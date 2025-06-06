КОРОЛЬ АРТУ: як ноутбук для креативних професіоналів ASUS ProArt змінює уявлення про творчість

Митці минулого були обмежені полотном, пензлем та класичними техніками. Нині творчий проєкт – це не лише візуальний об’єкт, а й носій сенсів, створений за допомогою сучасних технологій.

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Флагманський ноутбук для творчих професіоналів ASUS ProArt P16 (H7606WP) нового 2025-го модельного року – здатен стати тим самим королівським інструментом, що відкриває нові можливості для творчості.

Виробники проанонсували вихід ноутбука вже у червні. А це означає, що оновлена модель ProArt P16 із новітнім графічним процесором й неперевершеною продуктивністю для найвимогливіших творчих завдань уже доступна для покупки в українських мережах.

У чому ж плюси?

Можливо, це найлаконічніший дизайн ноутбука зі всіх можливих. Неначе елегантна рама, яка гідно тримає полотно-шедевр, ProArt P16 (2025) вражає легким корпусом вагою лише 1,85 кг. Його елегантність забезпечує міцний магнієво-алюмінієвий сплав, з якого його виготовили методом обробки на верстаті з ЧПК.

16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K (3840 x 2400 пікселів) – є однією із переваг оновленої моделі ASUS ProArt P16. Для роботи над проєктами, які потребують високої точності відтворення кольорів, стануть у нагоді стовідсоткове охоплення колірного простору DCI-P3 та сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500.

Вас поглине і приємно вразить глибина кольорів та відтінків.

Що всередині?

Багатозадачність та гнучкість – переваги оновленої моделі ASUS ProArt P16. Як гнучкий мислитель, який легко поєднує ідеї з різних сфер, і багатозадачний творець, який здатен одночасно працювати над кількома проєктами, ваш робочий інструмент здатен розширити рамки ваших креативних можливостей.

Новий ProArt P16 оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потоки) з базовою частотою 2 ГГц, яка за потреби може підвищуватися до 5,1 ГГц. Доповненням до процесора є до 64 гігабайт оперативної пам'яті LPDDR5X та SSD (NVMe, PCIe 4.0) місткістю 2 ТБ – ідеальна конфігурація для комфортної роботи в багатозадачному режимі над великими проєктами.

Тим часом інтегрований нейронний процесор AMD XDNA здатен виконувати ШІ-обчислення з продуктивністю до 50 TOPS, що значно розсуває рамки ваших творчих можливостей.

Про інструменти для творчості

Зупинімося детальніше на ексклюзивних інструментах на основі штучного інтелекту, «вшитих» у новий ноутбук для покращення ваших творчих процесів.

MuseTree. Легко створювати зображення навіть із простих нарисів? Застосунок на основі технологій штучного інтелекту дозволить це реалізувати без зайвих проблем. Він пропонує зручний інтерфейс з функціями Idea Map та Idea Canvas, які допомагають працювати над творчими концепціями.

StoryCube. Важливий інструмент для керування цифровими активами, що допомагає впорядковувати фотографії та відео. Завдяки алгоритмам ШІ він здатен розпізнати вашу цифрову бібліотеку й розподілити її за сюжетами, людьми чи домашніми тваринами. Інструмент також легко експортує сюжети в застосунки для обробки фотографій або відео.

ProArt Creator Hub. Централізований інтерфейс для налаштування параметрів та оптимізації системи.

ASUS Dial & Control Panel. Інструмент здатен забезпечити інтуїтивне керування творчими застосунками.

Вищий щабель творчості

Є думка, що штучний інтелект ніколи не змінить творчої людини. Утім, він стає дедалі важливішим інструментом у творчості, розширюючи можливості митця.

Модний блогер, креативний дизайнер, сучасний художник чи пластик – кожен, хто працює із контентом, оцінить високопродуктивну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070, потужний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 і 64 гігабайт оперативної пам’яті нового ProArt P16. Це все властиво у максимальній конфігурації ProArt P16, але можливі варіанти - до ваших потреб і смаку.

Надлегкий корпус ноутбука дозволить реалізувати творчі ідеї миттєво, де б ви не були – у подорожі, улюбленому кафе або ж на даху хмарочоса.

Ноутбук оснащений повним набором портів, необхідних для творчих професіоналів: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення); 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення); 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 1x HDMI 2.1 FRL; 1x комбінований аудіороз’єм 3,5 мм; картрідером SD Express 7.0.

В ASUS переконані, що поєднання новітнього графічного процесора NVIDIA GeForce RTX 5070 із сучасним дизайном і актуальною функціональністю, що відповідає потребам розробників контенту, є найкращим підтвердженням статусу ProArt P16 (H7606WP) - лідера серед ноутбуків для креативних профі. Виробник запрошує якнайшвидше переконатися у цьому.