Інтергал-Буд у Львові: про стандарти, людей і місто, яке приваблює інвесторів

Related video

На площі Старий Ринок у Львові збираються не тільки туристи, а й інвестори. Тут компанія Інтергал-Буд відкрила оновлений сучасний офіс для західного регіону. Він світлий і з видом на історичний центр міста. Саме тут ми зустрілися з Іваном Кошевим, комерційним директором західного регіону, який розповів, як працює Інтергал-Буд у Львові, Чернівцях та Житомирі, як змінюється ринок і чому для них важлива репутація.

Інтергал-Буд у цифрах

— Що сьогодні представляє собою компанія "Інтергал-Буд"?

Ми — девелоперська компанія повного циклу, і наша місія — зробити комфортне житло доступним. За 22 роки роботи ми реалізували 77 проєктів, звели 4,8 млн м², маємо понад 1 млн м² у процесі будівництва й стабільно утримуємо лідерство серед недержавних забудовників України.

— Скільки років працює офіс Інтергал-Буд у Львові?

— Львівський офіс компанії працює з 2003 року. Історично Інтергал-Буд розпочинав свою діяльність саме із західного регіону. На певному етапі акценти компанії змістилися в бік Києва. Спочатку ми тут реалізовували невеликі об’єкти, а вже після 2010 року розпочались масштабні проєкти, зокрема ЖК "Семицвіт".

Центральний офіс Інтергал-Буд у Львові

— Які міста входять до зони відповідальності західного офісу?

— Сьогодні ми відповідаємо за три міста: Львів, Чернівці та Житомир. У кожному з них є активні житлові комплекси, ТЦ, а керування відбувається централізовано зі Львова та Києва.

— Скільки наразі проєктів у західному регіоні?

— У Львові зараз сім активних проєктів, включно з клубними будинками та великими житловими комплексами. У Чернівцях і Житомирі — по одному активному проєкту, але обидва масштабні. У Чернівцях житловий комплекс налічуватиме 13 будинків і матиме власний торгівельний центр. У Житомирі комплекс складатиметься з шести будинків: частина вже здана, інші наразі в роботі.

Архітектура і проєкти

— Чим відрізняється архітектура об'єктів у західному регіоні?

— Майже всі наші проєкти в регіоні — середньої поверховості: 8–12 поверхів. Це зумовлено містобудівними умовами та обмеженнями генерального плану міст. Висотне будівництво, як у Києві, тут здебільшого неможливе.

— Ви нещодавно оновили центральний офіс у Львові. Розкажіть більше.

— Так, 27 червня ми офіційно відкрили оновлений центральний офіс. Знаходиться він за тією ж адресою — площа Старий Ринок, 8, але ми переїхали в інше крило. Площа офісу збільшилася втричі — тепер це 170 м² з гостьовою зоною, відділом продажу та супроводу договорів. Офіс сучасний, зручно розташований у центрі Львова, всього кілька хвилин від площі Ринок. Ми відкриваємо офіс одночасно з офіційним стартом продажів нового ЖК "Зоряні".

Щиро запрошуємо всіх львів'ян і гостей міста відвідати наш новий простір.

ЖК "Зоряні" ЖК "Зоряні" ЖК "Зоряні" ЖК "Зоряні" ЖК "Зоряні"

— Яка специфіка запитів інвесторів у західному регіоні?

— Тут більше уваги до середовища та архітектури. Інвестори звертають увагу на інфраструктуру, комфорт та стилістику забудови. Попит є як на компактні квартири, так і на житло для сімей.

Попит на житло: хто купує і для чого

— Як змінився ринок нерухомості після 2022 року? Чи багато інвесторів з інших міст?

— Так, це питання часто обговорюють, у відсотковому співвідношенні таких покупців багато. Покупці зі Сходу, Півночі чи Центру країни дійсно з'явилися, і в середньому це 35-45% від загальної кількості клієнтів. Решта — це переважно місцеві мешканці, які вже раніше інвестували в компанію, знають бренд, довіряють нам. Ми бачимо, що багато хто повертається, щоб придбати житло вдруге або рекомендує нас друзям, і це для нас найкращий індикатор довіри.

— Які сегменти житла сьогодні мають найбільший попит у регіоні?

