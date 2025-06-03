Компанія CEMARK відкрила перший в Україні Технічний Хаб у сфері будівельних матеріалів

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Технічний Хаб — це інноваційний простір, де експерти, інженери та науковці зможуть обмінюватися ідеями, розробляти нові технологічні рішення та налагоджувати співпрацю між учасниками ринку та науковою спільнотою.

Мета проєкту — розвиток будівельних технологій всередині країни, посилення інновацій серед виробників, проєктних та дослідницьких організацій, а також створення умов для формування нової культури споживання будівельних матеріалів.

Відкриття об’єднало команду CEMARK і поважних гостей, серед яких були:

Джонатан Конлон — Надзвичайний і Повноважний Посол Ірландії в Україні;

Пітер Баклі — Президент CRH International;

Гійом Кавальє — Президент CRH у Центральній та Східній Європі;

Жоао Моура — Операційний директор Бізнесу Основних Матеріалів CEMARK;

Микола Калашник — Голова Київської обласної державної адміністрації.

У новому Хабі фахівці можуть досліджувати інноваційні рішення щодо виробництва та застосування в’яжучих матеріалів, тестувати рецептури бетонних сумішей, отримувати технічні консультації щодо їхнього використання, контролю якості та підбору оптимального складу.

"Хаб — це наш внесок у майбутнє. Ми створили простір, де можна творити: обмінюватися ідеями, підтримувати розвиток нашої галузі, зміцнювати фундамент країни. Йдеться про створення нового покоління матеріалів, які покращать якість нашого життя, підвищуючи стійкість інфраструктури України та комфорт наших будинків", — зазначають у CEMARK.

Найсучасніше обладнання лабораторій Хабу дозволить відпрацьовувати технічні рішення, адаптуючи глобальну експертизу до потреб локального ринку, а також стане науково-технічною базою для освітніх проектів які вже реалізує СEMARK разом з партнерами.

"Ми віримо, що якісний цемент і міцний бетон — це не просто матеріал, а шлях до кращої якості життя, яке втілюється в дорогах, школах, будинках і мостах. Це опора, яку ми будуємо разом з партнерами. А Хаб — це про надання кожному партнеру доступних рішень для відновлення України за принципом built back better з використанням сучасних продуктів", — додають у CEMARK.

Подібні технічні центри існують і в інших країнах, однак формат і цілі можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, найбільш наближеним прикладом є Le L.A.B у Франції. Ця технічна платформа виконує низку завдань: підтримує технічні професії, бере участь в розробці інновацій та заохочує обмін досвідом і співпрацю між учасниками ринку сталого будівництва.