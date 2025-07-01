Александр Еселев: "Современное защитное стекло – это уже не аксессуар, а часть технологии"

Директор компании-производителя защитных стекол для смартфонов развеял миф о «неубиваемости» экранов современных мобильных телефонов и рассказал, как сохранить их целыми.

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Смартфонами в мире пользуются почти 5 миллиардов человек, то есть более 60% населения Земли. Такие данные приводят аналитики, отмечая, что число пользователей постоянно растет. Только в Украине оценочный прирост превысит полмиллиона – до 37 миллионов человек в 2029 году. И один из важнейших вопросов для каждого владельца смартфона – его защита. Особенно самой хрупкой части устройства — экрана. Востребованность защитных стекол, при учете стоимости замены экрана на современных смартфонах, достаточно велика, при этом в Украине их производит всего одно предприятие. Проект запустил Александр Еселев – владелец и руководитель украинской компании «Intaleo», который в свое время увидел слабое место мобильных устройств и занял свободную нишу в стране, а теперь его защитные аксессуары покупают и за рубежом. С основателем уникального производства поговорили о том, как Украина стала производителем и поставщиком защитных стекол на два континента, на что обращать внимание при выборе защиты экрана и какими будут стекла нового поколения.

– Александр, скажите, вам доводилось на личном опыте испытать на прочность экран смартфона?

– Да, и это не было каким-то экспериментом, просто телефон случайно выпал из рук и ударился об асфальт. Он остался целым, даже экран не пострадал. Точнее, трещина появилась на защитном стекле, и я его заменил. Дело в том, что еще лет 15 назад, когда только стали появляться коммуникаторы – устройства с большим экраном – я отметил для себя, что эти экраны являются самым уязвимым местом и нуждаются в дополнительной защите. В то время защита представляла собой пластиковую пленку, позже появились стекла, и я никогда не пренебрегал такими мерами безопасности. И вот на собственном опыте убедился, что качественная защита необходима.

– На рынке аксессуаров для электронных устройств вы работаете с 2008 года. За это время вашими клиентами стали все национальные сети электроники, компании сотовой связи, масс-маркеты, строительные супермаркеты. Почему вы решили не просто торговать защитой, а открыть свое производство?

– Да, действительно, дела шли неплохо, но присутствовало ощущение, что чего-то не хватает. Хотелось что-то создавать самому. Мой взгляд пал на самый важный, по моему мнению, аксессуар – защита экрана. Имея за плечами техническое образование в университете, я изучил технологию, нашел нескольких производителей оборудования и материалов. Спустя примерно полгода у нас уже стояло оборудование и были зарегистрированы технические условия для производства защитных пленок. Производственная линия оказалась несложной, и мне удалось ее запустить без привлечения других специалистов. Так мы стали единственной в Украине компанией, занимавшейся производством защитных пленок для экранов смартфонов.

– Довольно скоро вы начали делать защитные стекла – это уже другой уровень технологий, более сложное оборудование, и при этом на запуск нового производства вам потребовался всего год. Как удалось организовать его так быстро?

– Когда на рынке появилась совершенно новая защита для экранов – стекло, я увидел в этом большие перспективы, потому что в Украине такого не производилось. Периодически посещая фабрики в Китае, я изучил технологический процесс в общих чертах. Это было достаточно сложное производство, состоящее из 15 последовательных технологических процессов. Тем не менее, я решил, что проект нужно начинать. Подобрал производителей оборудования и поставщиков материалов, нашел идеальное помещение для организации производства и нанял персонал. В этот раз ввиду сложности всего процесса я привлек технолога со стороны производителя оборудования, который помог запустить линию и обучить моих сотрудников. В июле 2019 года производство защитных стекол стартовало. До сих пор оно остается единственным на территории Украины.

– На своем предприятии вы внедрили несколько передовых технологий, которые повышают долговечность защитного стекла. В чем их суть, если коротко?

– На нашем предприятии внедрена усовершенствованная методика химической закалки стекла. Это позволило создавать сверхтонкие защитные стекла толщиной менее 0,2 мм, которые сочетают гибкость, минимальную массу и высокую прочность. Наши изделия проходят многоступенчатую обработку. На них наносят олеофобные покрытия нового поколения, которые защищают от загрязнений и истирания. Перед этим стекла обрабатывают холодной плазмой для улучшения качества поверхности. Современное защитное стекло – это уже не аксессуар, а часть технологии, поэтому мы вкладываемся в научные разработки – иначе мировую конкуренцию не выдержать.

– Вы сумели наладить сбыт не только в Украине. Вашу продукцию закупают Азербайджан, Польша, Чехия, Эстония и даже США. Как удается выдерживать конкуренцию с тем же Китаем?

– По цене, конечно, соперничать с ним сложно, но наше основное преимущество не в этом. Рынок смартфонов достаточно динамичен. Модели быстро уходят с рынка и быстро появляются другие. Мы очень чутко реагируем на все изменения. Соответственно, продавцам электроники и аксессуаров удобнее сотрудничать с тем, кто может предложить не закупать «скоропортящийся» товар впрок, а иметь возможность купить его столько, сколько нужно сейчас.

– Вы следите за тенденциями в технологиях производства защитных стекол, скажите, в каком направлении все развивается, какими будут защитные стекла нового поколения?

– Ультратонкими и сверхпрочными. Одно из многообещающих направлений – технология лазерной обработки краев стекла, которую в данный момент исследуют наши эксперты. Это позволит увеличить ударопрочность изделий и добиться идеально гладких краев без каких-либо дефектов. Кроме того, мы внимательно следим за развитием рынка ультрапрочных стекол, изготовленных из литий-алюмосиликатных или нанокерамических материалов. Они сочетают в себе высокую прочность и отличную прозрачность при минимальной толщине, что открывает новые перспективы для разработки защитных решений для мобильных устройств.

– Материалам и методам их обработки вы посвятили научную статью, которую опубликовал международный научный журнал “Интернаука”. Почему решили поделиться своими наработками?

– Рынок мобильных устройств динамично развивается, и это влияет на требования к качеству и надежности защитных стекол. Производители должны адаптировать свои цепочки поставок, чтобы оставаться конкурентоспособными. В статье “Формирование цепочки поставок при производстве защитных стекол для мобильных устройств” рассматриваются особенности этого процесса. Я предложил использовать модель CPSS для улучшения гибкости, прозрачности и надежности цепочки поставок. В будущем исследования могут быть направлены на проверку модели в реальных промышленных условиях. Это существенным образом повлияет на развитие отрасли.

– Александр, как эксперт дайте несколько советов пользователям смартфонов по выбору защиты экрана.

– Главное, чтобы защита идеально подходила к размерам вашего телефона. Вырезы для динамика и других элементов должны быть на своих местах. Важно обратить внимание на тип стекла, технологию изготовления, запас прочности и толщину. Эти параметры определяют практичность и долговечность защиты. Помните, что нет ничего «неубиваемого», есть аккуратное использование и есть его величество случай. У кого-то бюджетный мобильник без защиты прослужит несколько лет, а у другого экран дорогого смартфона поцарапается через несколько дней эксплуатации. Поэтому защиту лучше поставить, чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей.