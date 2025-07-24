Виктория Перебийнис о важности обучения и повышения квалификации для флористов

В эфемерном и высококонкурентном мире флористики, где эстетическое чутье должно гармонично сочетаться с деловой хваткой, немногие достигают подлинного мастерства и устойчивого успеха. Виктория Перебийнис – одна из таких фигур. Ее профессиональный путь, начавшийся в Украине в разгар глобальных вызовов и ныне продолжающийся на динамичном рынке США, является свидетельством не только выдающихся способностей в бизнесе и флористическом искусстве, но и глубокого понимания необходимости постоянного обучения и совершенствования навыков. Сегодня мы беседуем с госпожой Перебийнис о значении квалификации и непрерывного развития для современных флористов.

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Госпожа Перебийнис, ваш приход в мир профессиональной флористики в 2021 году совпал с периодом значительной глобальной неопределенности. Что послужило импульсом для старта вашего бизнеса именно тогда, и как необходимость обучения проявила себя на самых ранних этапах вашей карьеры?

– Мой путь во флористику действительно начался в 2021 году с открытия бизнеса в Украине. Любовь к цветам – их яркости, ароматам, способности дарить радость – сопровождала меня с детства, и мечта заниматься этим профессионально давно витала в воздухе. Старт пришелся на пандемию ковида, что, безусловно, создало особые условия. Однако этот непростой период стал для меня и временем интенсивного развития. Мне удалось не только запустить и развивать свое дело, но и активно повышать квалификацию через онлайн-курсы, изучая новые техники и подходы. Это позволило адаптироваться к новым реалиям и продолжать радовать людей цветами, несмотря на всеобщую неопределенность. Я горжусь тем, что смогла найти возможности для роста даже в таких обстоятельствах.

Опыт работы в Украине, несомненно, закалил вас, научив работать в условиях нестабильности. Вы упоминали о привлечении сотен клиентов и организации десятков мероприятий. Как этот период сформировал вашу бизнес-философию и подчеркнул необходимость компетенций, выходящих за рамки чистого флористического мастерства?

– Работа в Украине предоставила уникальный опыт адаптации к быстрым изменениям и кризисным ситуациям. За первый год мне удалось сформировать базу из более чем 500 постоянных клиентов и успешно оформить свыше 30 мероприятий, включая свадьбы и корпоративные торжества. Это научило меня тому, что в условиях высокой конкуренции недостаточно просто предлагать качественный продукт. Необходимо создавать глубокую эмоциональную связь с клиентом, понимать его потребности на ином уровне. Именно тогда пришло осознание, что успех требует не только артистизма, но и развитых навыков управления, маркетинга и коммуникации. Этот опыт укрепил мое желание развиваться дальше и выходить на международный уровень.

Переезд в США и запуск нового флористического предприятия – это смелый стратегический шаг. Опираясь на ваш украинский опыт, особенно в части цифровых продаж, где вы добились 150% роста за полгода, какие основополагающие принципы вы закладываете в основу вашего бизнеса в Калифорнии?

– Да, успешный опыт в Украине, включая запуск онлайн-магазина, который продемонстрировал яркий и впечатляющий рост, придал мне уверенности в значимости цифровых инструментов. Он научил меня управлять бизнесом в конкурентной среде и выстраивать те самые эмоциональные связи с клиентами. Эти уроки стали фундаментом моего подхода к американскому рынку. В Калифорнии я уже наладила сотрудничество с местными поставщиками и провела несколько флористических мастер-классов, что помогло установить контакты и заявить о себе. Моя цель – создать уникальный сервис, охватывающий не только доставку цветов, но и комплексную организацию мероприятий. Мы активно работаем над запуском веб-сайта и уже заключили контракт с маркетинговой платформой для продвижения бизнеса на новом качественном уровне.

Калифорнийский рынок флористики известен своей насыщенностью. Вы делаете ставку на качественный маркетинг и уникальный клиентский подход. Насколько важным в вашей стратегии дифференциации является непрерывное освоение новых знаний и навыков?

– Конкуренция здесь действительно высока, и непрерывное развитие – это не опция, а необходимость. Качественный маркетинг и уникальный подход – основа. Мы планируем использовать различные стратегии, включая коллаборации, например, с салонами красоты, как мы уже делали к Международному женскому дню. Это была успешная акция: клиенты салона получали комплиментарные мини-букеты с моей визиткой, что повысило лояльность к салону и привлекло внимание к моим услугам. Параллельно мы будем создавать качественный контент для соцсетей. Я также намерена постоянно совершенствовать свои флористические навыки, изучая новые стили, такие как популярная сейчас корейская флористика, и планирую проходить дополнительное обучение как в СНГ, так и в Америке. Это позволит привнести в мой бизнес уникальные черты и оставаться актуальной.

Вы обладаете выраженным предпринимательским чутьем и подчеркиваете важность бизнес-компетенций наравне с творческим талантом. Не могли бы вы подробнее остановиться на тех конкретных навыках, которые, по вашему мнению, требуют постоянного совершенствования для эффективного лидерства в этой индустрии?

– Предпринимательская жилка была у меня всегда, с детских лет мне нравилось создавать и организовывать. Но идея – это лишь часть успеха. Ее реализация требует комплексного подхода. Эффективные коммуникативные способности необходимы для выстраивания доверительных отношений с клиентами, партнерами и командой. Умение четко структурировать рабочие процессы оптимизирует ресурсы и повышает продуктивность. Делегирование позволяет мне как руководителю фокусироваться на стратегических задачах. И, конечно, маркетинг. Без него даже самый лучший продукт рискует остаться незамеченным. Мой украинский опыт, где активные маркетинговые стратегии позволили увеличить клиентскую базу на 150% за полгода и успешно провести три десятка мероприятий, подтверждает: грамотный маркетинг способен кардинально изменить траекторию бизнеса. Все эти навыки требуют постоянной практики и развития.

Ваши долгосрочные амбиции включают открытие сети магазинов и создание собственной флористической академии. Что стоит за этим желанием не только расширять бизнес, но и формировать образовательное наследие? Как это отражает ваше видение будущего профессиональной флористики?

– Через пять лет я действительно вижу себя владелицей нескольких магазинов в разных штатах. Но не менее важна для меня идея создания флористической академии. Это будет не просто бизнес-проект, а платформа для обмена опытом, знаниями, для воспитания нового поколения флористов, разделяющих мои ценности качества и профессионализма. Я верю, что будущее индустрии – за высококвалифицированными специалистами, которые постоянно развиваются. Академия станет моим вкладом в это будущее, местом, где я смогу передать все, что узнала сама, и продолжить учиться вместе со своими студентами.

Исходя из вашего многогранного опыта, какой главный совет вы бы дали начинающим флористам, которые стремятся не просто войти в профессию, но и занять в ней заметное место и добиться успеха на современном рынке?

– Мой главный совет – не бояться искать свой уникальный стиль и экспериментировать. Флористика – это не только о цветах как материале, но и о вашем видении, о том, как вы их преподносите. Уделяйте огромное внимание маркетингу и выстраиванию отношений с клиентами. Создавайте уникальные предложения, которые будут отражать вашу индивидуальность. Не бойтесь выделяться на фоне других. И самое основное – верьте в себя, в свои силы и идеи. Успех приходит к тем, кто сочетает талант с упорным трудом и готовностью постоянно учиться и развиваться.