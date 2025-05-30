Пять сетей — не вся Украина: фармпроизводители требуют защитить пациентов, а не прибыли аптек

Национальные производители лекарств обратились к государству с открытым призывом предотвратить сохранение монополии аптечных сетей на ценообразование фармрынка.

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В обращении к Президенту, Правительству и профильным органам представители фармацевтических компаний подчеркнули, что сейчас в Украине решается, будут ли украинцы иметь доступ к лечению, которое не превращено в коммерческую ловушку.

"Более 30 производителей добровольно снизили отпускные цены на более 300 самых распространенных лекарственных средств на 30%. Этот шаг — прямая поддержка реформаторской политики государства по доступности лечения для украинцев", — отмечают авторы обращения.

Но вместо того, чтобы стать более доступными для пациентов, препараты этих компаний почти исчезли из аптек из перечня ТОП-5. Причина — отсутствие четких, прозрачных и контролируемых правил маркетинга, которые позволяют отдельным сетям навязывать рынку только те препараты, которые приносят больше всего прибыли.

По словам производителей, разрешенные 12% "маркетингового платежа" без конкретизации услуг превратились в налог на здравоохранение. Для безрецептурных лекарств эта переплата может составлять до +40% от цены производителя, а в сочетании с максимально разрешенной розничной наценкой в 35% пациент может быть вынужден платить до 75% дороже, просто чтобы получить доступ к нужному препарату. Это ударяет по самым незащищенным: пенсионерам, хронически больным, жителям прифронтовых и отдаленных громад. И все — в обмен на право "быть на полке".

"Пациент — не расходная статья, а центр реформы. Все меры государства по регулированию рынка должны оцениваться только по одному критерию: становится ли лечение более доступным для человека?", — отмечают авторы обращения.

Крупнейшие аптечные сети, фактически контролирующие доступ к покупателю, — это пять бизнес-групп, которые формируют спрос в своих интересах. А производители, которые уже пошли на компромиссы, не имеют возможности "завоевать" место на полке, даже если препарат дешевле и эффективнее.

Исправлением ситуации, как говорится в обращении, может стать принятие проекта постановления Минздрава, представленного 26 мая. Он содержит компромиссную модель: ограничение расходов на маркетинг, дифференциация условий для рецептурных и безрецептурных препаратов, защита интересов именно конечного потребителя. Производители требуют немедленно принять проект, пока инициатива не сошла на нет в кулуарных договоренностях аптечных групп.

С целью поддержать это представители Ассоциации "Производители лекарств Украины" и Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности направили открытое письмо в Офис президента, Правительства и ответственных регуляторных органов, в котором призвали к недопущению восстановления аптечной монополии.

"Настоящий успех реформы — это не сохранение маржи бизнеса, а возможность для миллионов украинцев покупать эффективные лекарства по справедливой цене", — отмечается в обращении.

Напомним, 7 февраля 2025 года украинские фармпроизводители подписали Декларацию о взаимодействии по снижению и стабилизации цен на лекарственные средства. Документ стал свидетельством поддержки реформ, направленных на уменьшение стоимости лекарств и обеспечение доступа к качественному лечению. На 100 самых популярных препаратов цена была снижена с 1 марта 2025 года. Также с 1 января 2025 года был запущен регулятор цен на лекарства, а Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала осуществлять реимбурсацию лекарственных средств в рамках Программы медицинских гарантий, включая те, которые указаны в дополнительном перечне от 1 января 2025 года.