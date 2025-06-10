Минобороны испытало и допустило к эксплуатации новый броневик "Варта-2"

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2".

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Об этом сообщает производитель — "Украинская бронетехника" со ссылкой на заместителя министра обороны Валерия Чуркина.

"Обеспечение войска современной бронетехникой остается одним из приоритетов Министерства обороны. Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и прежде всего иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, которые предлагаются для войска, закладывался значительный технологический потенциал, в частности по огневой мощи, защищенности, функциональности", — отметил заместитель министра Валерий Чуркин.

Как рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, при разработке бронеавтомобиля "Варта 2" компания учла десятилетний опыт работы и требования фронта.

"Боевая колесная машина "Варта 2" — это машина поля боя. Технические параметры бронеавтомобиля позволяют устанавливать различные боевые модули, что обеспечивает значительную огневую мощь и существенно расширяет спектр задач, которые может выполнять такая боевая единица. Нам удалось успешно интегрировать на автомобиль отечественный боевой модуль "Сич" 30 мм", — рассказал Бельбас.

По его словам, главная задача "Варты — 2" — надежная защита бойца на поле боя, именно поэтому компания при разработке особое внимание уделяла соответствующим техническим параметрам — баллистическая защита автомобиля соответствует стандарту STANAG 3, а противоминная защита — классу 3А/3Б.

Бельбас также акцентировал на том, что "Варта-2" по своим техническим параметрам и решением не имеет аналогов на рынке, и является по сути первым такого класса бронеавтомобилем, который был создан именно отечественным ВПК.

"Такой техники на фронте нужно много, поэтому дополнительным преимуществом "Варты 2" является стоимость: если мы будем иметь нормальный серийный заказ, этот автомобиль будет дешевле, чем похожие отечественные автомобили, и значительно дешевле, чем зарубежные", — убежден гендиректор ООО "Украинская бронетехника".