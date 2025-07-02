"Мне жаль, что полицейский получил повреждения, я не намеревался намеренно делать что-то подобное": офицер Панчик об инциденте с полицейскими Черниговщины

Артем Панчик отдал военному делу 10 лет, полномасштабное вторжение встретил защищая Черниговщину в составе 1-й танковой Северской бригады. Награжден двумя орденами "За мужество". Как бригада готовилась к вторжению и о деталях конфликта с патрульным Панчик рассказал в интервью "Цензор.НЕТ", пишут "Факты".

"Около 23.00 брата жены, который ездил на моем авто, остановила полиция. Начали там пробивать, выяснять, есть ли страховка и тому подобное. Он позвонил мне и попросил привезти техпаспорт. А у меня как раз еще ребенок заболел, то собирался в аптеку. Но сказал ему, что сейчас буду. Подъезжаю. Вижу — он начинает убегать. Полицейские — за ним. Я вообще не понимаю, что происходит", — рассказал Панчик в интервью.

По его словам, он объехал полицейских и начал догонять родственника. Тот сел к нему в машину и пообещал объяснить все позже. Панчик заехал во двор, родственник выбежал из машины, Артем начал сдавать назад, чтобы развернуться.

"Полицейский забежал между автомобилем и стеной, к которой его немного прижал. Я моментально включил заднюю передачу, начал сдавать назад. Он разбил мне стекло — не знаю, зачем. В материалах дела указано, что травма локтевого сустава получена из-за моего наезда на потерпевшего, но это неправда, потому что он сам ее причинил!" — рассказал Панчик журналистам.

По данным Нацполиции, патрульный получил травмы средней степени тяжести. Прокуратура усматривает в действиях ветерана умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

"В Черниговское райуправление полиции поступило сообщение о том, что экипаж патрульных полицейских за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль под управлением мужчины, который, как выяснилось, находится в розыске за нарушение мобилизационного законодательства. Пытаясь избежать ответственности, мужчина позвонил своему 27-летнему товарищу, который прибыл на место происшествия на собственном автомобиле. Он автомобилем совершил наезд на патрульного и прижал его к стене здания. Патрульный полицейский получил телесные повреждения — закрытую травму живота, травмы спины, таза, локтевого сустава", — цитирует "Суспільне Чернігів" пресс-секретаря полиции в Черниговской области.

По сообщению журналистов, 23 мая Деснянский районный суд Чернигова избрал Панчику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 9 июня защита обжаловала в апелляции, потому что у Артема трехлетний ребенок, который нуждается в уходе. Жена Панчика тоже военная, которая после декретного отпуска вышла на службу. Других родственников в Чернигове которые могут позаботиться о ребенке, в семье военных нет.

Мужчина рассказал, что за этот период его трехлетняя дочь дважды болела, и он не имел возможности отвезти ее в больницу.

Панчик отметил, что получил разрешение на час покидать квартиру, чтобы отводить ребенка в садик.

"С понедельника, 18 июня, уже дали разрешение, впервые отвел дочь. Имею по полчаса туда и обратно. А так — круглосуточно дома. Домашний арест до 22 июля. Еще собирают материалы дела. Знаете, мне жаль, что полицейский получил повреждения, но я не собирался намеренно делать что-то подобное. Было темно, я находился в шоковом состоянии, разворачивался, поэтому произошла такая ситуация", — говорится в интервью. Артем Панчик профессиональный военный, который должен вскоре возвращаться на службу, о чем он говорит в интервью, но инцидент с полицейским ставит возвращение Артема к защите страны под вопрос.