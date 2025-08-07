Новые компании и фокус на ИИ: как прошли Общие сборы IT Ukraine

Related video

3 июля в Киеве состоялись Общие сборы Ассоциации IT Ukraine — закрытое мероприятие для участников крупнейшего национального объединения IT-бизнеса страны. В событии приняли участие руководители ведущих компаний-членов ассоциации, партнеры, основатели, а также представители экспертной среды. Favbet Tech выступила партнером встречи.

Мероприятие открыли приветственными речами президент Ассоциации IT Ukraine и сооснователь SoftServe Тарас Кицмей, начальник департамента маркетинга UKRSIBBANK BNP Paribas Group Марьян Хомин и маркетинг-менеджер Mercedes-Benz Ukraine Алексей Логинов.

В рамках встречи официально были приняты 23 новые компании в состав Ассоциации, а также подведены предварительные итоги работы организации в первой половине 2025 года — от развития отраслевой экосистемы и продвижения бренда Украины за рубежом до усиления экспертизы комитетов.

Favbet Tech — участник Ассоциации IT Ukraine с 2022 года. Компания системно поддерживает отраслевые мероприятия, а также является соинициатором создания AI-комитета Ассоциации — экспертной платформы для развития искусственного интеллекта в Украине. В июле Favbet Tech также приняла участие в первой стратегической сессии AI-комитета, посвященной разработке дорожной карты для AI-направления.

«Общие сборы IT Ukraine — хороший индикатор состояния технологического рынка страны. Приятно видеть, что даже на фоне современных вызовов Ассоциация продолжает расти и запускать новые проекты для консолидации отрасли», — отметил CEO Favbet Tech Артем Скрипник.