Андрей Чуклин, совладелец группы компаний Интеррыбфлот, является одним из ведущих экспертов в области современных технологий хранения пищи в Украине. Его подход к долговременному консервированию сочетает проверенные временем методы с инновационными решениями, позволяющими сохранять питательные свойства продуктов. Компания под руководством опытных специалистов внедряет технологии, которые меняют представление о возможностях пищевой промышленности.

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Вопрос длительного хранения пищи стал актуальным в современном мире, когда потребность в качественном питании сочетается с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности. Развитие технологий позволило создать методы, которые максимально сохраняют питательные свойства и вкус продуктов. От традиционного консервирования до инновационных вакуумных технологий — каждый метод имеет преимущества и специфику.

Наука о хранении продуктов базируется на понимании биохимических процессов, которые происходят в пище. Именно температура, влажность, доступ кислорода и микроорганизмы влияют на срок годности продуктов. Правильно выбранные методы консервации позволяют контролировать эти факторы и продлевать срок хранения пищи от нескольких месяцев до нескольких лет.

Интеррыбфлот: технологический прорыв в современном консервировании

Консервирование остается одной из самых эффективных технологий хранения, особенно для рыбных продуктов. Современные методы консервации значительно отличаются от традиционных и позволяют сохранять не только вкус, но и полезные вещества. Термическая обработка обеспечивает полную стерилизацию без использования искусственных консервантов.

Ярким примером инновационного подхода являются технологии, используемые в компании Интеррыбфлот для производства консервов ТМ "Аквамарин". "От момента подготовки до герметичного укупоривания банки должно проходить минимум времени, — подчеркивает Чуклин Андрей. — Это ключевой фактор сохранения вкуса рыбы и ее питательных свойств."

Современные автоклавы обеспечивают равномерный прогрев всего объема продукта при температуре 115-120°C. Такой режим термообработки гарантирует полную стерильность без разрушения полезных веществ. Система контроля качества HACCP позволяет мониторить каждый этап производства, от температуры обработки до герметичности упаковки.

Рыбные консервы в собственном соку сохраняют максимум естественного вкуса, консервы в масле имеют улучшенные вкусовые свойства благодаря правильно подобранной жировой основе, а томатные консервы сочетают пользу рыбы с дополнительными антиоксидантами из томатов.

Перспективы развития отрасли

Современное консервирование морепродуктов достигло технологического совершенства. Примером может служить современная технология переработки антарктического криля, которая сохраняет все свойства этого деликатного морепродукта. Как отмечает Григорий Луцай, соучредитель компании, такая технология является исключительной в Украине.

Использование высококачественной жести с пищевым покрытием предотвращает взаимодействие продукта с металлом и обеспечивает длительное хранение без потери вкусовых свойств. "Инновационные методы контроля температуры позволяют избежать перегрева отдельных участков продукта и сохранить однородную текстуру, — объясняет Луцай. — Это не консервирование, это настоящая наука сохранения пользы."

Энергосбережение в пищевой промышленности также имеет большое значение. "Мы инвестировали в самое современное оборудование и энергосберегающие технологии, — отмечает Андрей Чуклин. — предприятия используют замкнутые циклы водообеспечения и системы оборотного водоснабжения, что позволяет уменьшить потребление ресурсов на 40-90%". Продолжается полная модернизация отделений стерилизации с переходом на новые автоклавы.

Перспективы развития методов хранения пищи связаны с использованием нанотехнологий, умных упаковок с индикаторами свежести и биоконсервантов природного происхождения. Эти технологии позволят еще больше продлить сроки хранения продуктов при сохранении их высокого качества и питательной ценности, обеспечивая потребителей здоровой и вкусной пищей в течение длительного периода.