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Всеукраинский Invest Forum 2025 от SENSAR Development: когда бизнес не ждет, а действует

В Киеве состоялся Invest Forum 2025, в котором приняли участие предприниматели, инвесторы, девелоперы и эксперты
Фото: Invest Forum 2025 | Всеукраинское мероприятие Invest Forum 2025 собрало в Киеве сотни участников

30 мая в Киеве состоялось масштабное событие для украинской инвесторской среды — Всеукраинский Invest Forum 2025. Компания SENSAR Development провела традиционное мероприятие, на котором собрала предпринимателей, инвесторов, девелоперов и экспертов. Цель собрания — обсудить главное: как и куда инвестировать сегодня, когда будущее кажется неопределенным, а риски — постоянными спутниками бизнеса.

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Форум собрал более 500 участников в офлайн и онлайн форматах и 17 топ-спикеров из разных отраслей инвестирования. Событие стало маркером для всех, кто хочет не только сохранить позиции на рынке, но и переосмыслить стратегии в условиях затяжной неопределенности.

Invest Forum 2025 — основные события форума 30 мая в Киеве

Всеукраинский Invest Forum прошел под открытым небом, без стен и закрытых помещений. Такое открытое пространство способствовало общению, сотрудничеству и обмену идеями. По словам Марка Марченко, СЕО SENSAR Development и соучредителя UniClinic, формат "под открытым небом" символизировал открытость к новым решениям, возможностям и взаимодействию.

Invest Forum 2025 проходил под открытым небом Fullscreen
Invest Forum 2025 — участников собрали на открытой площадке
Фото: Invest Forum 2025

На одной сцене выступали представители различных направлений инвестирования и бизнеса: инвестиции во время войны, стратегическое партнерство, недвижимость, франчайзинг, ритейл и другие сектора, требующие внимания и четких действий. Спикеры — эксперты, которые управляют масштабными компаниями и знают, что такое риск в реальном времени:

  • Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов "Аврора";
  • Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital;
  • Николай Щербина, СЕО аптечной сети АНЦ;
  • Евгений Таллер, владелец и СЕО инфлюенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot;
  • Артур Михно, СЕО и соучредитель Work.ua и Алексей Скороход, операционный директор Work.ua;
  • Марк Марченко, CEO, основатель SENSAR Development;
  • Евгений Артюхов, соучредитель, старший партнер ASA Group, адвокат;
  • Елена Унаньян, руководитель отдела по работе с разработчиками ЛУН;
  • Дмитрий Карпиловский, основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине "Укринвестклуб";
  • Александр Лахтионов, основатель и CEO компаний RITM Group;
  • Юлия Косенко, CEO международного гостиничного оператора Ribas Hotels Management;
  • Игорь Ильчишен, основатель девелоперско-инвестиционной компании Arha Group и ювелирного бренда Kimberli;
  • Сергей Ратушный, управляющий партнер инвестиционного проекта Green Rest Hotel & SPA;
  • Руслан Ваврийчук, инвестор, девелопер "HUB Logistics";
  • Андрей Онистрат, офицер ВСУ, бывший Председатель наблюдательного совета, владелец банка.
Invest Forum 2025 и выступление Ивана Мазепы Fullscreen
Invest Forum 2025 — один из спикеров Иван Мазепа
Фото: Invest Forum 2025
Invest Forum 2025 и выступление Евгения Артюхова Fullscreen
Invest Forum 2025 — выступление Евгения Артюхова
Фото: Invest Forum 2025

На форуме особое внимание привлекла дискуссия об инвестициях в недвижимость — отрасль, которой сейчас нужны не только деньги, но и доверие.

Во время Всеукраинского Invest Forum 2025 собирали средства для батальона беспилотных систем "MANTICORA" 155-й бригады и для летнего отдыха детей, потерявших родителей на войне.

Организаторы отмечают: пока инвестиции меняют экономику, дети меняют жизнь. Более 13 тысяч подопечных фонда "Дети Героев" растут без одного или обоих родителей. Они потеряли не только родных, но и ощущение детства и безопасности. Поэтому цель — подарить им радость и лето в лагере.

Во время форума, благодаря аукциону с полезными лотами, удалось собрать 323 339 грн для того, чтобы отправить детей на летний отдых.

Ведущий форума — Анатолий Анатолич, украинский шоумен, радио и телеведущий, ведущий YouTube-канала "Зе Интервьюер". Участники форума отдохнули во время драйвового Evening Performance от украинской группы KADNAY.

Invest Forum 2025 и выдумщик Анатолий Анатолич Fullscreen
Invest Forum 2025 — ведущий Анатолий Анатолич — ведущий Анатолий Анатолич
Фото: Invest Forum 2025
Invest Forum 2025 и развлекательная программа Fullscreen
Invest Forum 2025 — развлекательная программа и "Каднай"
Фото: Invest Forum 2025

Компания SENSAR Development показала, что девелопер — это не только о строительстве. Компания стала лидером в сфере жилой и доходной недвижимости в Киеве, Ужгороде, Львове, Славском и Яремче. Но главное — другое: SENSAR видит девелопмент как часть большей миссии — создание нового бизнес-комьюнити в Украине через открытые встречи и диалог.

Именно такие события формируют новую культуру делового сотрудничества — не громкую, а стабильную. И, возможно, именно она станет основой для устойчивой экономики в непростые времена.