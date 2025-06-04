2025 — рік викликів, проривів і довіри. Що змінює страховий ринок України

Цей рік для українського страхового ринку — це не просто продовження кризи, а час рішень, що формують нову якість системи. Війна триває, ризики — надвисокі, а довіра клієнтів — вимірюється не словами, а щоденними діями. Попри це, ринок не просто витримав — він трансформується, зростає і стає сильнішим.

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Страхування під час війни: місія реальна

Наприклад, на початку повномасштабної війни страхування воєнних ризиків здавалося фантастикою. Міжнародні перестраховики залишали ринок, а українські компанії працювали без зовнішньої «парасольки». У ARX ми вирішили не чекати готових рішень і створили власні. Спочатку ми запустили страхування від нещасних випадків і КАСКО з обмеженим лімітом. А вже у 2023 році народився «Залізний купол» — перший в Україні продукт комплексного страхування авто, майна та вантажів від воєнних ризиків. Це був не лише ринковий прорив, а й сигнал: навіть у найважчі часи страхування може бути ефективним захистом.

Перестрахування: довіра з-за кордону

Ключовим підтвердженням стійкості українського ринку став прорив у перестрахуванні. Ми уклали ексклюзивну угоду з американською державною компанією DFC, що дозволило нам збільшити покриття до $ 2,5 млн на один об'єкт та на загальну суму $ 200 млн. А вже з січня 2025 року свою ємність нам запропонував з Lloyd’s (Лондон). Нові ліміти відповідальності сягнули $30 млн на об'єкт. Це не просто цифри — це визнання нашої експертизи та віра у наш потенціал на глобальному рівні.

Ціна захисту: виплати на мільйони

Реалії ж залишаються жорсткими. За цей час — тисячі авто, сотні вантажів і об’єктів бізнесу отримали покриття. Але, на жаль, ситуація з кількістю дронових та ракетних атак суттєво погіршилася. Тільки за останні місяці ми виплатили майже 60 млн грн компенсацій за пошкоджене майно внаслідок дій агресора.

Ринок зростає — і змінюється

Попри війну, у 2024 році страховий ринок виріс на 15% у валових преміях — до 53,1 млрд грн, перевищивши довоєнні показники 2021 року. Ще більш показовий факт — страхові виплати зросли на 19%. Очікуємо, що у 2025 році ринок зросте ще динамічніше — на 25–30%. Найбільшу частку традиційно займає автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, Зелена картка), потім йде медичне страхування, страхування життя, майна та відповідальності.

Але головне — не лише цифри, а якість змін. За останні два роки ринок пройшов майже повну реформу за європейськими стандартами: прозорість власності, вимоги до капіталу, захист споживачів, актуарні підходи, ризик-менеджмент, комплаєнс. Це величезний виклик навіть для великих гравців — і одночасно ознака переходу до зрілого, цивілізованого ринку.

Закон про ОСЦПВ: нові правила гри

Новий закон про ОСЦПВ — це справжній перезапуск автострахування в Україні.

Пряме врегулювання, електронний поліс, виплати без амортизації, більші ліміти, автоматичне набрання чинності після внесення в базу МТСБУ — не просто відповідність вимогам євродирективи, а й додаткові, дуже важливі новації для автовласників. Головна зміна - виплату потрібно робити своєму клієнту. Це означає, що ціна більше не є єдиним критерієм. Вибираючи страхову, водії звертають увагу на якість сервісу, швидкість і зручність врегулювання.

ARX давно працює в такій моделі на ринку КАСКО, де ми є лідером. І ми повністю готові до нових стандартів автоцивілки.

Ми не змагаємось за “найдешевший” поліс. Ми за справедливу ціну. Клієнти з хорошим профілем ризику отримують найкращі тарифи. Це чесно і прозоро. ARX ще кілька років тому першою запровадила спеціальні тарифи для досвідчених водіїв — і ця логіка працює далі.

Що далі?

2025-й — це не “новий старт”. Це продовження роботи, яку ми вже давно ведемо. ARX буде продовжувати впроваджувати ідеї, запускати продукти, шукати ефективні рішення. Це не про кризу — це про розвиток у складних умовах.

Наприклад, ми розуміємо, що у випадку завершення гострої фази війни (думаю, ми усі на це сподіваємося) попит на страхування воєнних ризиків зменшиться. Але це не означає, що тема зникне. Для бізнесу вона залишиться актуальною ще надовго. ARX уже сьогодні розвиває продукти наступного покоління, бо ринок потребує не просто адаптації — він потребує стабільних рішень, які працюють у довгостроковій перспективі.

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