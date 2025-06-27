Ром имеет право: опыт Петра Бурлаченко в защите прав ромского национального меньшинства

Как адвокат и правозащитник поднимает на новый уровень систему отношений общества и власти с представителями уязвимых групп населения.

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В Украине продлена Национальная стратегия защиты и интеграции ромов, которая должна упростить для представителей самой уязвимой социальной группы доступ к получению документов, образованию, трудоустройству, здравоохранению. Первоначальный ее вариант был ограничен 2025 годом, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину реализацию пришлось отсрочить, рассказывает адвокат и правозащитник Петр Бурлаченко – один из тех, кто участвовал в разработке стратегии. Вся деятельность Бурлаченко направлена на защиту уязвимых групп – ромов, малообеспеченных людей, сельских жителей. Он председатель общественной правозащитной организации «Центр права», член правления Мережа правового розвитку, участник многочисленных национальных и международных конференций и тренингов по правам человека. Поговорив с Петром Бурлаченко, мы выяснили, как украинские правозащитники меняют к лучшему положение этнических меньшинств.

Как показывают исследования международных организаций, рома – наиболее уязвимая группа населения в Украине. 15% ромов, по статистике, неграмотны, у многих нет паспортов, работы и возможности обеспечить себе нормальный уровень жизни. Петр Бурлаченко ведет системную работу по защите прав ромов, многим из них он уже помог решить проблемы и интегрироваться в общество.

«Я сам этнический ром и отлично знаю, что такое дискриминация со стороны представителей титульной нации, полиции и органов власти», – объясняет Бурлаченко.

Защиту национальных меньшинств адвокат считает своей миссией, а в 2012 году получил возможность вывести свою помощь на системный уровень: от лица Министерства внутренних дел Украины Бурлаченко пригласили в рабочую группу, готовившую предложения для национальной программы помощи ромам.

Бурлаченко предложил ряд инициатив для улучшения социально-экономического положения ромов и конкретный план действий, которые учли при принятии в 2013 году Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства. Переход к реализации этой программы позволил Петру Бурлаченко воспользоваться законодательными механизмами, упрощающими решение проблем, которыми он давно занимался как адвокат и правозащитник.

К тому времени Бурлаченко уже был членом правления Мережа правового розвитку и Конгресса ромен Украины, а также председателем общественной правозащитной организации «Центр права», при котором организовал Центр бесплатной первичной правовой помощи малообеспеченным и уязвимым слоям населения, основными клиентами которого стали ромы. Сотрудники центра и их руководитель консультировали ромов насчет оформления паспортов и социальных льгот, проводили лекции о необходимости получения образования, тренинги «Как защитить себя от произвола полиции».

«И люди действительно начали защищать свои права, – говорит Бурлаченко. – Отец ребенка-инвалида, которому отказали в социальных выплатах, после тренинга обжаловал решение и добился возвращения пособия. А другие наши клиенты смогли приватизировать комнату в общежитии».

Адвокат не раз встречался с руководителями миграционной службы, чтобы разработать удобную схему получения идентификационных документов. Итог обсуждений – упрощение процесса регистрации украинских ромов.

Петр Бурлаченко внес серьезный вклад в правозащитную деятельность. Он провел около 5000 консультаций, примерно 250 ромов получили с его помощью паспорта и свидетельства о рождении, что упростило им доступ к образованию, медицине и легальному трудоустройству. На 40% сократилось число обращений ромов по поводу дискриминации при регистрации документов.

Это лишь малая часть работы Петра Бурлаченко по улучшению положения ромов. Адвокат организовывал круглые столы и рабочие встречи с представителями власти, где рассказывал о ходе выполнения Стратегии и предлагал оптимальные решения. Одна из инициатив Бурлаченко касалась проблемы безработицы – адвокат предложил бесплатно обучать ромов рабочим профессиям: швеи, сварщика, электрика, после чего предоставлять им официальную работу.

Серьезное внимание Петр Бурлаченко уделяет дискриминации ромов со стороны представителей органов власти, правопорядка и радикально настроенных граждан. Адвокат участвовал в разработке системы мониторинга нарушений прав ромов. Сегодня эта система, включающая в себя документирование нарушений при помощи фото- и видеофиксации, используется правозащитниками и государственными органами. Бурлаченко также провел серию антидискриминационных тренингов с полицейскими, чтобы минимизировать случаи нарушения прав.

Административный талант Бурлаченко помог ему привлечь к сотрудничеству Центр вторичной правовой помощи Министерства юстиции Украины, канцелярию омбудсмена, Управление обеспечения прав человека Национальной полиции, что позволило улучшить качество правовых услуг. Для правозащитной сферы Украины это было новацией: ни одна из правозащитных организаций не предоставляла такой системной юридической помощи людям из уязвимых групп.

Методы работы Петра Бурлаченко, благодаря которым ему удалось улучшить жизни тысяч людей, стали прототипом для подобных инициатив в других местах: центры первичной правовой помощи появились в Ужгороде и Кременчуге. Своим опытом Бурлаченко делился на конференциях и тренингах, проходивших в Киеве, Страсбурге, Будапеште, Брюсселе, Варшаве, Тиране.

Война заставила отложить выполнение Стратегии, которую планировалось завершить в 2025 году. Однако Петру Бурлаченко уже удалось добиться изменений к лучшему: ромов значительно реже задерживают полицейские, работники социальных служб стали более корректными в общении, улучшился доступ ромов к образованию, трудоустройству, здравоохранению.

По словам адвоката, в планах – добиться того, чтобы через пять лет качество жизни его народа поднялось на новый уровень, ромы стали полноправными членами украинского общества, а негативные стереотипы ушли в прошлое.