— У нас є всі класи: комфорт, бізнес, клубні елітні будинки. Попит є на кожен із них, залежно від бюджету й потреб. Комфорт клас — найбільш популярний, але бізнес також має сталу аудиторію завдяки локаціям і якіснішим матеріалам. Люди цінують надійність забудовника — і це часто визначає вибір.

— А як щодо програми "єОселя" у західному регіоні?

— Наразі у Львові та Житомирі серед наших проєктів немає квартир, що відповідають умовам участі в програмі "єОселя". Ми вже працюємо над тим, щоб змінити цю ситуацію — зокрема, один із львівських житлових комплексів готується до акредитації в рамках програми, і очікуємо на її запуск вже цього літа. У Чернівцях "єОселя" діє — на останні квартири в готових будинках.

— Чи передбачені знижки для військових?

— Так, для військових, медиків та правоохоронців у нас діє додаткова знижка. Вона сумується зі стандартними акційними пропозиціями на нерухомість, тож умови виходять справді вигідні. Цю знижку також можна використати у межах участі в програмі "єОселя". Таким чином ми прагнемо підтримати тих, хто щодня виконує важливу роботу.

— А інші забудовники у Львові активно користуються цією програмою?

— Так, активність дуже висока. У багатьох випадках саме програма "єОселя" дозволяє компаніям підтримувати стабільний рівень продажів і фактично залишатися на плаву в складних ринкових умовах.

— Наскільки активна конкуренція у Львові? І чим "Інтергал-Буд" вирізняється серед інших забудовників?

— Конкуренція у Львові справді висока — активне будівництво ведеться майже в кожному районі. Але наша головна перевага — це стабільність і бездоганна репутація. За понад 20 років роботи ми не маємо жодної недобудови. Ми будуємо якісно й у строк, працюємо тільки з перевіреними підрядниками. "Інтергал-Буд" — це компанія з чіткою стратегією, яка впевнено рухається вперед, не зважаючи на коливання на ринку.

Львів для нас — один із пріоритетних напрямів, де попит залишається стабільно високим. Подібну динаміку розвитку ми спостерігаємо й у Чернівцях. Натомість у Житомирі ситуація складніша: ринок менший, нових проєктів не так багато, пропозиція обмежена. Втім, навіть у таких умовах ми вже звели три будинки, четвертий добудовуємо, а п’ятий — уже вийшов у продаж і активно зростає, майже досягнувши рівня четвертого поверху.

— Чи відчувається специфіка регіону у співпраці з рієлторами?

— Так, у Львові ринок досить особливий. Тут рієлтори дуже активні, і багато конкурентів працюють через них — відкрито, на комісійній основі. Ми ж дотримуємося іншої моделі: співпрацюємо без посередників, напряму з клієнтами. Це дозволяє нам забезпечувати стабільно високий рівень сервісу й зберігати прозорість усіх процесів.

У підсумку — на кожен об'єкт є свій покупець. Часто люди спочатку реагують: "Задорого". Але після того, як вивчають пропозиції на ринку, порівнюють якість, локацію, умови — повертаються до нас.

Про досягнення та підхід

— Ви згадували про рейтинги. Як Інтергал-Буд виглядає на тлі конкурентів?

— Ми посіли шосту позицію в рейтингу забудовників від ЛУН по Львову та області за 2024 рік, і я вважаю, що це дуже хороший показник, враховуючи конкуренцію. Але в нас є чіткі переваги: жодної недобудови за всю історію компанії, високі темпи та якість будівництва, перевірені підрядники, і звісно, репутація. До речі, той же рейтинг ЛУН за перше півріччя 2025 року показав, що львівський регіон в цілому впевнено лідирує за стартами продажу ЖК.

А ще ЛУН вручила компанії "Інтергал-Буд" почесну відзнаку як лідеру серед забудовників столиці та Київської області за підсумками 2024 року. Рейтинг було сформовано на основі об’єктивного показника — кількості квартир, зданих в експлуатацію згідно з сертифікатами про введення в дію. За результатами року ми посіли перше місце, забезпечивши 10,6% від усіх зданих квартир у регіоні. Тобто більше ніж кожна десята квартира у Києві та області збудована саме нашою компанією.

— Чим вирізняється ваша стратегія на тлі інших гравців ринку?

