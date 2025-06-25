Украина на пути к европейским стандартам: как кандидат экономических наук Владимир Шепелев трансформирует отрасль свиноводства

Научный подход к модернизации свиноводства в условиях европейской интеграции Украины.

Related video

Вопросы соответствия украинской продукции европейским стандартам становятся всё более актуальными. Особенно остро эта проблема стоит в аграрном секторе, где потенциал экспорта сдерживается устаревшими нормами и технологиями. В рамках соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС были установлены квоты на экспорт различных видов мяса, включая свинину. Согласно данным Украинского национального агентства (УНН), в 2018 году Украина не использовала квоты на экспорт мяса в ЕС, включая основную и дополнительную квоты на свинину, что связано с несоответствием продукции европейским стандартам.

Пути решения проблемы предложил Владимир Шепелев – кандидат экономических наук, специалист в области экономики и управления национальным хозяйством, автор и соавтор научных публикаций, чьи исследования помогают отрасли свиноводства адаптироваться к европейским экономическим стандартам.

От теории к практике

По словам Владимира Шепелева, проблемы в отрасли животноводства сегодня приковывают внимание как практиков, так и теоретиков. Особенно это касается свиноводства, где разрыв между европейскими стандартами и украинской реальностью стал особенно заметен в контексте евроинтеграции.

Как рассказывает Владимир, он обратил внимание на эту тему еще в студенческие годы. Обучаясь сначала в Украинском государственном университете финансов и международной экономики по специальности "Международная экономика", а затем параллельно получая второе образование по направлению "Управление финансово-экономической безопасностью", он заинтересовался вопросами адаптации украинской экономики к европейским стандартам.

"В то время перед Украиной открывались перспективы евроинтеграции, и это был не просто вызов, а целый комплекс задач для нашей экономики," – вспоминает Владимир.

Это привело его к сотрудничеству с Национальным университетом биоресурсов и природопользования (НУБиП), где в 2017 году он защитил диссертацию на тему "Регулирование рынка свинины в Украине".

Под микроскопом ученого: болевые точки украинского свиноводства

Подвергнув отрасль детальному анализу, Шепелев выявил ряд фундаментальных проблем. Во-первых, устаревшие ГОСТы, некоторые из которых не менялись с советских времен. Во-вторых, старомодные методы оценки качества мяса, применяемые в Европе.

Вместо современных УЗИ-аппаратов, способных с точностью до миллиметра определить соотношение мяса и сала, на украинских фермах все еще используют допотопный метод с ручным шпиком — инструментом, который вставляют в холку туши.

Шепелев предложил варианты применения известной системы нулевой дефектности HACCP (Анализ рисков и критические контрольные точки – прим.ред.), изначально разработанной для обеспечения безопасности питания космонавтов.

Особое внимание Владимир уделяет африканской чуме свиней. Он провел анализ случая на свиноферме в Колыте, это недалеко от Борисполя, где была зафиксирована вспышка заболевания.

«Эта болезнь передается от диких животных, от кабанов к домашним животным. Человеку она не передается. Но эта эпидемия преобладала в северо-восточных районах Украины, юго-восточной Беларуси. Болезнь распространялась очень быстро, и приходилось принимать экстренные меры», — рассказывает исследователь.

Особенность украинского рынка свинины, которую выявил Шепелев, заключается в том, что около половины всего производства приходится на натуральные хозяйства, где население выращивает по 4-10 свиней. Для сравнения, в развитых странах, таких как Дания и Германия, более 80% свинины производится на специализированных предприятиях.

По мнению Шепелева, такой высокий процент домашнего производства свинины связан с нестабильной экономической и политической ситуацией в стране, а также с традиционным мышлением населения, которое очень боится продовольственных кризисов. Но в этом, по словам Владимира, есть и свои плюс. Например, домашнее хозяйство позволило стране поддерживать определенный уровень пищевой безопасности в периоды вспышек заболеваний на крупных свинофермах.

Безотходное производство как путь к энергетической независимости

Кроме качества продукции, Владимир также позаботился об экономии в производстве. Это сподвигло его предложить концепцию безотходного производства на свинофермах с использованием биогазовых технологий.

"В своей диссертации я изучил и описал возможности побочного производства на свинофермах – технологию переработки отходов свиноводства в биогаз на небольших специализированных заводах. Часть получаемого биогаза может использоваться для отопления ферм в зимний, осенний и весенний периоды, а оставшаяся часть – это фактически готовый сжиженный метан," – объясняет Владимир.

Технология предполагает сбор отходов в резервуары, добавление специальных бактерий, улавливание выделяемого газа, его переработку и очистку. При этом сухой остаток используется как удобрение для полей.

По мнению Владимира, у подобного безотходного производства есть высокий потенциал на свинофермах. Расчеты показали, что биогаз, получаемый из отходов свиноводства, мог бы обеспечить энергетические потребности около 15% населения Украины.

Признание и внедрение результатов исследования

После защиты диссертации он около полутора лет преподавал в Национальным университетом биоресурсов и природопользования (НУБиП), одном из ведущих заведений высшего образования, науки и культуры в Украине, занимая должность младшего научного сотрудника. Экспертиза Владимира в области экономики и управления получила международное признание – он был приглашен в качестве члена жюри престижной American Business Expo Award.

Эта награда организуется коалицией бизнес-лидеров и новаторов, включая American Business Carnival, Crazy Unicorns, Neuron Expert Corporation и Cases&Faces. Программа направлена на выявление наиболее передовых компаний, команд и отдельных лиц в сфере технологий, бизнеса и предпринимательства, поддерживая идеи и проекты, которые создают значимые изменения через науку, менеджмент, образование и цифровую трансформацию.

"В связи евроинтеграцией требовались новые материалы и исследования для профильных студентов. Моя работа позволила внедрить в образовательный процесс актуальные знания о европейских стандартах в свиноводстве, методах компартментализации и современных подходах к контролю качества," – отмечает Владимир.

Но главное – его методики были внедрены в работу нескольких предприятий и государственных учреждений. Владимир не просто описал модель, но и показал, как она работает на практике.

В ходе исследований был выявлен парадокс украинского рынка. Страна экспортирует сырье для производства комбикормов в Европу, а потом импортирует готовые комбикорма оттуда же. Аналогичная ситуация с племенным материалом – украинские свиноводы предпочитают закупать поголовье в Европе, не доверяя отечественным породам.

Это замкнутый круг, разорвать который, по мнению ученого, можно только комплексным подходом – от модернизации производственных процессов до изменения самого мышления производителей.

В поисках оптимальных решений для украинского рынка Владимир обращает внимание на опыт зарубежных коллег. Последние три года он проживает в США и одновременно изучает американский опыт свиноводства.

"Производство свинины в США – это капиталоемкий бизнес, ориентированный на оптимизацию процессов и стабильность даже в условиях экономических и политических колебаний. Эта система заслуживает детального изучения для сравнения с украинским опытом," – отмечает исследователь.

Ученый планирует использовать полученные знания для подготовки докторской диссертации, посвященной вопросам пищевой безопасности. Возможно, именно такой сравнительный анализ поможет найти оптимальный путь для украинского свиноводства.