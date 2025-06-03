На що варто звернути увагу у складі лікувально-столової води

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При виборі мінеральної лікувально-столової води важливо звертати увагу не лише на бренд або джерело, а на її мінеральний склад та природність. Про це наголошує заслужена лікарка України, професорка кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НУОЗУ імені П. Л. Шупика Галина Анохіна у матеріалі УП .

На прикладі природної мінеральної лікувально-столової води "AQUA Миргород" DETOX експертка пояснює, чому саме хлоридна натрієва вода з помірною мінералізацією (2,5–3,2 г/л) може бути корисною для щоденного вживання.

"Ця вода містить оптимальну кількість мінералів та мікроелементів, а також має у своєму складі помірний рівень мінералізації (2,5–3,2 г/л). У хімічному складі є такі мінерали (мг/л): кальцій, магній, натрій і калій, хлорид-іони, гідрокарбонати та сульфати", — розповідає Галина Анохіна.

Так, за її словами, натрій відповідає за підтримку водно-сольового балансу, кров’яного тиску та м’язової активності. Його особливо важливо відновлювати після втрат рідини — наприклад, при фізичних навантаженнях чи отруєннях. Хлор та гідрокарбонати допомагають зберігати кислотно-лужну рівновагу та нормалізують травлення.

Калій регулює роботу серця, м’язів і нервової системи, сприяє зниженню артеріального тиску, а магній бере участь у роботі мозку, енергетичному обміні, зміцнює нервову систему та запобігає утворенню каменів у нирках.

За словами Галини Анохіної, регулярне вживання природної мінеральної води може допомогти не лише профілактувати дефіцит мінералів, а й підтримати функції печінки, нирок і ШКТ, а також знизити токсичне навантаження на організм.

"Природна вода "AQUA Миргород" DETOX, яка містить усі вищезазначені мінерали, є одним із найкращих прикладів якісної хлоридної натрієвої лікувально-столової води. Вона може бути рекомендована як частина здорового способу життя", — підсумовує експертка.

Нагадаємо, що завод АQUA Миргород почав функціонувати у 2024 році після зміни власника. На сьогодні компанія випускає кілька продуктів: лікувально-столову хлоридно натрієву воду "AQUA Миргород" DETOX (має лікарські рекомендації до вживання при похміллі, після фізичних навантажень, для полегшення травлення та покращення роботи жовчного), воду з вітаміном D3, а також газовану та негазовану воду Still та Sparkling.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.

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