Коньяк, бренди, арманьяк, дивин. Что выбрать (и почему коньяк Adjari — хороший способ не ошибиться)
На полке — десятки бутылок: коньяк, бренди, арманьяк, дивин, а еще загадочные "коньячные напитки". Цены — от 150 до 5000 гривен. Все выглядят похоже, цвета янтарные, а названия — непонятные. Как разобраться, что именно вы пьете и что из этого действительно достойно внимания?
Раскладываем по полочкам простым языком.
Коньяк — классика из Франции (и не только)
Коньяк — это виноградный дистиллят, рожденный во французском регионе Cognac по строгой технологии: двойная перегонка, выдержка в дубовых бочках не менее 2,5 лет, использование только определенных сортов винограда.
В Украине существует отдельный термин — "коньяк Украины", который соответствует классической технологии, но из отечественного сырья.
Пример: Adjari 5* — украинский коньяк, изготовленный из спиртов двойной перегонки, выдержанных в дубовых бочках не менее 5 лет. По вкусу — мягкий, фруктовый, с нотами дуба и карамели.
Бренди — это не коньяк, но почти
Бренди — это более широкое понятие. Это любой алкогольный напиток, полученный путем перегонки виноградного (или другого фруктового) вина.
Не каждый бренди — коньяк, но каждый коньяк — бренди. Бренди может изготавливаться в Испании, Италии, США, Грузии и тому подобное. Часто он имеет более мягкий контроль качества и более широкую вариативность вкуса.
Если вы хотите более легкий, доступный напиток без претензий на статус — бренди будет хорошим вариантом. Но по сложности и глубине вкуса коньяк все же выигрывает.
Арманьяк — "старший брат" коньяка
Арманьяк — это виноградный дистиллят с юго-запада Франции. А "старший брат", потому что возник раньше коньяка.
И вот его отличия:
- Арманьяк перегоняется один раз (а не дважды)
- Имеет более насыщенный, землистый, "мужественный" характер
- Часто выдерживается дольше и раскрывается сильнее в аромате
Это менее узнаваемый, но более сложный напиток — для ценителей. Да и стоит соответственно.
Дивин — молдавская гордость
Дивин — это молдавский вариант коньяка. Технология аналогичная, но сырье и стиль — локальные.
Многие дивины имеют мягкое, сладковатое послевкусие, иногда с ароматизаторами.
И... "Коньячный напиток" — это не коньяк вообще
Отдельная категория, которая появилась на полках недавно — так называемые "коньячные напитки". Это маркетинговое название для продуктов, которые имеют мало общего с настоящим коньяком.
Что на самом деле в бутылке:
- Этиловый спирт (часто не коньячный)
- Синтетические ароматизаторы "под коньяк"
- Карамель для цвета
- Сахарные сиропы для мягкости
- Минимальное количество настоящего коньячного спирта (или вообще без него)
Такие напитки стоят дешево, но от настоящего коньяка в них нет ничего, кроме цвета.
Как распознать: На этикетке будет написано именно "коньячный напиток", а не "коньяк". Цена подозрительно низкая для "коньяка". В составе — длинный список ароматизаторов и добавок.
Что же тогда выбрать?
Вкус — дело индивидуальное. Но если вам хочется действительно насладиться благородным напитком — украинский бренд Adjari станет отличным выбором: классическая рецептура, дубовые бочки, настоящий коньячный спирт, приятное послевкусие и прозрачная цена.
Чтобы не ошибиться на старте, выбирайте то, что сочетает качество, технологию и честность в цене. Избегайте "коньячных напитков" — это просто маркетинговый ход для продажи дешевого алкоголя под видом коньяка.
В этом плане коньяк Adjari — уверенная позиция для тех, кто хочет потреблять качественный и вкусный напиток, а не суррогат с ароматизаторами.
Коньяк Adjari — моя награда!
Официальный сайт — http://adjari.com.ua
Инстаграм — https://www.instagram.com/adjari_cognac/
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