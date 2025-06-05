Бізнес, що інвестує у розвиток зараз, завтра буде на 30 кроків попереду своїх конкурентів – Алла Бініашвілі

Інвестиційне фінансування є пріоритетним для ОТП БАНК, тому він спрямовує максимум зусиль на підтримку тих підприємців, які прагнуть розвивати та модернізувати свої бізнеси. Про це розповіла Алла Бініашвілі, Членкиня Правління АТ «ОТП БАНК», відповідальна за розвиток корпоративного бізнесу, під час міжнародної конференції Grain Ukraine, що відбулася у Києві.

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«Бізнес-клієнти банків сьогодні розділилися на дві групи: ті, хто відкладають розвиток компаній, поки не настане мир і стабілізація, і тих, хто робить інвестиції в оновлення та розвиток підприємств. Останніх небагато, але вони будуть умовно на 30 кроків попереду тих, хто не «рухає» свій бізнес уперед вже сьогодні. Енергопроєкти, інвестування купівлі землі, сектор SME – раніше таких угод було небагато, тепер їх стає дедалі більше, і ми на цьому фокусуємо свою увагу. За минулий рік ОТП Група в Україні надала понад 5 млрд кредитних коштів на придбання аграріями сільгосптехніки», – наголосила Алла Бініашвілі.

Водночас вона відмітила, що загалом співвідношення банківських кредитів відносно ВВП країни є досить низьким – усього на рівні 15%, тоді як у сусідніх Польщі, Угорщині, Словаччині – на рівні 40%.

«Мова йде про насиченість економіки кредитними коштами і попит на них. Невеликих кредитних угод багато, а от у великі проєкти українці бояться вкладати кошти», – розказала вона. Допомогти у цій ситуації, за її словами, може забезпечення стабільності, зниження відсоткової ставки, страхові механізми, допомога з боку західних фондів.

ОТП БАНК виступив офіційним партнером міжнародної дводенної конференції Grain Ukraine, яка відбулася 29-30 травня та зібрала понад тисячу гостей, а серед її спікерів були представники української влади, світових фондів та компаній, власники великих бізнесів.