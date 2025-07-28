Коньяк, бренди, арманьяк, дивин. Что выбрать (и почему коньяк Adjari — хороший способ не ошибиться)

На полке — десятки бутылок: коньяк, бренди, арманьяк, дивин, а еще загадочные "коньячные напитки". Цены — от 150 до 5000 гривен. Все выглядят похоже, цвета янтарные, а названия — непонятные. Как разобраться, что именно вы пьете и что из этого действительно достойно внимания? Раскладываем по полочкам простым языком.

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Коньяк — классика из Франции (и не только)

Коньяк — это виноградный дистиллят, рожденный во французском регионе Cognac по строгой технологии: двойная перегонка, выдержка в дубовых бочках не менее 2,5 лет, использование только определенных сортов винограда.

В Украине существует отдельный термин — "коньяк Украины", который соответствует классической технологии, но из отечественного сырья.

Пример: Adjari 5* — украинский коньяк, изготовленный из спиртов двойной перегонки, выдержанных в дубовых бочках не менее 5 лет. По вкусу — мягкий, фруктовый, с нотами дуба и карамели.

Бренди — это не коньяк, но почти

Бренди — это более широкое понятие. Это любой алкогольный напиток, полученный путем перегонки виноградного (или другого фруктового) вина.

Не каждый бренди — коньяк, но каждый коньяк — бренди. Бренди может изготавливаться в Испании, Италии, США, Грузии и тому подобное. Часто он имеет более мягкий контроль качества и более широкую вариативность вкуса.

Если вы хотите более легкий, доступный напиток без претензий на статус — бренди будет хорошим вариантом. Но по сложности и глубине вкуса коньяк все же выигрывает.

Арманьяк — "старший брат" коньяка

Арманьяк — это виноградный дистиллят с юго-запада Франции. А "старший брат", потому что возник раньше коньяка.

И вот его отличия:

- Арманьяк перегоняется один раз (а не дважды)

- Имеет более насыщенный, землистый, "мужественный" характер

- Часто выдерживается дольше и раскрывается сильнее в аромате

Это менее узнаваемый, но более сложный напиток — для ценителей. Да и стоит соответственно.

Дивин — молдавская гордость

Дивин — это молдавский вариант коньяка. Технология аналогичная, но сырье и стиль — локальные.

Многие дивины имеют мягкое, сладковатое послевкусие, иногда с ароматизаторами.

И... "Коньячный напиток" — это не коньяк вообще

Отдельная категория, которая появилась на полках недавно — так называемые "коньячные напитки". Это маркетинговое название для продуктов, которые имеют мало общего с настоящим коньяком.

Что на самом деле в бутылке:

- Этиловый спирт (часто не коньячный)

- Синтетические ароматизаторы "под коньяк"

- Карамель для цвета

- Сахарные сиропы для мягкости

- Минимальное количество настоящего коньячного спирта (или вообще без него)

Такие напитки стоят дешево, но от настоящего коньяка в них нет ничего, кроме цвета.

Как распознать: На этикетке будет написано именно "коньячный напиток", а не "коньяк". Цена подозрительно низкая для "коньяка". В составе — длинный список ароматизаторов и добавок.

Что же тогда выбрать?

Вкус — дело индивидуальное. Но если вам хочется действительно насладиться благородным напитком — украинский бренд Adjari станет отличным выбором: классическая рецептура, дубовые бочки, настоящий коньячный спирт, приятное послевкусие и прозрачная цена.

Чтобы не ошибиться на старте, выбирайте то, что сочетает качество, технологию и честность в цене. Избегайте "коньячных напитков" — это просто маркетинговый ход для продажи дешевого алкоголя под видом коньяка.

В этом плане коньяк Adjari — уверенная позиция для тех, кто хочет потреблять качественный и вкусный напиток, а не суррогат с ароматизаторами.

Коньяк Adjari — моя награда!

Официальный сайт — http://adjari.com.ua

Инстаграм — https://www.instagram.com/adjari_cognac/

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