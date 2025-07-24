Георгий Дубовий: Уроки лидерства и управления в международной бизнес-среде

В сегодняшнем интервью мы обсуждаем фундаментальные аспекты лидерства и управления в глобальном бизнес-контексте. Нашим собеседником стал Георгий Дубовий – экстраординарный бизнес-девелопер стартапов и талантливый стратег, достигший вершины индустрии. Его карьера – это пример того, как пробить брешь в стене консервативных подходов, успешно запуская стартапы в совершенно разных отраслях, от логистики до наукоемких биотехнологий. Являясь подлинным гуру своего дела, он демонстрирует лидерство, которое получило мировое признание, что подтверждают его недавние победы в престижных международных премиях. Сегодня Георгий Дубовий находится в топе мировых экспертов в области развития международных стартапов, и его опыт представляет собой огромную ценность.

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Ваша карьера – это впечатляющий путь через самые разные индустрии: от дистрибуции люксовых брендов и международной логистики до сложных биотехнологических стартапов. Какие универсальные принципы управления позволяют Вам с нуля создавать успешные компании, невзирая на специфику отрасли?

Спасибо. В основе моего подхода лежит убеждение, что фундаментальные законы построения успешного бизнеса универсальны и не зависят от конкретной индустрии. Секрет заключается в способности формировать эффективные организационные структуры и применять системный подход к решению задач. Мой опыт доказывает, что независимо от того, управляете ли вы логистической компанией или запускаете инновационное производство, основа всегда одна: четкая стратегия, строгий финансовый контроль и сильная команда. Мне в этом помогает уникальный синтез навыков. Образование инженера-электрофизика научило меня стратегическому мышлению и умению разбираться в сложных технических процессах. А квалификация главного бухгалтера обеспечивает финансовую дисциплину. Такой дуализм позволяет видеть картину целиком: от технической осуществимости идеи до ее финансовой рентабельности. Именно эта комбинация дает возможность превращать смелые концепции в работающие и масштабируемые компании, выявляя неочевидные рыночные возможности.

Ваши достижения недавно получили высочайшее мировое признание – победы в престижных премиях Global 1000 Award и Glonary Awards. Как такой уровень международного признания влияет на Вашу работу и восприятие Ваших проектов?

Это, безусловно, большая честь. Победа в Global 1000 Award 2025 в категории «Лидерство в бизнесе» в рамках специально учрежденной номинации «За новаторский вклад в развитие международных стартапов» стала важным подтверждением правильности выбранной стратегии. Жюри особо отметило мою способность применять фундаментальные бизнес-принципы для построения успешных компаний в абсолютно разных сферах. Не менее значимой стала и победа в Global Luminary Awards Business Leaders 2025 в категории «Выдающиеся достижения в области международного бизнес-лидерства и развития». Эта награда была присуждена в том числе за успешную разработку и внедрение инновационного биотехнологического проекта. Для меня эти награды – не просто личные достижения. Это, прежде всего, признание заслуг моих команд и подтверждение того, что наши проекты обладают глобальной значимостью. Такое признание открывает новые двери для международных партнерств и инвестиций, укрепляя доверие к нашим инициативам на мировом рынке.

Ваш переход от сервисных компаний к созданию наукоемких стартапов в сфере R&D, подобных проекту в DGF Group, выглядит особенно впечатляюще. Что послужило причиной такого стратегического поворота и в чем состоят особые вызовы управления инновациями – от научной идеи до полномасштабной рыночной реализации?

Этот переход был продиктован стремлением осваивать новые, более сложные и наукоемкие области. Рынок постоянно меняется, и настоящий лидер должен не только следовать трендам, но и предвосхищать их. Проект в DGF Group, начатый в 2018 году и связанный с исследованиями и разработкой в области биотехнологий, стал именно таким вызовом. Мы создали технологию и производственные линии для экстракции масел из растительного и животного сырья. Основная сложность в управлении подобными проектами – это необходимость сочетать предпринимательскую интуицию с глубокими техническими компетенциями. Одно дело – управлять устоявшимися процессами в логистике, и совсем другое – вести проект, где весь цикл, от научной разработки (R&D) до коммерциализации, нужно выстраивать с нуля. Это требует не только стратегического видения, но и способности управлять сложными операционными цепочками, интегрируя научные исследования, производство и международную логистику в единую эффективную систему. Это доказывает, что успешный лидер не должен ограничиваться одной нишей.

За Вашими плечами опыт управления командами численностью более 100 человек в разных странах и культурах. Какова Ваша философия построения и мотивации высокоэффективной международной команды, особенно при работе над сложными инновационными проектами?

Моя философия основывается на нескольких столпах. Прежде всего, это четкое определение общей бизнес-стратегии – каждый сотрудник должен понимать, куда мы движемся и какова его роль в этом движении. Я всегда осуществляю непосредственное управление операционной деятельностью, чтобы держать руку на пульсе.

Далее, необходимы эффективные системы управления и контроля, будь то финансовая политика или отчетность на уровне регионов. Это создает прозрачность и дисциплину. Однако контроль без мотивации не работает. Важно создавать корпоративную культуру, которая способствует росту, и внедрять системы поощрения для персонала. Обладая более чем 20-летним опытом управления, я пришел к выводу, что сильная команда – это коллектив, где лидер не просто отдает приказы, а вдохновляет своим видением и способностью вести за собой.

Члены жюри Global 1000 Award отметили, что именно такие предприниматели, как Вы, «формируют современную экономику». Как Вы оцениваете назначение международных стартапов в глобальном экономическом ландшафте и какое наследие Вы стремитесь создать своими проектами?

Я полностью разделяю мнение жюри. Международные стартапы – это катализатор экономического прогресса. Они стимулируют конкуренцию, способствуют внедрению инноваций и повышают эффективность рынков. Создание новых компаний приводит к появлению новых рабочих мест и содействует экономическому росту. Мое видение выходит за рамки отдельных компаний. Я стремлюсь создать и отладить эффективную модель интеграции R&D и международного бизнеса, где инновации становятся главным драйвером роста и конкурентного преимущества на глобальном уровне. Модель, где глубокие технические знания синергетически усиливаются за счет сильной операционной базы и понимания международных рынков, может стать прецедентом для других компаний, стремящихся к коммерциализации научных разработок. Мое наследие, как я его вижу, – это не просто ряд успешных бизнесов, а вклад в формирование более инновационной и глобально конкурентной бизнес-среды, вдохновляющий пример для предпринимателей по всему миру.