LEROY MERLIN: социальная ответственность в условиях войны

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Французская компания LEROY MERLIN, которая работает в Украине с 2008 года, в сложный период полномасштабной войны взяла на себя ответственность не только за сохранение бизнеса, но и за поддержку граждан.

В 2022 году LEROY MERLIN Украина основала благотворительный фонд Solidarity, сосредоточивший усилия на трех ключевых направлениях: восстановлении жилья и социальной инфраструктуры, поврежденных обстрелами; обустройстве временных приютов для лишившихся дома; а также содействии созданию реабилитационных центров.

Поддержка людей с инвалидностью

Фонд Solidarity особое внимание уделяет помощи людям с инвалидностью, пострадавшим из-за войны. Для руководителя фонда Матье-Мари Ардена это решение носит личный характер: живя в Киеве недалеко от Института травматологии и ортопедии, он часто видит молодых пациентов, которым трудно передвигаться.

"Это последствия войны, с которыми нужно работать. Общество должно адаптироваться к нуждам людей с инвалидностью, а не наоборот", — отмечает Матье-Мари Арден.

Потому фонд направил свои усилия на создание реабилитационных центров.

Партнерство ради успеха

Первым проектом стал Trinity HUB – реабилитационный центр для людей с нарушениями зрения и другими видами инвалидности. Фонд Solidarity профинансировал ремонт помещений и создал условия для реабилитации и социальной адаптации посетителей.

Реабилитационный центр ТРИНИТИ ХАБ. Фото пресс-служба ЛЕРУА МЕРЛЕН

По заказу фонда специалисты ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина адаптировали к нуждам людей с инвалидностью мебель, а также ванные комнаты. Впоследствии фонд способствовал ремонту и обустройству центров TYTANOVI Rehab и Реабицентр, адаптировав их к инклюзивным стандартам.

"Это масштабно, это требует больших средств, но это совершенно необходимо. Ведь в Украине катастрофически не хватает реабилитационных центров, тогда как буквально ежеминутно растет количество людей, нуждающихся в реабилитации", — отмечает Матье-Мари Арден.

Социальная ответственность как часть корпоративной культуры

Масштабы помощи LEROY MERLIN Украина в сотрудничестве с фондом Solidarity впечатляют. Вместе они реализовали десятки проектов по восстановлению жилья и объектов социальной инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий. Общая сумма помощи в 2024 году составила 98,9 миллиона гривен.

LEROY MERLIN не ожидает завершения войны, чтобы действовать. Компания уже сейчас активно способствует восстановлению жилых домов, социальной инфраструктуры и созданию достойных условий для нуждающихся. В компании отмечают: это не временная инициатива, а систематическая работа, заложенная в долгосрочную стратегию.