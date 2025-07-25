Ведущие ИТ-компании объединились для создания AI-экосистемы в Украине: что решили на первой стратегической сессии

На первой стратегической сессии обсудили регулирование, образование и интеграцию AI в ключевые сектора экономики.

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1 июля состоялась первая стратегическая сессия AI-комитета Ассоциации IT Ukraine — новой экспертной платформы, объединяющей лидеров отрасли для развития искусственного интеллекта в Украине.

Среди участников — более 15 представителей ведущих компаний, в том числе AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также генеральный партнёр комитета — Favbet Tech .

В рамках стратегической сессии были рассмотрены следующие темы: GR и правовое регулирование — участники обсудили законодательные барьеры и стандарты ИИ; образование и развитие талантов в сфере ИИ.

Одной из ключевых тем стала интеграция AI в приоритетные направления IT-индустрии — участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные сектора экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания AI-комитета, отметил: «Цель комитета — переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия положила начало этому процессу».

В Ассоциации сообщили, что подобные сессии будут проходить на регулярной основе и вовлекать всё больше компаний. Помимо AI, в рамках IT Ukraine сейчас действуют еще четыре отраслевых комитета — EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнёром отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.