Tolkовые партнерства: "Вилия" — история семейного бизнеса, ставшего лидером агросектора Волыни

Клиенты Группы компаний Tolk — это партнеры, которые вместе со своим энергопоставщиком работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надёжное электроснабжение, а её клиенты — крупный, средний и малый бизнес — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнерство основано на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды наибольших испытаний.

Сегодняшний рассказ — о Группе компаний ТМ "ВИЛИЯ" — крупнейшем в западном регионе Украины интегрированном агропромышленном комплексе.

«Tolkовое партнерство» в Луцке

Группа компаний ТМ “ВИЛИЯ” объединяет ряд предприятий западных областей Украины, успешно работающих в различных сферах агропроизводства и животноводства. На аграрном рынке более известна материнская компания “ВОЛЫНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ”, начавшая деятельность в 2001 году.

Наша рубрика «Tolkовые партнерства» приехала в Луцк — в гости к Ирине и Евгению Дудке, супружеской паре и основателям бренда «Вилия». Они поделились своей историей, ценностями, стратегией роста, вкладом в победу Украины и мечтами о будущем.

Александра Новикова, Евгений Дудка, Ирина Дудка

Всё началось с желания

«Мы были голодными к жизни», — вспоминает Евгений.

Компания «Вилия» выросла из малого бизнеса студенческих лет — супруги торговали отрубями, объезжая сёла. Шаг за шагом дело превратилось в фирму, а затем — в группу компаний.

Евгений Дудка, основатель ГК ТМ "Вилия"

Управление масштабом: вызов самому себе

«Самое сложное — не подвести людей, которые в тебя поверили».

Евгений считает, что эффективное управление возможно только при толковой организации (во всех смыслах этого слова). Но настоящий вызов — это удержать темп и сохранить доверие команды.

Материнская компания "ВОЛЫНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" начала деятельность в 2001 году

Свет после тьмы: путь через кризис

«В 2008 году мы были на грани банкротства. Но не сдались — вышли на экспорт».

Кризис 2008 года стал точкой роста. Команда сплотилась, согласилась на временное снижение зарплат, но позже получила и компенсации, и годовые бонусы. Именно тогда компания увидела «свет в конце туннеля» и сделала рывок вперёд.

Философия реинвестирования и прозрачного роста

В «Вилии» действует четкая финансовая формула:

30% чистой прибыли — обратно в то направление, которое её сгенерировало;

20% — в резервный фонд;

30% — на новые проекты;

10% — домой;

10% — на армию (по факту — больше).

Ирина Береснева, Ирина Дудка, Евгений Дудка, Александр Попов, Александра Новикова

139 сотрудников на фронте: как компания поддерживает своих

«Мы каждый квартал ездим на фронт, передаем персональные посылки, поддерживаем семьи».

На данный момент 139 работников «Вилии» мобилизованы. Компания заботится об их поддержке, адаптации после демобилизации и чтит память четырех погибших.

Бизнес во время войны: новая логистика, новые смыслы

«В условиях отсутствия логистики через Чёрное море — построили собственный терминал».

Война не остановила, а изменила подходы. «Вилия» развивает альтернативную логистику, сохраняет рабочие места и помогает армии. С 2014 года действует фонд «Волынь-2014», основанный на базе бизнес-клуба.

Эффективное управление возможно только при толковой организации, — Евгений Дудка

Ирина: в центре компании — любовь и уважение

«Мы вложили в бренд не только имена детей, но и частичку души».

Название «Вилия» — это сочетание имён детей основателей: Виталий и Лилия. Ирина говорит, что самое сложное в бизнесе — найти команду, разделяющую твои ценности. В компании действуют социальные программы: стипендии для школьников, проект «Николай заглянет к каждому», поддержка общин, аграрная профориентация.

Александра Новикова, основательница Novikova Agency и Ирина Дудка, руководитель департамента внешних и внутренних коммуникаций ГК ТМ "Вилия"

Партнёрство и энергия: общие ценности и новые вызовы

«Партнерство — это когда мыслишь одинаково. Это совместное движение вперед».

Ирина мечтает, чтобы «Вилия» вошла в список лучших работодателей по версии Forbes. В будущем она видит компанию живой, динамичной, стабильной — и с большим сердцем.

Что стоит запомнить?

«Украина — это страна уникальных возможностей. Аграрный сектор — это круто. И ещё — не забудьте посеять».

Супруги Евгений и Ирина вдохновляют своим примером — семейная опора, любовь к людям, предпринимательский ум и вера в Украину. «Вилия» — это не просто бизнес. Это — миссия.