— Ми не стрибаємо з боку в бік і не граємося з ринком, як це роблять деякі забудовники. Наша ставка — на стабільність і передбачуваність. Саме цього сьогодні найбільше потребують інвестори. У воєнний час люди шукають не просто житло, а впевненість у тому, що об’єкт буде добудовано вчасно, без підводних каменів. Компанія "Інтергал-Буд" забезпечує цю впевненість завдяки системному підходу, чітко налагодженим процесам, відкритій комунікації з клієнтами та, головне, — будівництву за власні кошти, без прив’язки до темпів продажу.

Актуальні ЖК у Львові

— Які житлові комплекси зараз будує Інтергал-Буд у Львові? І чим вони відрізняються від конкурентів?

— У Львові ми зараз будуємо проєкти в усіх класах житла — від комфорту до клубних елітних будинків.

Комфорт-клас — це MHouse та Wings у Сокільниках.

— це та у Сокільниках. Бізнес-класу — завершуються Milltown (Лемківська) та City House .

— завершуються (Лемківська) та . Серед нових — Зоряні, бізнес-клас, а також клубні будинки на вулицях Героїв УПА і Бойківській.

ЖК River City ЖК River City ЖК River City ЖК River City ЖК River City

Клієнт, звертаючись до нас, отримує змогу підібрати житло відповідно до свого бюджету, побажань щодо локації, класу нерухомості та строків здачі. У нашому портфелі — як майже здані, так і об’єкти на початковому етапі будівництва.

— Чим ці житлові комплекси вирізняються?

— Насамперед — локацією. Наприклад, Milltown — це бізнес-клас у самому серці Львова. До Forum Lviv — лише 5 хвилин пішки, до площі Ринок — 10. Це справді унікальне місце, адже ближче до центру вже практично немає вільних ділянок через охоронний статус території та пам’ятки архітектури. Житлові квартири в Milltown уже розпродані — залишилися лише апартаменти. Цей формат нерухомості має свою специфіку реалізації, але через виняткову локацію інтерес до них зберігається.

Щодо Wings у Сокільниках, то це вже інша історія — там серйозна конкуренція. На квадратному кілометрі — 5–6 забудовників. Але ми знайшли оптимальну ділянку: вона ближче до Львова, хоча формально — це вже село Сокільники. Люди на це зважають, бо в документі про реєстрацію місця проживання буде не Львів. Але ми будуємо максимально близько до міста — на тій вулиці, де Львів закінчується, а Сокільники починаються.

— Що стосується планувань, технологій, зручностей — є якісь особливості?

— Так. У нас закриті двори без авто, підземні паркінги, ліфти, які спускаються до укриттів — усе продумано для безпеки та комфорту. Використовуємо сучасні фасади, підбираємо якісні матеріали та створюємо комфортні планування. Але головне — ми реально добудовуємо все, що почали. І для клієнта це найголовніше.

На що зараз звертають увагу покупці

— Чи відчуваєте, що покупці стали більше цікавитися технологією будівництва? Які питання вони найчастіше ставлять?

— Однозначно так. Покупці стали уважнішими, вимогливішими — і це дуже добре. Люди більше заглиблюються в технічні деталі та хочуть розуміти, за що платять. Найчастіше запитують про матеріали, з яких будується будинок, цікавляться товщиною стін — особливо міжквартирних. Також багато питань стосуються фасадного утеплення: що саме використовується, якої товщини, наскільки це енергоефективно.

Окрему увагу звертають на вікна — цікавить бренд, кількість камер, рівень шумо- та теплоізоляції. Часто запитують про висоту стелі, можливість зміни планування, тип підведених комунікацій, наявність індивідуального опалення.

Загалом, видно, що сучасний покупець шукає не просто квадратні метри, а продумане, якісне житло — і хоче розуміти, що саме стоїть за фасадом. Ми як забудовник відкриті до таких розмов і готові відповідати на всі запитання — це основа довіри.

— Чи зросла зацікавленість у квартирах на нижніх поверхах?

— Попит на квартири на верхніх поверхах не втрачає актуальності — для тих, хто цінує панорамні краєвиди, це завжди залишається пріоритетом. Але загалом, якщо подивитися на запити, які ми отримуємо, можна помітити зростання інтересу до перших поверхів. Покупці дедалі частіше звертають увагу на зручність швидкого доступу до укриття, особливо родини з дітьми чи літніми людьми.

— Наскільки важливі для покупців питання наявності укриттів?

— Укриття — must have, без них уже не можна будувати. Це питання бентежить кожного — і ми це враховуємо у всіх проєктах. У нових комплексах обов’язково передбачаємо обладнані укриття з вентиляцією, водопостачанням та санвузлами.

