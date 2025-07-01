Рецепт идеального бизнеса от Valesto

Наверное, у каждого предпринимателя своя история. У каждого свои лайфхаки и секреты. Но сегодня мы расскажем о том, как было создано производство, на котором уже 9 лет готовят любимые всеми украинцами роллини.

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1. Возьмите большую порцию любви к своему делу.

Без любви к своему делу у бизнеса не будет души, а потребители очень быстро это почувствуют, – так считает владелец компании Волков Валерий Иванович.

2. Добавьте вкусный и качественный продукт, который понравится миллионам.

Но сразу возникает вопрос: как выбрать такой продукт? Ответ владельца однозначен:

– "Выбирайте сердцем! Только вкусный продукт из натуральных ингредиентов и никаких компромиссов!"

Все очень просто. Блюда, которые полюбились с детства, мы начали производить в промышленных масштабах. Такие продукты, как вертута и плацинда, которые готовили бабушки на юге Украины, попробовали потребители из других регионов и им очень понравилось!

Чтобы продукт был действительно вкусным, мы используем только лучшие начинки из натуральных ингредиентов и подходим к этому с максимальной ответственностью.

Например, на островах в дельте Дуная земля очень плодородная, но ее немного. Поэтому между рядами винограда сажают клубнику, тыкву и другие культуры. У винограда и тыквы совпадает период цветения, и во время вегетации пчелы перелетают от цветка к цветку, опыляя обе культуры одновременно. Поэтому тыква, выращенная в этих местах, приобретает удивительный сладкий вкус мускатного винограда – такого больше нет нигде. Именно эту тыкву мы используем в наших начинках.

А тесто фило, которым всегда гордились в Бессарабии, мы сделали настолько тонким, что смогли удивить даже специалиста по настройке оборудования, купленного за рубежом. 0,2 мм – это толщина, через которую можно читать книги! Из такого теста можно приготовить множество блюд: от наполеона до пахлавы, от лазаньи до ачмы.

3. Соберите команду единомышленников.

Это сложно, но возможно! Мы уверены: настоящая причина успеха – это люди. Преданные, профессиональные, влюбленные в свое дело, они живут общей идеей – создавать вкусную и качественную продукцию, которая понравится каждому.

И здесь мы раскроем еще один секрет от владельца компании Valesto – "Если я хочу обнять человека – просто обнять – значит, это мой человек. Я ищу "родных": честных, простых, трудолюбивых".

Именно такой коллектив у нас в компании – настоящая семья, которая всегда поддержит и вдохновит на новые достижения.

4. Постоянно развивайтесь.

Инновации – вот что позволяет нам всегда быть на шаг впереди конкурентов. Valesto – это всегда что-то новенькое!

Таков наш слоган, отражающий стратегию развития компании. Новые продукты: патти, твисты, пиццетты. Новые рынки: Индия, ОАЭ, Израиль, США, страны Балтии. А также – новый завод в Европе, а именно в Словакии, который мы открыли совсем недавно!

Этот рецепт несложный, если "повар" – человек с высокими моральными ценностями. Таким для Valesto и является её капитан, владелец, коллега и профессионал своего дела – Волков Валерий Иванович.