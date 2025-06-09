"Евроинтеграция ВПК Украины позволит ЕС обеспечить полноценные циклы производства вооружений и техники", — народный депутат Игорь Копытин

ВПК имеет важнейшее значение и для безопасности Украины, и для развития ее экономики, а интеграция в оборонную экосистему Евросоюза позволит стране масштабировать производство вооружений и привлечь инвестиции, увеличив стратегическую роль оборонной отрасли в структуре ВВП, считает народный депутат Игорь Копытин.

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ВПК — это именно то направление, которое сейчас стимулирует промышленное производство в Украине, а также является одним из важнейших сегментов в формировании отечественного ВВП. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

Игорь Копытин отметил, что прежде всего важно обеспечить высокий уровень сотрудничества со странами ЕС в сфере безопасности и обороны. Это нужно как для улучшения позиций Украины на международной арене, так и для обеспечения модернизации украинской армии и повышения ее боеспособности.

"Активизация сотрудничества украинских производителей с производителями в ЕС однозначно должна способствовать укреплению обороноспособности Украины. Считаю, что такое сотрудничество не только выгодно, но и нужно Евросоюзу. Страны Европы уже заявили о приоритете безопасности и об увеличении бюджетов на оборону. Следовательно, также речь идет о росте способности оборонной промышленности в Германии, Чехии, Франции и других странах. Обеспечить такой рост способны дополнительные производственные мощности, которые уже имеет Украина. То есть интеграция ВПК Украины в оборонный сектор ЕС должна происходить именно в рамках взаимовыгодного сотрудничества", — говорит Игорь Копытин.

По его убеждению, при условии успешной интеграции в промышленность ЕС украинская отрасль получит доступ к современным технологиям, а также инвестиции и доступ к мощностям на территории ЕС.

Игорь Копытин отметил, что на фоне высоких рисков безопасности и геополитической нестабильности государства постоянно пересматривают свои бюджеты на оборону в сторону роста. Между тем мощности компаний, производящих боеприпасы, технику и вооружение, ограничены. Таким образом, спрос на рынке вооружения растет бешеными темпами, но производства не готовы его удовлетворить. "Однако в ближайшие три года мы точно увидим масштабную модернизацию производств мировых производителей вооружения и наращивание объемов. Ведь спрос нужно удовлетворять — и предприятия будут стараться сделать все, чтобы не терять заказы", — говорит Игорь Копытин.

Он также пояснил, что Украине следует усиливать собственный оборонный комплекс. "Нашей стране необходимо ускорить модернизацию предприятий ВПК, нужно строить новые предприятия, выбирать путь длительных контрактов с международными компаниями. Увеличение объемов и кодификаций собственного оружия позволит Украине меньше претендовать на импортные позиции, за которыми уже выстраиваются очереди из других государств, опасающихся начала новых конфликтов. В то же время собственное производство должно покрывать потребности самой Украины в оборонной продукции. Это главное. Однако есть вторая составляющая нашей цели: выйти со своей продукцией и закрепиться на мировом рынке вооружений", — говорит Игорь Копытин. Народный депутат добавляет: "Поскольку запрос на оружие будет постоянно расти, это может быть стимулом в перспективе работать на иностранные заказы, то есть быть весомым игроком на международном рынке, иметь собственную долю контрактов с другими государствами".

Ранее сообщалось, что производственный потенциал ВПК Украины в течение прошлого года вырос с 12 до 35 миллиардов долларов, благодаря чему Украина сейчас сама производит более 30 % оружия и боеприпасов, которые используют на поле боя ее Силы обороны в борьбе с российским агрессором.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина может покрыть до 40 % своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.