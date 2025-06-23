Про вступ та навчання за кордоном і індивідуальний підхід: інтерв'ю з академічною директоркою ліцею "Educator" Анастасією Сивак

Ліцей “Educator” - відомий навчальний заклад у Києві, серед завдань якого – допомогти дитині розкрити власні таланти і побудувати успішну життєву стратегію, враховуючи свій потенціал. Багато випускників ліцею сьогодні навчаються у найрейтинговіших університетах як в Україні, так і в Європі, США, Канаді. Про те, як ліцей допомагає учням і родинам підготуватись до вступу до університетів, чому важливо розвивати всебічно навички дітей та використовувати в навчанні індивідуальний підхід, ми поговорили з академічною директоркою ліцею “Educator” Анастасією Сивак.

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Ліцею "Educator" вже шість років, розкажіть, будь ласка, як змінився навчальний заклад за цей час?

Справді, у 2025 році ліцею "Educator" вже шість років — а здається, ніби все починалося зовсім недавно. Я в ліцеї з самого початку: починала як вчителька англійської мови в середній і старшій школі. За ці роки багато що змінилося — передусім масштаб. Ми стартували з двох невеликих локацій на 20 учнів, а сьогодні маємо три філії, де навчається понад 600 дітей — від садочка до випускного класу. Розширилась і команда: замість 10 педагогів тепер з нами понад 150.

Попри все, незмінним залишилося головне — наші цінності. Ще на початку ми разом з командою сформулювали засади, які й досі визначають підхід ліцею: індивідуальність, командна робота, пошук спільного сенсу, розвиток України в різних вимірах. Ми зростаємо, заводимо нові партнерства — сьогодні їх понад 20 з міжнародними організаціями — але наш внутрішній компас залишається сталим.

Які вагомі досягнення ліцею можете назвати за останні три роки вже під час повномасштабної війни?

Є кілька досягнень, до яких ми прагнули.

Міжнародна акредитація. Торік одна з наших шкіл отримала ліцензію Cambridge International і увійшла до переліку з 11 таких шкіл в Україні. Для нас це був важливий крок, адже ми завжди орієнтувались на міжнародні освітні стандарти. Зокрема, впроваджували практики з Фінляндії, США, Сінгапуру: рівневе викладання, нові підходи до математики та science. Відтепер наша школа в Золоче — міжнародна. Учні здобувають два документи про освіту: український і міжнародний атестат.

Профорієнтація. У ліцеї ми створили простір, де учні можуть глибше пізнати себе, свої інтереси, цінності, спробувати себе в різних сферах. Це дозволяє їм свідомо планувати майбутнє — від вибору професії до вступу до омріяного університету. 95% наших учнів самостійно обирають професію. В той час, як середньостатичний український випускник в 11 класі не розуміє як влаштовано світ і куди йому рухатись.

Вступні траєкторії. До повномасштабного вторгнення лише окремі випускники готувалися до навчання за кордоном. Сьогодні — понад 70% старшокласників обирають навчання закордоном, бо хочуть отримати якісну вищу освіту. Наскільки мені відомо — ми єдина школа в Києві, яка під ключ супроводжує профорієнтацію і вступ. Школа забезпечує консультації з вибору професії, успішну підготовку до НМТ та міжнародних іспитів, підбір університетів за спеціальностями та супровід в подачі всіх документів до зарахування. Наші випускники вступають до університетів по всій Європі, у США та Канаді, і при цьому отримують суттєві стипендії. За останні три роки вони вибороли знижок на суму понад 4 мільйони доларів у більш ніж 25 університетах 10 країн світу.

Команда. В ліцеї сильна команда викладачів. У нас працюють носії мови, доктори філософії, педагоги, які визнані на всеукраїнському рівні. Важливо, що кожен з них має в Educator можливості будувати свою кар’єру. Наша команда — це не просто викладачі, а лідери, які діляться досвідом як всередині ліцею, так і поза ним.

Як ліцей організовує підготовку учнів до вступу до українських ВНЗ, які чинники враховуєте та чи можуть учні розраховувати на посилені програми з предметів, потрібних для вступу?

Є велика частина дітей, які обирають шлях — вступити за кордон, отримати якісну освіту щоб потім повернутись і розбудовувати Україну. Але є й родини, які свідомо залишаються тут. Наша задача при вступі — врахувати бачення, цінності та пріоритети кожної родини.

Завчасно, за кілька років до випуску, ми проводимо опитування серед родин: де планується продовження навчання, яку спеціальність розглядають. Це допомагає підібрати стратегію для кожного класу, яка найкраще відповідає потребам учнів. Наприклад, минулого року 11 класи чітко поділилися на два напрями: один готувався до вступу в українські виші, інший — за кордон. Відповідно до цього адаптується і навчальна програма та навантаження учнів.

Для всіх учнів є спільна основа — програма МОН, а додаткові предмети визначаються індивідуально, згідно з цілями вступника. Ми формуємо мінігрупи для поглибленого вивчення потрібних дисциплін: наприклад, математики, біології, фізики, хімії чи іноземної мови. Якщо в потоці 25 учнів — це 5 мінігруп з різними напрямами підготовки і рівнем. Нам важливий результат кожного.

Щодо українських університетів — ми активно співпрацюємо з ними. Запрошуємо лекторів з різних закладів: до нас вже приїжджали представники Київської школи економіки, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, а також інших вишів. Учні мають змогу поспілкуватися з викладачами, дізнатися більше про навчання, а також відвідати дні відкритих дверей. Ми інформуємо родини про такі події і організовуємо поїздки.

