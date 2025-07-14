Будущее мебельной индустрии: взгляд эксперта Виктора Соболевского на новые тренды

Безусловно, тема будущего мебельной индустрии и зарождающихся трендов сегодня находится в фокусе пристального внимания как профессионального сообщества, так и взыскательных потребителей. В авангарде этих дискуссий — Виктор Соболевский: подлинный «единорог» мебельной индустрии, предприниматель и визионер, чья экстраординарная экспертиза в области дизайна и производства мебели получила заслуженное международное признание. Находясь на передовом крае отрасли, Виктор своими уникальными разработками и проектом EcoForm Modular System — удостоенным престижной премии Global Luminary Awards 2025 в номинации Innovation in Sustainable Furniture Design — буквально прорвал стену традиционных представлений об устойчивом дизайне, адаптивности и эффективности производства. Его подход вдохновляет, открывая новое направление для мебельной индустрии, где инновации сочетаются с экологической ответственностью, а технологичность — с человеческим масштабом. Виктор выступает своего рода локомотивом, за которым идут те, кто стремится не просто следовать трендам, а создавать их. Его путь — пример того, как личное видение, подкреплённое трудом и убеждением, способно менять отрасль изнутри.

Related video

– Виктор, ваш путь в мебельную индустрию не был прямым – он начался со строительства, где вы прошли все ступени от подсобника до прораба. Что послужило импульсом для столь радикальной смены сферы деятельности и как первоначальный опыт в строительстве повлиял на ваше уникальное видение мебельного производства?

– Истоки моего увлечения как строительством, так и столярным делом уходят в детство – к этому труду меня приобщил дед. После ПТУ я получил специальность электромонтёра и с 2003 года почти полтора десятилетия отдал строительной сфере, работая и в компаниях, и самостоятельно. За это время я прошёл путь от подсобника в киевской «Европа Буд» до бригадира электриков уже через год, а затем стал руководителем общестроительных работ в других организациях.

Со временем стала проявляться сильная аллергия на строительную пыль – именно это стало катализатором перехода в мебельную отрасль. Это более чистое и скрупулёзное ремесло всегда меня привлекало, и я почувствовал, что пришло время сделать шаг в этом направлении.

Опыт в строительстве закалил характер, научил сохранять «холодную голову» в любой ситуации и искать нестандартные решения. Эти качества стали крепким фундаментом для работы в мебельном производстве, где точность, внимание к деталям и умение просчитывать на несколько шагов вперёд играют ключевую роль.

– Ваш предпринимательский дух ярко проявился в стартапе Mebelshik.pro, который предлагал революционные сроки изготовления мебели на заказ – всего неделя. Расскажите об этом проекте и уникальной технологии, позволившей добиться такой эффективности.

– Mebelshik.pro стал моим настоящим детищем — квинтэссенцией многолетнего опыта и наблюдений. После работы начальником отдела качества в студии «Cappuccino», где я досконально изучил мебельную фурнитуру, включая системы Blum, и руководства мебельным производством в проекте Vitroom, я основал Mebelshik.pro в августе 2020 года.

Главной идеей было создание качественной корпусной мебели на заказ с максимально короткими сроками исполнения. Вместе с напарником-конструктором мы почти три года разрабатывали и совершенствовали уникальный модульный конструктив. Его суть — в простоте сборки и высокой универсальности, по принципу конструктора Lego. Вся мебель собиралась в цеху за один день и устанавливалась у клиента — тоже за один день.

Мы поставляли такую продукцию не только по Украине, но и за рубеж — в Европу и США. Там клиенты успешно собирали её самостоятельно, ориентируясь на наши чертежи и тщательно упакованные модули. Более того, даже моя девятилетняя дочь справлялась со сборкой — на моём YouTube-канале «Жизнь Мебельщика» есть видео, подтверждающее это.

Канал я создал ещё в 2017 году, и за это время он собрал почти 50 тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Там я делюсь опытом, обучаю производству и монтажу мебели, рассказываю о нюансах профессии. Технологию Mebelshik.pro, несмотря на многочисленные запросы, я не продаю — в неё вложены годы труда, проб и ошибок, и она остаётся частью моей профессиональной философии.

– Ваш инновационный поиск не остановился, и кульминацией стал проект «EcoForm Modular System», удостоенный престижной международной премии Global Luminary Awards 2025 в номинации «Innovation in Sustainable Furniture Design». В чем заключается философия и новаторство этого проекта, и какое значение для вас имеет это высокое признание?

– Победа в Global Luminary Awards стала для меня не просто наградой, а подтверждением того, что выбранный вектор развития — действительно актуален и способен изменить сам подход к производству мебели. EcoForm Modular System — мой ответ на глобальные вызовы перепотребления и экологической перегрузки.

Философия проекта заключается в создании адаптивных, персонализированных и долговечных мебельных решений из экологически чистых и переработанных материалов. Главное новаторство — в системности подхода: это и уникальная технология модульного соединения без клея, позволяющая легко собирать и разбирать изделия многократно, и лаконичный, функциональный дизайн, и внимание ко всему жизненному циклу продукта — от выбора сырья до экологичной утилизации.

