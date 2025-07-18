Зростання бізнесу без шкоди довкіллю: Mars оприлюднила звіт сталого розвитку за 2024 рік

Компанія Mars оприлюднила Звіт «Сталий розвиток через покоління» за 2024 рік, у якому зафіксовано зменшення абсолютних викидів парникових газів на 1,9% за минулий рік - і на 16, 4% порівняно з 2015 роком. За цей же період річні продажі зросли на 69% — до $55 мільярдів, що свідчить про поступове відокремлення економічного зростання від вуглецевого сліду.

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Важливою частиною цього прогресу стали партнерства компанії у сільському господарстві. У 2024 році Mars розширила мережу програм, спрямованих на підтримку фермерів та впровадження кліматично стійких практик. На сьогодні у 29 країнах світу реалізується понад 60 проєктів, спрямованих на підвищення стійкості сільського господарства — зокрема, через адаптацію до кліматичних викликів, відновлення ґрунтів та зменшення залежності від викопного палива. Компанія працює з локальними партнерами, допомагаючи зменшити вразливість агросектору до посух, повеней та шкідників, водночас підтримуючи довгострокову родючість земель та стабільність доходів сільськогосподарських громад.

Паралельно компанія започаткувала новий механізм підтримки інновацій у сфері сталого розвитку — Інвестиційний фонд сталого розвитку Mars (MSIF) з капіталом до $250 мільйонів. Кошти будуть спрямовуватись як через інвестиційні платформи, так і напряму — у проєкти, що допомагають зменшити вуглецевий слід. Три основні напрямки: передові сільськогосподарські технології, що скорочують викиди парникових газів; інноваційні інгредієнти та сировина з нижчим вуглецевим слідом; а також пакування нового покоління — перероблюване, компостоване та екологічне, як альтернатива пластику. Ініціатива є продовженням довгострокового плану Mars щодо інтеграції принципів сталого розвитку в бізнес-модель компанії.

«Я радий бачити, як ми послідовно відокремлюємо зростання бізнесу від нашого вуглецевого сліду, інвестуючи в інновації та підтримку стартапів, що створюють нові рішення для викликів сталого розвитку. Це допомагає нам зменшити вплив екологічних ризиків та водночас перетворити його на конкурентну перевагу. На цьому шляху будуть труднощі — і ми готові їх визнавати, залишаючись зосередженими на прогресі та розвитку бізнесу», — зазначає Пол Вайраух, президент Mars, Incorporated.

Серед прикладів таких ініціатив — проєкти, що вже впроваджуються у співпраці з місцевими громадами та фермерами. В Індії , наприклад, реалізація програми Shubh Mint, яку з 2017 року підтримує корпорація Mars дозволила майже вдвічі збільшити доходи 24 000 фермерських родин.

Інші ініціативи стосуються ефективнішого використання води. У межах пілотної програми KIND Almond Acres компанія впровадила підземне зрошення, що вже показало зменшення споживання води на 17%. У Таїланді, в межах програми зі сталого вирощування ароматичного рису (SARI), вдалося не просто скоротити водозабір більш ніж удвічі, а й підвищити врожайність до 43%.

Ще один напрям — зменшення викидів у ланцюгах постачання. Mars інвестувала $47 мільйонів у програму Moo’ving Dairy Forward, яка спрямована на скорочення викидів парникових газів у молочній галузі. У сфері вирощування какао діє проєкт RESTORE, що поєднує підтримку місцевих фермерів із заходами з відновлення лісів для довгострокового та відповідального управління природними ресурсами.

Ще одним елементом екологічної трансформації стали внутрішні зміни в підході до ведення бізнесу. У 2024 році Mars розширила систему довгострокової мотивації керівників: якщо раніше екологічні показники охоплювали лише топ менеджмент, то тепер скорочення викидів парникових газів є частиною оцінки ефективності для близько 2000 керівників по всій компанії. Таким чином, кліматичні цілі стали не лише публічним зобов’язанням, а й конкретним орієнтиром у щоденних бізнес-рішеннях на різних рівнях.

«Ми прагнемо не лише до амбітних цілей у далекій перспективі, а й до реальних змін уже сьогодні. Для цього цілі впливу на суспільство мають бути інтегровані у процес ухвалення бізнес-рішень. А щоб рухатися вперед, потрібні системні зміни в ланцюгах постачання — за участі урядів, бізнесу та фермерів. Ми усвідомлюємо, що самотужки цього не досягнемо, тож відкриті до партнерства, адже лише спільні зусилля дадуть масштабний результат», — переконаний Аластер Чайлд, головний директор зі сталого розвитку Mars, Incorporated.