Розкажіть, будь ласка, чи вступають ваші учні до закордонних університетів? Як ліцей допомагає їм у підготовці до вступу, чи консультує щодо закладів в різних країнах?

Наші учні вступають до університетів у різних країнах: Нідерландах, Італії, Франції, Польщі, Чехії, Словаччині, Великій Британії, США, Канаді та навіть Австралії. Підготовка до вступу за кордон відрізняється від української — це два різні шляхи.

Роботу з родинами починаємо ще у восьмому класі, адже саме тоді важливо поставити перші цілі та обрати напрямок. Вступ до різних країн і університетів має свої правила, тому ми готуємося завчасно, щоб надати дітям максимум знань і можливостей. Базовими вимогами є високий бал атестату і рівень володіння англійською (або іншою мовою навчання) не нижче B2. Щоб досягти цього рівня — не просто вчимось, працюємо на результат.

Далі все залежить від обраної спеціальності: десь потрібні додаткові тести з математики чи фізики, для творчих напрямів — портфоліо та творчі доробки, які також готуються заздалегідь. Якщо хтось вирішує вступати за кордон у 11 класі, це можливо, але вибір університетів буде обмежений, а підготовка складнішою.

Ми формуємо індивідуальні стратегії для кожного учня, повністю супроводжуємо їх від профорієнтації до підготовки документів. Важливо також враховувати психологічну готовність дитини та родини до життя за кордоном — це окремий аспект.

Щодо оформлення документів, візових питань і логістики — цим займаються наші партнерські агенції, після того, як визначено університет.

Поділіться історіями ваших учнів, які зараз навчаються за кордоном — де саме вони отримають освіту, які у них враження від університету і навчання?

Наші випускники часто діляться з нами своїми історіями — пишуть, телефонують, приїжджають у гості. Це дуже цінні моменти, коли вони повертаються і розповідають про свій досвід навчання за кордоном. У нас навіть є спеціальна програма, за якою випускники минулих років приходять на зустрічі до 11-класників, щоб поділитися враженнями про університети.

Загалом, близько 70 випускників ліцею "Educator" вже завершили навчання, з них понад 50 — після початку повномасштабного вторгнення. Хтось залишився в Україні, хтось поїхав за кордон, а дехто взяв gap year, щоб обрати власний шлях розвитку. І це чудово!

Нещодавно я спілкувалася з одним із випускників, який вже два роки навчається в Чехії. Він розповів, що адаптація до нової країни була складною. І хоч життя за кордоном безпечніше, дітям все одно дуже хочеться додому — поспілкуватися з родиною, друзями.

Наш учень зауважив, що в Україні рівень комфорту проживання, організація побуту, швидкість банківських послуг значно вищі. Наприклад, у Чехії йому довелося чекати три місяці, щоб відкрити банківський рахунок, тоді як вдома це займає дві хвилини. Попри труднощі, діти поступово адаптуються.

Щодо навчання, враження від університетів дуже різні і залежать від країни. Інший наш випускник навчається в США. Його підготовка почалася ще в 8 класі — була створена чітка стратегія, включно з підготовкою до тестів з англійської, написанням мотиваційних листів та формуванням портфоліо. Завдяки цьому він зміг вступити до престижного університету вже в грудні 11-го класу і отримати стипендію.

Перший семестр був часом адаптації, але зараз він вже отримав дозвіл на роботу і планує працевлаштуватись. Він зазначив, що навички гнучкості та адаптивності, отримані в Україні, суттєво допомогли йому впоратися з новими викликами.

Напевно, вибрати одну історію про життя наших випускників за кордоном неможливо — кожен має свій досвід і враження, що є цілком природним. В Україні ти обираєш університет, а за кордоном — насамперед оточення, менталітет, клімат і лише потім навчальний заклад.

Тому ми в ліцеї вчимо дітей відповідати за своє життя, приймати рішення і обирати свій шлях. І якщо потрібно- змінювати рішення, університет чи навіть країну. Такі випадки теж траплялися, і це абсолютно нормально. Ми даємо нашим учням гнучкість і підтримку, які допомагають їм адаптуватися та розвиватися так, як вони прагнуть.

На ваш погляд, якою є роль ліцейної освіти у подальшому навчальному процесі дітей, наскільки важливо вчасно зорієнтувати дітей у професії та надати необхідні знання для успішного шляху до вищої освіти?

Звичайно, академічні знання — це основа, заради якої діти приходять до школи. Будь-яка школа має на меті дати учням знання. Проте особлива роль ліцейної освіти полягає в тому, щоб допомогти дітям краще пізнати себе: зрозуміти, що їм подобається, а що — ні, і як на основі цього будувати життєву стратегію..

Ми прагнемо виявити у кожної дитини її сильні сторони і підтримати розвиток її унікальних талантів. У ліцеї вірять, що кожна дитина — талановита, у кожної є своя "суперсила". Наше завдання — побачити цю суперсилу і допомогти розвинути її, щоб діти могли рухатись уперед із впевненістю у собі.

Також важливо навчити дітей здобувати навички, які допоможуть їм адаптуватися в сучасному світі, зокрема критичне мислення, емоційний інтелект, гнучкість, комунікаційні навички, креативність, уміння працювати в команді та навички самоосвіти. Дуже добре, коли вони потрапляють у професію своєї мрії з першого вибору. Ми допомагаємо зробити все можливе, щоб цей вибір був усвідомленим і вдалим.

Але якщо трапиться так, що вибір доведеться змінити — це абсолютно нормально. Головне — мати сміливість, щоб спробувати інший шлях і досягти у ньому успіху.

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