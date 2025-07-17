Дмитро Вержиковський: "У преміум-сегменті стандартні рішення масового ринку не працюють"

Міжнародний експерт у галузі digital-маркетингу для преміум-сегменту Дмитро Вержиковський входить до невеликого відсотка лідерів у цифровому маркетингу і є одним із небагатьох українців, кого в 2025 році відзначили на ECDMA Global Awards. Нагороду він отримав за проривні підходи у галузі. Його членству в Ukrainian Marketing Association передували виняткові досягнення, підтверджені експертами.

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Дмитра Вержиковського знають як сертифікованого фахівця Google Digital Academy, керівника стратегічних digital‑проєктів у сфері luxury‑брендів, активного популяризатора технологій AI, VR/AR у маркетингу. У цьому інтерв’ю говоримо про те, як просувати бренди преміум-сегменту і чому доповнена реальність сьогодні легко перетворює користувачів на амбасадорів luxury-брендів.

— Як нині змінюється підхід до digital-маркетингу люкс-брендів для збільшення продажів?

— У digital немає дрібниць. А в преміум-сегменті не варто використовувати стандартні рішення, які працюють для масового ринку. Ці дві ключові особливості й формують підхід до digital-маркетингу люкс-брендів для збільшення продажів. Кожен аспект – від структури сайту до роботи з контентом, – впливає на підсумковий результат. Але за умови фахового підходу результат обов’язково відзначиться якісними показниками і зможемо отримати зростання трафіку навіть до 500%.

Завдання digital-маркетологів нині - розробляти індивідуальні стратегії, орієнтовані на конкретні особливості цільової аудиторії. Приміром, одним із важливих аспектів є створення «преміальної цифрової архітектури».

Серед власників люксових марок є хибна думка, що їхня аудиторія не шукає товари та послуги в інтернеті. Це не так. Інше питання, що присутність luxury-бренду в інтернеті вимагає виняткових підходів.

Я працював над впровадженням міжнародної SEO-архітектури для п’яти люксових брендів, і цей підхід став новаторським у галузі.

— Які найважливіші відмінності у просуванні luxury-сегменту порівняно з масмаркетом можемо окреслити?

Спираючись на досвід роботи з такими брендами як Solomia Home Furniture, Modenese Gastone, Antonovich Design, хочу наголосити, що у цифровому просторі важливо зберегти відчуття преміальності. За 13 років роботи з преміум-брендами вдалося розробити підхід, який дозволяє збільшити продаж у кілька разів, зберігаючи і посилюючи преміальний імідж компанії.

Серед відмінностей можемо виділити точність таргетингу замість масового охоплення, увагу на особливості технічної оптимізації, індивідуальну комплексну систему оцінки якості лідів.

Часто преміум-бренди не можуть пробитися в топ пошукової видачі, попри вкладені великі бюджети й маркетингові стратегії. Як правило, причина тут не у високій конкуренції, а в структур сайту, якості контенту й правильному налаштуванні пошукового просування.

Згідно з моєю методологією, структура сайту має бути побудована таким чином, щоб головні сторінки ставали центром впливу та посилювали позиції бренду. Наступний важливий момент - авторитетна цифрова присутність. Тобто, потрібні якісні та ексклюзивні публікації на авторитетних платформах, що зміцнюють репутацію бренду.

Для досягнення високих позицій у пошукових системах вдалося розробити систему тестування, яка дозволяє збільшити клікабельність утричі порівняно із середнім показником. Ця стратегія допомогла значно покращити видимість брендів у пошукових системах, а також підвищити конверсії та залучення аудиторії.

Як результат, органічний трафік люксових брендів Solomia Home, Antonovich Design та Modenese Gastone зріс на 200-300%. Завдяки комплексним SEO-стратегіям генерації органічних лідів сягнули $1,2 млн щорічно.

— Ви стали переможцем ECDMA Global Awards 2025 за вагомий внесок у цифровий маркетинг. Які саме рішення або кейси стали вирішальними у цій перемозі?

— Я отримав золоту нагороду в категорії «Best SEO Professional» на ECDMA Global Awards 2025. Її вручили за трансформацію онлайн-присутності люксового бренду Solomia Home, який досяг ТОП-5 позицій у секторі дизайну інтер’єрів в Дубаї.

На підтвердження своєї виняткової репутації Solomia Home, розташована в Dubai Mall Zabeel, отримала International Property Awards 2025 за шоурум Versace Home. Нагорода була присуджена міжнародним журі, яке складалося із більш як 80-ти експертів галузі, й захід широко висвітлювався у всесвітніх медіа.

Можу зазначити, що це насправді важлива і ретельна робота, бо мені також довелося стати членом журі ECDMA Global Awards 2025, де я оцінював понад 350 заявок у сфері цифрового маркетингу та e-commerce із більш як 30-ти країн. Процес був прозорим, на основі багаторівневих оцінок, тож конфлікту інтересів не було.

— Ви активно впроваджуєте інновації у SEO та VR/AR у маркетингові кампанії. Посилаючись на ваші дослідження, можете окреслити, як працюють ці технології?

— Інтеграція віртуальної та доповненої реальності в digital-маркетинг luxury-сегмента стає важливим інструментом для створення інноваційних та персоналізованих вражень для споживачів. Ці технології дають змогу luxury-брендам залучати клієнтів через віртуальні примірки, інтерактивні шоуруми та події, що значно підвищує залученість і лояльність до бренду. Це стало темою моїх публікацій, де я пишу про власний внесок у цифровий маркетинг, зокрема інновації у SEO та VR/AR.

Про це я детально описую в публікації «Інтеграція віртуальної та доповненої реальності в цифровий маркетинг люксового сегменту» у виданні Business Navigator, ділюся із журналістами MMR.ua у статті «Секрети цифрового успіху: як просувати люксові бренди за допомогою SEO та PPC», а також у текстах «Вплив Instagram на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні» на Pacific Business Review (International) та «Експерт пояснює, як люксові бренди можуть змінити підхід до цифрового маркетингу» на nur.kz.

Як змінюватиметься підхід до digital‑оптимізації та управління кампаніями?

Digital‑оптимізація та VR/AR-інновації у маркетингових кампаніях відкривають нові можливості для їх глобалізації і забезпечення емоційного зв’язку з покупцями.

Утім, успішне використання цих інструментів залежить від правильного стратегічного підходу й чіткої адаптації технологій до потреб сучасного споживача luxury-сегмента. І певна річ, від професійності команди маркетологів.

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