Жюри отметило именно эту смелость — интегрировать принципы устойчивого развития в высокотехнологичный и при этом эстетичный продукт, способный реально снизить экологический след мебельной индустрии. Для меня это признание — огромная честь и одновременно мотивация двигаться дальше, расширяя границы ответственного и осознанного дизайна.

– На недавней выставке в Лас-Вегасе вы отмечали, что мебельный дизайн эволюционирует, тогда как технология фурнитуры достигла определенного плато зрелости. Как в эту парадигму вписывается «EcoForm», и какие векторы развития мебельной индустрии вы считаете наиболее перспективными в ближайшем будущем?

– Действительно, лидеры рынка фурнитуры — такие как Blum, Hettich, Häfele — уже создали механизмы настолько высокого уровня надёжности, функциональности и комфорта, что пространство для радикальных технологических прорывов в этой сфере становится всё более узким. Мы наблюдаем сдвиг в сторону системного подхода, новых материалов и улучшения пользовательского опыта.

Проект EcoForm как раз отражает эту эволюцию. Здесь инновация — не в конкретном механизме или винте, а в самой концепции: модульность, экологичность переработанных материалов,минимизация отходов и продуманный жизненный цикл изделия. Это переосмысление самой логики мебельного производства и потребления.

Если говорить о будущем, то, безусловно, главный вектор — устойчивое развитие (sustainability). Это уже не просто тренд, а жизненная необходимость. Современный потребитель становится всё более осознанным, делая выбор в пользу экологичных, адаптивных и долговечных решений.

Второй мощный вектор — глубокая персонализация. Возможность создавать уникальные пространства, отражающие индивидуальность, становится неотъемлемым ожиданием. Те, кто сможет быстро и качественно реализовывать подобные запросы, будут формировать лицо отрасли.

И третий — это интеллектуализация мебели. Интеграция с цифровыми экосистемами, «умные» функции, сенсоры, автоматизация — всё это уже наступает. Но важно, чтобы технологии не вытесняли эстетику и функциональность, а гармонично встраивались в повседневную жизнь.

– Ваша текущая деятельность в американской компании Ucon и планы по открытию собственного производства в США дают вам уникальную точку зрения на глобальные тенденции. Как вы оцениваете перспективы европейского подхода к дизайну и качеству на американском рынке, и какие вызовы и возможности это открывает для индустрии?

– Американский рынок обладает колоссальным потенциалом для европейской мебели — прежде всего благодаря высокому спросу на качество, дизайн и внимание к деталям. Работая в Ucon в должности Crew Leader, я занимаюсь внедрением европейских мебельных решений и ежедневно вижу живой отклик со стороны клиентов. Им импонирует европейский подход: продуманная конструкция, долговечные материалы, эстетическая выверенность.

В США ощущается определённый дефицит мебели того уровня качества, к которому привыкли в Европе. Это создаёт отличную возможность для производителей, способных предложить не просто продукт, а полноценное дизайнерское и технологическое решение — особенно в контексте устойчивого развития, как в случае с EcoForm Modular System.

Разумеется, есть и вызовы: логистика, сертификация, адаптация к местным нормам и привычкам потребителей, конкуренция с массовым сегментом. Но для компаний, которые привносят настоящее качество и инновации, эти вызовы скорее становятся этапами роста.

Я вижу своё профессиональное будущее здесь, в США. Планирую масштабировать опыт, накопленный в Украине, и создать здесь собственное производство, ориентированное на самые высокие стандарты — как по качеству, так и по экологичности. В этом смысле вдохновляет и государственная поддержка малого и среднего бизнеса в США — она действительно создаёт условия для реализации амбициозных проектов

– Виктор, ваш многогранный опыт и предпринимательская интуиция позволяют заглянуть за горизонт. Каким вы видите идеальный мебельный продукт через 5-10 лет, и какой совет вы бы дали молодым специалистам, стремящимся оставить свой след в этой динамичной индустрии?

– Идеальный мебельный продукт будущего — это гармония экологичности, адаптивности, технологичности и безупречной эстетики. Это мебель, которая не просто заполняет пространство, а взаимодействует с человеком: подстраивается под его образ жизни, меняющиеся потребности, возраст, ритм. Она служит долго, легко трансформируется и в итоге — без остатка перерабатывается.

Я вижу будущее за модульными системами, подобными EcoForm, — гибкими, функциональными, но при этом красивыми, продуманными и созданными с уважением к планете. Мебель должна быть не просто вещью, а частью экологичного и разумного образа жизни.

А тем, кто только начинает свой путь, я бы сказал: не бойтесь. Не бойтесь учиться, ошибаться, пробовать новое и выходить за рамки привычного. Всё начинается с практики и желания. Я сам когда-то начинал в строительстве, а мебельное дело осваивал с нуля, изучая техническую документацию, пробуя руками, и главное — с настоящим интересом.

Любите своё дело, будьте честны — прежде всего с собой и с клиентом. И тогда обязательно добьётесь результата. Наша индустрия нуждается в свежем взгляде, смелых решениях и людях, готовых менять правила игры.