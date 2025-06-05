Всеукраинский Invest Forum 2025 от SENSAR Development: когда бизнес не ждет, а действует

30 мая в Киеве состоялось масштабное событие для украинской инвесторской среды — Всеукраинский Invest Forum 2025. Компания SENSAR Development провела традиционное мероприятие, на котором собрала предпринимателей, инвесторов, девелоперов и экспертов. Цель собрания — обсудить главное: как и куда инвестировать сегодня, когда будущее кажется неопределенным, а риски — постоянными спутниками бизнеса.

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Форум собрал более 500 участников в офлайн и онлайн форматах и 17 топ-спикеров из разных отраслей инвестирования. Событие стало маркером для всех, кто хочет не только сохранить позиции на рынке, но и переосмыслить стратегии в условиях затяжной неопределенности.

Invest Forum 2025 — основные события форума 30 мая в Киеве

Всеукраинский Invest Forum прошел под открытым небом, без стен и закрытых помещений. Такое открытое пространство способствовало общению, сотрудничеству и обмену идеями. По словам Марка Марченко, СЕО SENSAR Development и соучредителя UniClinic, формат "под открытым небом" символизировал открытость к новым решениям, возможностям и взаимодействию.

Invest Forum 2025 — участников собрали на открытой площадке Фото: Invest Forum 2025

На одной сцене выступали представители различных направлений инвестирования и бизнеса: инвестиции во время войны, стратегическое партнерство, недвижимость, франчайзинг, ритейл и другие сектора, требующие внимания и четких действий. Спикеры — эксперты, которые управляют масштабными компаниями и знают, что такое риск в реальном времени:

Лев Жиденко , соучредитель сети магазинов "Аврора";

, соучредитель сети магазинов "Аврора"; Игорь Мазепа , генеральный директор Concorde Capital;

, генеральный директор Concorde Capital; Николай Щербина , СЕО аптечной сети АНЦ;

, СЕО аптечной сети АНЦ; Евгений Таллер , владелец и СЕО инфлюенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot;

, владелец и СЕО инфлюенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot; Артур Михно , СЕО и соучредитель Work.ua и Алексей Скороход, операционный директор Work.ua;

, СЕО и соучредитель Work.ua и операционный директор Work.ua; Марк Марченко , CEO, основатель SENSAR Development;

, CEO, основатель SENSAR Development; Евгений Артюхов , соучредитель, старший партнер ASA Group, адвокат;

, соучредитель, старший партнер ASA Group, адвокат; Елена Унаньян , руководитель отдела по работе с разработчиками ЛУН;

, руководитель отдела по работе с разработчиками ЛУН; Дмитрий Карпиловский , основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине "Укринвестклуб";

, основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине "Укринвестклуб"; Александр Лахтионов , основатель и CEO компаний RITM Group;

, основатель и CEO компаний RITM Group; Юлия Косенко , CEO международного гостиничного оператора Ribas Hotels Management;

, CEO международного гостиничного оператора Ribas Hotels Management; Игорь Ильчишен , основатель девелоперско-инвестиционной компании Arha Group и ювелирного бренда Kimberli;

, основатель девелоперско-инвестиционной компании Arha Group и ювелирного бренда Kimberli; Сергей Ратушный , управляющий партнер инвестиционного проекта Green Rest Hotel & SPA;

, управляющий партнер инвестиционного проекта Green Rest Hotel & SPA; Руслан Ваврийчук , инвестор, девелопер "HUB Logistics";

, инвестор, девелопер "HUB Logistics"; Андрей Онистрат, офицер ВСУ, бывший Председатель наблюдательного совета, владелец банка.

Invest Forum 2025 — один из спикеров Иван Мазепа Фото: Invest Forum 2025 Invest Forum 2025 — выступление Евгения Артюхова Фото: Invest Forum 2025

На форуме особое внимание привлекла дискуссия об инвестициях в недвижимость — отрасль, которой сейчас нужны не только деньги, но и доверие.

Во время Всеукраинского Invest Forum 2025 собирали средства для батальона беспилотных систем "MANTICORA" 155-й бригады и для летнего отдыха детей, потерявших родителей на войне.

Организаторы отмечают: пока инвестиции меняют экономику, дети меняют жизнь. Более 13 тысяч подопечных фонда "Дети Героев" растут без одного или обоих родителей. Они потеряли не только родных, но и ощущение детства и безопасности. Поэтому цель — подарить им радость и лето в лагере.

Во время форума, благодаря аукциону с полезными лотами, удалось собрать 323 339 грн для того, чтобы отправить детей на летний отдых.

Ведущий форума — Анатолий Анатолич, украинский шоумен, радио и телеведущий, ведущий YouTube-канала "Зе Интервьюер". Участники форума отдохнули во время драйвового Evening Performance от украинской группы KADNAY.

Invest Forum 2025 — ведущий Анатолий Анатолич — ведущий Анатолий Анатолич Фото: Invest Forum 2025 Invest Forum 2025 — развлекательная программа и "Каднай" Фото: Invest Forum 2025

Компания SENSAR Development показала, что девелопер — это не только о строительстве. Компания стала лидером в сфере жилой и доходной недвижимости в Киеве, Ужгороде, Львове, Славском и Яремче. Но главное — другое: SENSAR видит девелопмент как часть большей миссии — создание нового бизнес-комьюнити в Украине через открытые встречи и диалог.

Именно такие события формируют новую культуру делового сотрудничества — не громкую, а стабильную. И, возможно, именно она станет основой для устойчивой экономики в непростые времена.