Аптечні мережі: 4,5 млрд до бюджету, 45 тисяч робочих місць та допомога ЗСУ

Повномасштабна війна спонукала українські аптечні мережі переосмислити свою роль у суспільстві. П'ять найбільших фармритейлерів — Мережа Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1−1», Аптека «Бажаємо здоров’я» та «Аптека Доброго Дня», які входять до Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), запустили масштабні соціальні та благодійні ініціативи.

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Одним з таких проєктів стали мобільні аптечні пункти (МАПи), які возять ліки у віддалені та прифронтові села. Такі «аптеки на колесах» працюють у Харківській, Херсонській, Сумській, Київській, Одеській, Рівненській та Волинській областях, де часто є єдиним способом отримати необхідні медикаменти.

«Аптека 9-1-1» була першою мережею, яка запустила такий проєкт в Україні. Зараз компанія обслуговує три мобільні пункти в двох областях, які охоплюють 154 населені пункти. За час роботи допомогу отримали понад 30 тисяч пацієнтів. У фокусі соціальних програм компанії — допомога тим, хто потребує особливої підтримки. Зокрема, «Аптека 9-1-1» системно опікується дітьми у прифронтових громадах, дитячих будинках, забезпечуючи доступ до турботи, здоров’я й гідного ставлення — навіть у найскладніших умовах.

Мережа Аптек «АНЦ» зібрала на благодійність понад 125 мільйонів гривень. Через фонд «Повернись живим» передали 16 мільйонів гривень на критично важливе обладнання для ЗСУ та запустили спільну ініціативу «Кешбек за донат», що дозволяє клієнтам отримати бонуси за донати на підтримку військових. У червні мережа долучилася до великого збору UNITED24 «Вартові неба» та задонатила 1 мільйон гривень на тихі ночі для українців. А у межах проєкту «АЗОВ Супровід» передала сертифікати на 600 тисяч гривень для закупівлі ліків військовими. Крім, того мережа надає щомісяця адресну допомогу військовим підрозділам та розповсюджує у прифронтових районах «Пакунки турботи» з найнеобхіднішими ліками та засобами гігієни. Також Мережа Аптек «АНЦ» продовжує підтримувати мобілізованих співробітників, надаючи їм необхідне спорядження та медикаменти. З червня усі власники посвідчення УБД в «Дія» можуть отримати знижку 5% на ліки в аптеках АНЦ, Копійка та ШАР@.

Мережа аптек «Подорожник» зосередилась на підтримці армії, спорту і науки. Компанія фінансує виробництво і поставки дронів, допомагає волонтерам і фондам, передає на фронт швидкі, позашляховики та пікапи — загалом понад 100 одиниць автотранспорту. «Подорожник» пропагує здоровий спосіб життя, інвестує в розвиток спорту і є спонсором ФК «Карпати». Також мережа ініціювала проєкт «Полярна аптека» для забезпечення ліками станції «Академік Вернадський». Загалом компанія спрямувала на благодійність майже 93 млн грн.

Мережа аптек «Бажаємо здоров’я» підтримує гуманітарні проєкти: перераховує кошти до Міністерства оборони України, ЗСУ, ТРО, ДСНС, в окремі військові частини. Допомогла з придбанням пожежних рукавів для ДСНС, турнікетів для військовослужбовців, медикаментів та медзасобів. Систематично закуповує для окремих військових частин квадрокоптери Mavic, запчастини для дронів, додаткові військові обладнання і тепловізори. Також мережа брала участь в благодійних заходах разом з UNITED24, долучилась до зборів “Допоможемо рятувальникам” та “Операція Єдність” на дрони-камікадзе, тісно співпрацює з медичним батальйоном "Госпітальєри", виділяючи кошти на цільові потреби парамедикам. Компанія запустила МАПи у Київській та Одеській областях та активно бере участь у державних програмах для здешевлення ліків для хронічно хворих.

«Аптека Доброго Дня» зосередилась на медичній підготовці бійців. Разом з фондом Сергія Притули реалізують проєкт «Тактична медицина для Захисників»: понад 9,5 тисячі військових пройшли курси домедичної допомоги та отримали сучасні аптечки IFAK. Компанія також долучилась до загальногалузевої закупівлі турнікетів — всього аптечні мережі передали армії понад 31 тисячу сертифікованих турнікетів САТ.

Економічні показники аптечного сектору демонструють його важливість: учасники АПАУ забезпечують понад 45 тисяч робочих місць та сплатили 4,5 мільярда гривень податків за 2024 рік. При цьому значну частину прибутків компанії спрямовують на соціальні ініціативи.

Досвід українських аптечних мереж демонструє, що стабільний бізнес може ефективно поєднувати комерційну діяльність із суспільно важливими завданнями, забезпечуючи підтримку як цивільного населення, так і армії в найскладніші часи.

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