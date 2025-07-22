Ассоциация IT Ukraine обнародовала состав и планы новосозданного AI-комитета

Ассоциация IT Ukraine объявила состав нового AI-комитета — платформы для компаний из разных секторов украинской экономики, активно внедряющих технологии искусственного интеллекта. Комитет будет работать как отраслевая площадка для обмена опытом, разработки совместных инициатив и наработки решений для системного развития AI в Украине.

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В состав AI-комитета вошли компании из ИТ , фармацевтики, агропромышленного сектора, EdTech, облачных сервисов, цифрового производства и других направлений. Среди участников: AgriChain, KNESS, UCLOUD, Agiliway, CHI Software, Дарница, GigaCloud, Sigma Software, Luxoft, DevRain, SPD TechnologуImpressit, N-iX, GMS, IT SmartFlex, Memcrab, 8allocate, Metinvest Digital, Geniusee, IT-Enterprise, ЕПАМ Диджитал, МХП, IT Step, FRENDT и Favbet Tech.

Первый этап работы комитета продлится шесть месяцев и будет предусматривать серию стратегических сессий, посвященных изучению практик внедрения AI, выявлению барьеров развития, созданию карты ключевых игроков рынка (The Ukrainian AI Industry Navigator), а также инициированию межсекторальных проектов, которые будут способствовать укреплению технологической экосистемы.

Генеральным партнером и соинициатором AI-комитета выступила украинская ИТ-компания FAVBET Tech, которая разрабатывает инновационные решения в сфере развлечений с фокусом на персонализацию, Big Data, безопасность цифровых платформ и внедрение искусственного интеллекта. Кроме поддержки работы комитета, компания также присоединилась к его составу как участник.

"ИИ уже сегодня определяет будущее мировых экономик. В Украине есть уникальное окно возможностей для того, чтобы создать мощное AI-сообщество — как на уровне рынка, так и на уровне государственной политики. Мы рады быть частью этого процесса и поддержать создание AI-комитета как платформы для обмена опытом и развития инновационных решений", — отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Компания является резидентом "Дія.City" и входит в список 50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. В 2024 году FAVBET Tech также вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов специального правового режима. Команда компании активно растет, постоянно привлекая новых специалистов, которые готовы присоединиться к развитию сложных технологических продуктов и экосистемы AI в Украине.

Ожидается, что после завершения первого тестового этапа в состав AI-комитета смогут присоединиться другие игроки рынка, которые разделяют ценности открытости, сотрудничества и технологического развития.