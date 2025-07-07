7 липня: Всесвітній День Шоколаду. Історія та факти про ласощі, без яких ми не уявляємо своє життя

На початку липня у світі святкують день шоколаду. Цей смаколик неймовірно популярний – майже дві третини споживачів по всьому світу придбали шоколад за останній рік, а щонайменше кожен другий їв шоколад протягом минулого тижня. День шоколаду – гарна нагода згадати історію та цікаві факти про ці ласощі, знайомі кожному.

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Шоколад виник в історії людства дуже давно — ще ольмеки та майя використовували какао в ритуалах та як валюту. Ацтеки вважали шоколад не менше ніж даром богів, тож напій з какао споживали імператори. Іспанське завоювання ацтеків познайомило європейців із какао – у Європу шоколад потрапив у XVI столітті, де він дуже швидко став розкішним напоєм, популярним серед аристократії.

Промислова революція у XIX столітті суттєво трансформувала виробництво шоколаду, зробивши його більш доступним – тоді завдяки технічним інноваціям, зокрема пресу, шоколад почали виробляти масово. Сьогодні шоколад є улюбленими ласощами людей по всьому світу, доступним у різних формах — від плиток і трюфелів до гарячих напоїв і десертів.

Чому ж шоколад такий популярний?

Одна з причин – в тому, що цей продукт приваблює всі наші п’ять відчуттів завдяки поєднанню кольору, характерного хрускоту, текстури та складного смаку та аромату. За даними дослідження, головним чинником споживання шоколаду у світі є його смак. Люди купують шоколад з різною метою: щоб відчути себе щасливими (55%), побалувати себе (40%) та розслабитися (33%). Какао, основний інгредієнт шоколаду, багате на антиоксиданти та мінерали, а темний шоколад асоціюється з покращенням здоров'я серця та мозкової активності.

Шоколад дійсно дуже популярний у світі, а який же шоколад найпопулярніший?

Згідно з даними видання Food Republic легендарний Snickers є найпродаваніший шоколадний батончик у світі за обсягами продажів. Коротко про нього: Snickers з’явився у 1930 році завдяки компанії Mars і за майже століття став світовим бестселером серед солодощів. Цікаво, що свою назву Snickers отримав на честь улюбленого коня родини Mars, а у Великій Британії батончик довго називали Marathon.

Історія Snickers, як і історія шоколаду, пройшла шлях від ручного виробництва до високотехнологічного процесу: перші батончики виготовляли вручну, шарами наливаючи начинку на таці та нарізаючи цукерки, а зараз мільйони Snickers виробляють та продають по всьому світу мало не щодня. Протягом історії свого існування Snickers випустив купу різних смаків — від фісташки й кави до морозива та навіть смаженого батончика. Слоган “Ти не ти, коли голодний”, знайомий кожному, став частиною глобальної культури — як і сам батончик Snickers.

Чому ж з-поміж різних солодощів людству так полюбився шоколад?

Можливо, ми любимо його за смак, а може тому, що він дарує нам радість. Шоколад давно став своєрідним емоційним ритуалом у щоденному житті мільйонів людей, і, певно, в цьому теж є своя магія. До того ж ми знаємо, що ми не ми, коли голодні.