— Як змінився інтерес покупців? Люди більше орендують, купують для себе чи інвестують?

— Це залежить від локації. Наприклад, у Milltown, що ближче до центру, більше інвестиційних покупок. А от Wings і MHouse, розташовані на околицях, більше підходять для житла для себе. Туди йдуть сім’ї, молоді пари, ті, хто хоче затишок і комфорт.

Щодо інвестицій — класичний інвестор хоче зайти на ранньому етапі, купити за 1 500 доларів за м² і вийти на 2 100. А якщо проект вже добудовується і ціна виросла — це вже менш привабливо для вкладень.

ЖК Wings ЖК Київський ЖК Мілл Таун ЖК Рівер Сіті ЖК Сіті Хаус

— Тобто зараз більше купують для життя?

— Так. Хоча інвестори є, але більше фокус на комфорті та надійності, ніж на маржинальності.

— Які основні очікування клієнтів зараз?

— Люди хочуть дотримання термінів, якісного виконання і максимальної відповідності обіцяному. Якщо людина одного разу зазнала невдачі, більше до такого забудовника вона не повернеться.

Тому ми ставимося дуже відповідально до кожного етапу: від розробки проєкту до здачі в експлуатацію. І так вибудовуємо довіру, яка працює краще за будь-яку рекламу.

Як війна і світ впливають на ринок

— Чи змінилася динаміка звернень після останніх масованих обстрілів? Чи впливають також міжнародні події?

— Так, помітно. Після масштабних атак завжди зростає кількість звернень із Києва, Харкова, Дніпра — люди просто кажуть: "Ми з Харкова", "Ми з Києва", і це видно по статистиці. У такі моменти рішення про переїзд дозріває швидше. Але впливає не лише безпекова ситуація. Наприклад, після виборів у США ми також спостерігали паузу на ринку: клієнти чекали, не поспішали з покупками. Здавалося б — зовсім інша країна, але ці речі мають вплив.

У Львові повітряні тривоги лунають рідше, ніж у столиці чи на сході. Але ринок дуже чутливий до подій, навіть якщо вони відбуваються не локально.

— Що вас найбільше мотивує в роботі?

— Найбільше мотивує впевненість у нашому продукті та те, що люди повертаються або рекомендують нас іншим. Це найвища оцінка й підтвердження, що ми все робимо правильно.

— І на завершення: що для вас означає Інтергал-Буд?

— Інтергал-Буд — це не просто девелопер і не лише мільйони збудованих квадратних метрів. Це команда сильних фахівців, які щодня працюють із повною віддачею, щоб реалізувати головне — мрію кожного, хто обирає наші будинки для свого нового життя.

ЖК Мілл Таун

Дозвіл на будівництво ЛВ012211229527 від 30.12.2021р., виданий ІДАБК у м. Львові. Ліцензія №56-Л від 25.09.2018 р., реєстраційний запис №2013055025, видана ДАБІУкраїни 04.10.2018 р. Ліцензія № 117 від 02.02.2016 року НКЦПФР.

ЖК Вінгс

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013241205707 виданий ДІАМ України від 18.12.2024р. Ліцензія №56-Л видана 04.10.2018 р. ДАБІ України.

ЖК Зоряні

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013250412234 виданий ДІАМ України від 14.04.2025р. Ліцензія №56-Л видана 04.10.2018 р. ДАБІ України.

ЖК Сіті Хаус

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013230420493 виданий ДІАМ України від 21.04.2023р. Ліцензія №56-Л видана 04.10.2018 р. ДАБІ України, реєстраційний запис №2013055025.

ЖК МХаус

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013230914920 виданий ДІАМ України від 26.09.2023 р. Ліцензія №38-Л видана 23.07.2019 р. ДАБІ України.

ЖК Київський

Дозвіл на виконання будівельних робіт № IУ 013210803911 від 10 серпня 2021 року. Ліцензія №56-Л від 25.09.2018 р., реєстраційний запис № 2013055025, видана ДАБІУкраїни 04.10.2018 р.

ЖК Рівер Сіті

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ЖТ 012211123556 виданий Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради від 06.12.21 р. Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 013211222937 Державною інспекцією архітектури та містобудування України від 29.12.21 р. Ліцензія №38-Л видана 23.07.19 року ДАБІ України.