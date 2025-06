Олена Деркач: лидер HR-перемен, доказывающий, что сотрудники — главный актив компании

Related video

В современной экономике, где технологии развиваются с молниеносной скоростью, а бизнес-модели постоянно трансформируются, именно люди остаются ключевым элементом устойчивого успеха. Одним из ярких представителей нового поколения HR-лидеров, переосмысляющих роль человека в бизнесе, стала Олена Деркач — сертифицированный эксперт в сфере управления персоналом (CPHR, Канада и SHRM-SCP, США), автор оригинальной методики STEP, и признанный международный лидер в вопросах корпоративного благополучия. Особое внимание в своей работе она уделяет влиянию токсичного лидерства и неэффективного управления на рост депрессии и тревожности среди сотрудников. Елена является автором научных публикаций на тему психического здоровья в организациях, включая работу «Mental health in organizations: theoretical analysis and proposal of the author's concept of STEP-method of supporting mental well-being of employees», в которой она представляет авторскую концепцию по поддержке психологического благополучия работников на основе стратегии STEP.

Весной 2025 года имя Олены Деркач прозвучало сразу на двух авторитетных международных платформах. В марте она стала членом жюри Cases&Faces International Conference and Award в Майами, где оценивала лучшие мировые практики в сфере HR, лидерства и организационной трансформации. В апреле — получила престижную награду HR Leader 2025 на CatalyX Champions Series Awards, которая в этом году собрала рекордное количество участников из разных стран и отраслей.

Организаторы CatalyX особо отметили вклад Олены в развитие культуры ментального здоровья на рабочем месте. Её подход к управлению персоналом сочетает в себе стратегическое мышление, научную обоснованность и реальное понимание потребностей людей.

Метод STEP: путь к устойчивому успеху через заботу о человеке

Разработанная Оленой Деркач методика STEP (Strategy, Training, Engagement, Prevention — Стратегия, Обучение, Вовлечённость, Профилактика) предлагает компаниям системный и действенный подход к интеграции ментального здоровья в корпоративную структуру.

Стратегия — оценка текущей ситуации в организации и определение зон риска;

Обучение — развитие управленческих навыков и снятие стигмы, связанной с ментальными трудностями;

Вовлечённость — выстраивание доверительного диалога и привлечение внешних экспертов;

Профилактика — создание условий для баланса между работой и жизнью, предотвращение выгорания.

Эта модель уже успешно внедрена в ряде организаций, включая Trailblazers Life Choices Inc. (Канада), где Олена выстроила HR-функцию "с нуля" и внедрила ряд инициатив — от «Клуба прогулок» до комплексной «Программы психологической поддержки». Результаты оказались впечатляющими: сокращение сроков найма на 30%, рост удержания персонала на 20%, улучшение вовлеченности и командного взаимодействия.

Книга как инструмент перемен

В 2025 году Олена Деркач выпустила книгу «Implementing the STEP Method for Organizational Mental Health», ставшую значимым вкладом в развитие корпоративной культуры. Это практическое руководство помогает организациям выстраивать эффективную и поддерживающую среду, где ментальное здоровье сотрудников становится приоритетом. В книге представлена поэтапная реализация метода STEP — от оценки текущего положения до внедрения профилактических мер. Автор подчеркивает важность снижения стигмы, открытого диалога и учёта индивидуальных особенностей сотрудников. Основанная на доказательной базе, книга демонстрирует, как грамотная стратегия в области благополучия способствует росту продуктивности, снижению текучести кадров и устойчивому развитию компании. Издание уже привлекло внимание бизнес-лидеров, HR-специалистов и всех, кто стремится к созданию здоровой и эффективной рабочей среды.

Работая над этим материалом и наблюдая за деятельностью Олены Деркач, становится очевидным: в её подходе нет ничего формального — это глубокая философия, где человек действительно становится центром стратегии.

Олена чётко формулирует ключевую мысль:

«Когда человек чувствует, что его ценят — он не просто работает, он отдаёт себя делу. Он становится частью культуры, частью команды, частью развития».

Олена Деркач — одна из тех, кто на деле показывает: инвестиции в сотрудников — это самые выгодные инвестиции для любого бизнеса. Ведь именно сотрудники создают продукты, взаимодействуют с клиентами, решают кризисные задачи и придают компании лицо. Бизнес, который вкладывается в благополучие своего персонала, получает не только лояльность, но и устойчивость, инновационность и долгосрочную результативность.

Олена Деркач — не просто HR-специалист с международным признанием, она — агент изменений, формирующий новые стандарты лидерства. В её работе соединяются профессионализм, эмпатия и способность влиять на систему. В условиях роста неопределенности и глобальных вызовов бизнес всё чаще обращается к людям как к источнику силы и стабильности. Именно такой взгляд на управление делает подход Олены особенно актуальным.

Будущее за компаниями, которые умеют не просто управлять персоналом, а по-настоящему заботиться о нём. И благодаря таким лидерам, как Олена Деркач, это будущее становится ближе.