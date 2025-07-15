ОТП БАНК став партнером благодійного PopKorn Cars Show

Четвертий фестиваль PopKorn Cars Show, який відбувся у Львові 12 та 13 липня, став масштабною автомобільною та благодійною подією. На заході був представлений АТ «ОТП БАНК», який протягом багатьох років є експертом з кредитування купівлі авто в Україні та партнери Банку.

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Організатори фестивалю зібрали близько півтори сотні крутих та сучасних автівок, подивитися на які прибули як львів’яни, так і гості міста. Усі кошти з продажу квитків PopKorn Cars Show спрямує на допомогу захисникам України.

ОТП БАНК став фінансовим партнером автомобільного івенту, а менеджери Банку консультували відвідувачів стосовно програм кредитування. Поруч з локацією Банку розмістилися його друзі – представники «ДрукАрмії». Вони представляли гостям PopKorn Cars Show власну 3D-продукцію.

Раніше працівники ОТП БАНК за власний кошт придбали 16 3D принтерів та приєдналися до спільноти «ДрукАрмія». Щомісяця і Банк, і його команда, і клієнти роблять благодійні внески на закупівлю пластику.

Один із 3D принтерів працював просто на PopKorn Cars Show: у режимі реального часу він друкував сувеніри для гостей.

Працівники відділення Банку в м. Львів на знак пошани і вдячності подарували ще один 3D принтер одному з ветеранів, який нещодавно отримав протез ноги. Тепер він зможе особисто друкувати 3D моделі для своїх побратимів у себе вдома.