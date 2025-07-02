Від податків до мобільних аптек: як аптечні мережі підтримують економіку

Провідні аптечні мережі України демонструють високу соціальну відповідальність, забезпечуючи стабільні податкові надходження до бюджету навіть в умовах великої війни.

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П'ять найбільших аптечних ритейлерів — Аптека "Подорожник", "Бажаємо здоров'я", Мережа аптек "АНЦ", "Аптека Доброго дня" та "Аптека 9-1-1" — сплатили у 2024 році понад 4,5 млрд грн до державного бюджету, що на 20% більше порівняно з попереднім роком.

За словами голови Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Ігоря Червоненка, фармацевтичний ритейл демонструє сталий попит та стійкість до економічних коливань, що робить його надійним джерелом бюджетних надходжень.

Учасники АПАУ забезпечують понад 45 тисяч робочих місць та активно інвестують у підготовку кадрів, підтримуючи партнерські відносини з близько 100 навчальними закладами країни. Серед інноваційних проєктів – освітній простір PHARM-HUB у Харкові від "Аптека 9-1-1", платформа "Подорожник START" та проєкт "Корпоративний Універ" від Мережа аптек "АНЦ".

"Аптеки одними з перших відновлювали свою діяльність на деокупованих та прифронтових територіях разом з критично важливими службами. Фармацевти, попри небезпеку та обстріли, виходили на свої робочі місця та допомагали пацієнтам", – зазначив Ігор Червоненко.

Стратегічно важливим напрямком стала робота мобільних аптечних пунктів (МАП). До проєкту долучилися "Аптека 9-1-1", "Сім'я аптек Farmacia", "Бажаємо здоров'я", Аптека "Подорожник" та "Аптека Доброго дня". Завдяки цій ініціативі мешканці 300 населених пунктів у прифронтових районах отримують доступ до життєво необхідних ліків.

Крім того, за три роки великої війни учасники АПАУ забезпечили державну підтримку пацієнтів на суму понад 6,5 млрд грн в рамках програми "Доступні ліки".

Конкуренція та доступність

Конкуренція між аптеками позитивно впливає на споживчий вибір. Як свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного у квітні компанією Gradus Research, понад половина респондентів (56,9%) переконані, що вона покращує пропозицію та ціну на ліки для покупців.

Експерти пояснюють, що завдяки цьому українці отримують доступ до якісних ліків за цінами, що в середньому на 30% нижчі, ніж у європейських країнах. За даними "Аптека.ua", 84% безрецептурних та 78% рецептурних препаратів в Україні коштують дешевше, ніж у Європі, пише ТСН.

В умовах, коли понад 85% вартості ліків українці оплачують з власної кишені, маркетингові інструменти аптечних ритейлерів – програми лояльності, знижки та соціальні програми для пенсіонерів і ветеранів – стають важливим механізмом підтримки населення.

Такі ініціативи свідчать, що аптечний бізнес виконує не лише економічну, але й важливу соціальну функцію, забезпечуючи доступність життєво важливих ліків та підтримуючи розвиток фармацевтичної галузі України.

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