя

На рынке, где можно "загубить подешевле", GreenDay сознательно идет другим путем. Его производитель не предлагает массовый продукт. Он предлагает качество, стабильность и вкус, за который не стыдно и не нужно оправдываться. И, пожалуй, это не для всех. Но это точно для умных.

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