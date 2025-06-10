Издатель украинского Forbes Артур Гранц рассказал о своем бизнесе Duty Free и вкладе в развитие аэропортов

Известный бизнесмен Артур Гранц, издатель украинской версии журнала Forbes, впервые рассказал о своих бизнесах.

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В частности, он поделился историей появления в Украине Gebr. Heinemann — немецкой сети магазинов беспошлинной торговли Duty Free. По словам Гранца, только эти магазины принесли аэропорту Борисполь $100 млн, пишет Forbes.

Семейная компания Gebr. Heinemann работает с 1879 года. Основной бизнес — магазины Duty Free по всему миру.

"С братьями Хайнеманн я познакомился в начале 2000-х (на фото справа — Клаус Хайнеманн, совладелец и член наблюдательного совета компании Gebr. Heinemann). Они занимались дистрибуцией на постсоветском пространстве. Когда я узнал о строительстве терминала F в Борисполе, загорелся идеей сделать там хороший магазин. Хайнеманны присматривались к Украине, но их пугало отсутствие нормальных аэропортов. Я показал им проект нового терминала и предложил создать что-то уникальное", — вспоминает Гранц.

С немецкой компанией Гранц организовал СП, которое проинвестировало в достройку терминала и в 2010 году получило площади в аренду.

"Мы сделали правильный проект — с крутыми современными магазинами и ресторанами. Я привел туда T.G.I. Fridays, международный бренд Costa Coffee, которого, кстати, до сих пор нет в Украине. Привлекли на наши площади флагманский магазин "Шахтера", чтобы в международном аэропорту Киева все видели лицо украинского футбола", — говорит бизнесмен.

По инициативе Гранца компания начала открывать магазины на наземных переходах, хотя до этого Хайнеманны работали только в аэропортах.

"Украина взяла у Японии $100 млн на строительство терминала D. В мае 2012 года его открыли. А через полтора года терминал F просто закрыли. Когда летом 2014 года объявили тендер на терминал D, ажиотажа не было. Никто не знал, что будет дальше, — у НБУ заканчивались резервы, в бюджете дыра. Кроме нас, участвовало всего несколько компаний. Если бы не Хайнеманны за моей спиной, я тоже вряд ли рискнул бы собственными деньгами", — признался Гранц.

Компания выиграла тендер и очень быстро открылась. Аэропорт начал зарабатывать, и довольно серьезно. По словам Гранца, компания арендовала квадратный метр по ставке, которая на тот момент была в ЦУМе.

В результате до полномасштабного вторжения компания Гранца заплатила аэропорту более $100 млн.

"Только магазинами Duty Free мы вернули государству стоимость строительства целого терминала", — подчеркнул он.

Когда в 2019 году снова открыли Терминал F, компания Гранца и Хайнеманов снова предложила самую высокую ставку. Так же сделали, когда выиграли тендер на Львовский аэропорт перед самым вторжением.

Интервью с бизнесменом было записано по случаю пятилетия с момента выхода в печать первого номера журнала Forbes Ukraine (после возвращения в Украину). Артур Гранц является мажоритарным владельцем издателя Forbes в Украине, компании "УЯВы!".